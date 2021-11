Amazon et ABL fixent les premiers lancements de satellites Kuiper pour 2022

Une conception d’artiste montre la fusée RS1 d’ABL Space Systems lançant un satellite pour la constellation Project Kuiper d’Amazon. (Illustration Amazon)

Amazon prévoit de lancer les deux premiers prototypes de satellites pour sa constellation de satellites à large bande Project Kuiper d’ici la fin de 2022, à l’aide de fusées actuellement développées par ABL Space Systems.

Le calendrier de test de ce qui devrait devenir un réseau de 3 236 satellites en orbite terrestre basse a été défini aujourd’hui dans une demande de licence expérimentale déposée auprès de la Federal Communications Commission. C’est la première fois qu’Amazon a spécifié des dates de lancement dans son effort de plusieurs milliards de dollars pour concurrencer le réseau Starlink de SpaceX, qui est déjà en fonctionnement limité.

Amazon a déclaré que les deux prototypes de satellites – KuiperSat-1 et KuiperSat-2 – serviraient de banc d’essai pour les technologies qu’il envisage d’utiliser pour offrir un service Internet haut débit à des dizaines de millions de personnes dans le monde. Les prototypes aideront également l’entreprise à valider les procédures sur le terrain pour l’exploitation et la maintenance de la constellation complète.

Les satellites sont en cours de développement au siège du projet Kuiper d’Amazon à Redmond, Washington, non loin de l’endroit où sont construits les satellites Starlink de SpaceX.

« Nous avons inventé de nombreuses nouvelles technologies pour atteindre nos objectifs de coûts et de performances pour le projet Kuiper. Tous les systèmes sont bien testés dans des environnements simulés et en laboratoire, et nous serons bientôt prêts à voir comment ils fonctionnent dans l’espace », a déclaré Rajeev Badyal, vice-président de la technologie pour Project Kuiper, dans un article de blog. « Il n’y a pas de substitut aux tests en orbite, et nous nous attendons à en apprendre beaucoup compte tenu de la complexité et du risque d’opérer dans un environnement aussi difficile. Nous avons hâte de commencer.

SpaceX a effectué un exercice de prototypage similaire en 2018 lorsque Badyal était en charge du projet Starlink. Au cours de l’année qui a suivi, Badyal et au moins un de ses coéquipiers de Starlink ont ​​été licenciés par SpaceX et sont passés à Amazon.

En avril, Amazon avait réservé neuf lancements sur les fusées Atlas V de United Launch Alliance pour mettre ses satellites opérationnels en orbite, mais des lanceurs RS1 beaucoup plus petits d’ABL Space Systems seront utilisés pour les prototypes. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été annoncées, mais le prix catalogue pour un lancement de RS1 est de 12 millions de dollars.

Bien qu’ABL, basée à El Segundo, en Californie, n’ait encore rien lancé, le président d’ABL, Dan Piemont, a déclaré à . dans un e-mail que la société s’efforçait d’envoyer deux satellites L2 Aerospace en orbite depuis le Pacific Spaceport Complex sur l’île Kodiak en Alaska d’ici la mi- Décembre. « Nous avons une petite armée là-bas qui met en place la rampe de lancement et le hangar dans des conditions météorologiques difficiles », a écrit Piemont.

Après ce lancement initial, ABL doit effectuer une démonstration d’aérospike pour l’Air Force Research Laboratory, le premier d’une série de lancements pour Lockheed Martin et le tout premier lancement de satellite depuis le sol britannique pour l’Agence spatiale britannique. Le système de lancement d’ABL utilise un système au sol conteneurisé et déployable qui peut être expédié vers un large éventail de sites de lancement. Les satellites du projet Kuiper seraient lancés depuis la station spatiale Cape Canaveral en Floride.

Amazon a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec l’équipe ABL depuis plusieurs mois et a terminé deux examens de conception d’intégration, y compris des plans pour une nouvelle conception d’adaptateur. Un premier test d’ajustement doit être effectué au début de l’année prochaine.

« La mission de Kuiper d’apporter un service haut débit à haute vitesse et à faible latence aux communautés mal desservies est très motivante pour notre équipe ici à ABL », a déclaré le PDG Harry O’Hanley, un ancien ingénieur de SpaceX, dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. « Amazon jouera un rôle central dans la prochaine génération d’infrastructures spatiales, et nous sommes fiers d’avoir été choisis comme partenaire de lancement pour ces premiers vols critiques. »

Le plan déposé auprès de la FCC pour une licence expérimentale de deux ans prévoit deux lancements distincts pour envoyer les deux prototypes de satellites sur des orbites de 367 milles (590 kilomètres de haut) d’ici la fin de 2022. La principale liaison de communication serait une station au sol à McCulloch, au Texas, et deux autres installations assureraient le suivi des satellites à partir de sites non spécifiés en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique.

Amazon testerait le système de communication en bande Ka de Kuiper lors des passages au-dessus de McCulloch, pendant un maximum de six minutes lors de chaque passage. Les terminaux clients de Kuiper, qui ont été développés principalement à Redmond, subiraient également des tests sur le site de McCulloch.

Cette infographie présente le plan d’Amazon pour tester ses prototypes de satellites Project Kuiper. « TT&C » signifie télémétrie, suivi et contrôle. Cliquez sur le graphique pour une version plus grande. (Illustration Amazon)

L’un des prototypes de satellites serait équipé d’un pare-soleil pour déterminer si cette technologie fonctionnera pour réduire la réflectivité et atténuer l’impact des satellites sur les observations astronomiques au sol. « Nous collecterons des données pour comparer la réflectivité entre les deux vaisseaux spatiaux et partagerons tout apprentissage avec la communauté astronomique après la mission », a déclaré Amazon.

À la fin de leur mission, les systèmes de propulsion des satellites les enverraient brûler lors de la rentrée atmosphérique, a déclaré Amazon. Et si la désorbite propulsive échoue, les satellites sont conçus pour se désorbiter passivement après environ trois ans et demi.

Dans l’autorisation de l’année dernière pour la constellation Kuiper, la FCC a déclaré que son feu vert était conditionné à l’assurance d’Amazon que ses satellites n’interféreraient pas avec d’autres constellations qui ont déjà été approuvées, et Amazon a déclaré qu’elle s’assurerait que ses tests n’interfèrent pas avec opérations autorisées.

L’autorisation de la FCC exige qu’Amazon mette en orbite la moitié de sa constellation de 3 236 satellites d’ici la mi-2026 et le reste d’ici 2029. Amazon a suggéré qu’il pourrait commencer son service commercial avant même 2026, une fois que le nombre atteindra 578 satellites.

En tout cas, Amazon est encore loin derrière le service Starlink de SpaceX, qui compte déjà plus de 1 650 satellites en orbite ; et l’entreprise anglo-indienne OneWeb, qui a lancé 358 satellites et vise à lancer un service à large bande par satellite vers les régions arctiques dès cet hiver, comme une première étape vers une disponibilité mondiale.

Amazon a déclaré qu’il comptait 750 personnes travaillant sur le projet Kuiper et prévoyait d’ajouter des centaines d’autres à l’équipe au cours de l’année à venir. Le site Internet du projet répertorie actuellement 230 postes ouverts. Et pour ce que ça vaut, Project Kuiper est distinct de Blue Origin, l’entreprise spatiale privée créée par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos.