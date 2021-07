Amazon est-il sur le point d’accepter les paiements en crypto-monnaie ? Une nouvelle offre d’emploi suggère que cela pourrait ZyCrypto – Crypto new media

Publicité





De temps en temps, une offre d’emploi déclenchera une cascade de rumeurs dans le cryptoverse alors que les observateurs veulent savoir si un géant de la technologie comme Apple ou Facebook se prépare à adopter les crypto-monnaies.

Cela s’est produit récemment avec Amazon, qui a publié une nouvelle liste d’emplois qui cherche à embaucher un responsable de produit en matière de monnaie numérique et de blockchain.

Une annonce d’emploi révèle les ambitions plus larges d’Amazon en matière de crypto-monnaie

La nouvelle recrue créera une stratégie et une feuille de route pour les nouveaux produits de paiement basés sur la blockchain du géant du commerce électronique. De plus, ils « innoveront au nom des clients au sein du système de paiement et financier », selon l’offre d’emploi.

Une partie de l’offre d’emploi mentionne spécifiquement l’écosystème numérique/crypto-monnaie, tandis qu’une autre stipule que le candidat doit être averti dans les domaines des grands livres distribués, de la blockchain, de la crypto-monnaie et des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

« Vous tirerez parti de votre expertise dans les domaines Blockchain, Distributed Ledger, Central Bank Digital Currencies et Cryptocurrency pour développer le dossier des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités. “

Publicité





Alors qu’Amazon n’a pas encore mis les pieds dans les paiements en crypto-monnaie, le détaillant en ligne interagit déjà avec la technologie blockchain. Sa filiale commerciale de cloud computing Amazon Web Services (AWS) a dévoilé son service Managed Blockchain qui utilise les frameworks open source Ethereum et Hyperledger.

La nouvelle offre d’emploi indique qu’Amazon jette des bases plus larges pour l’espace des crypto-monnaies. Plus important encore, un porte-parole d’Amazon a ajouté de l’huile sur le feu lorsqu’il a laissé entendre que la société pourrait bientôt prendre en charge les paiements cryptographiques.

«Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

« Explorer » est un terme large et pourrait signifier d’innombrables choses pour une multinationale comme Amazon. En tant que tel, il n’est pas clair si l’entreprise cherche à intégrer les paiements en bitcoins, à lancer sa propre monnaie numérique ou à créer quelque chose de complètement indépendant.

Soutien de grande marque

Il va sans dire que l’incursion d’Amazon dans l’espace crypto lui donnerait sa plus grande approbation à ce jour.

Le géant des voitures électriques d’Elon Musk, Tesla, a jusqu’à présent été le plus gros bailleur de fonds en bitcoins, la société détenant une énorme réserve de crypto-monnaie dans son bilan d’entreprise. Lors de l’événement B-Word plus tôt cette semaine, le chef du milliardaire a réaffirmé que Tesla reprendra “très probablement” les paiements en bitcoins une fois qu’il aura confirmé la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour extraire la crypto-monnaie.

De plus, Apple est également à la recherche d’un responsable du développement commercial expérimenté dans les crypto-monnaies pour diriger son programme de collaboration « paiements alternatifs ». Bien qu’aucune déclaration publique n’ait encore été faite, il est clair que l’intérêt croissant pour les monnaies numériques parmi les investisseurs particuliers et institutionnels pousse les géants de la technologie comme Apple à regarder dans cette direction.

Le soutien d’Amazon ou d’Apple renforcerait indéniablement la demande de crypto-monnaies.