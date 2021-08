Amazon et Cloudtail mettent fin à leur partenariat

La JV a permis à des centaines de milliers de vendeurs de vendre en ligne et de proposer une large sélection de produits aux clients indiens. La JV a également soutenu la croissance de programmes comme Karigar et Saheli, a déclaré Amazon.

Cloudtail India, l’un des meilleurs vendeurs sur le marché d’Amazon, va cesser ses activités à partir de mai 2022. Cela fait suite à la décision lundi d’Amazon et de NR Narayana Murthy, Catamaran Ventures, de mettre fin à leur partenariat après une période réussie de sept ans. Une déclaration conjointe des deux sociétés est intervenue quelques heures après que la Cour suprême a déclaré que les majors du commerce électronique Amazon et Flipkart devraient se porter volontaires pour une enquête antitrust sur leurs pratiques commerciales.

Amazon et Catamaran exploitent conjointement Prione Business Services. Cloudtail India est une filiale en propriété exclusive de Prione Business Services. “Prione Business Services, la coentreprise entre Amazon et Catamaran, fonctionne avec succès depuis sept ans et doit être renouvelé le 19 mai 2022. Les deux partenaires ont annoncé aujourd’hui (lundi) qu’ils avaient décidé d’un commun accord de ne pas poursuivre leur collaboration. s’aventurer au-delà de la fin de son mandat actuel », ont déclaré les deux sociétés.

Les sociétés de commerce électronique Amazon et Flipkart, contrôlées par Walmart, ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités indiennes pour des allégations répétées de mépris des normes d’IDE sectoriel prescrites par le gouvernement par les commerçants locaux du pays qui gèrent des magasins physiques. Des organisations comme la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) et Delhi Vyapar Mahasangh (DVM) ont cherché à enquêter sur leurs pratiques commerciales anticoncurrentielles qui impliquent des remises importantes, des prix d’éviction et une liste préférentielle des vendeurs.

Alors que le gouvernement travaille déjà sur une politique de commerce électronique, le ministère de la Consommation a également publié séparément un nouveau projet de règles sur le commerce électronique qui vise à renforcer les restrictions sur les entreprises en ligne. En 2019, les normes révisées du gouvernement en matière d’IDE dans le commerce électronique sont entrées en vigueur, interdisant aux entreprises en ligne ayant des investissements étrangers comme Flipkart et Amazon de vendre les produits des entités dans lesquelles elles détiennent des parts ou dont elles contrôlent les stocks.

« Amazon et Catamaran ont formé une coentreprise au début du commerce électronique en Inde avec une vision commune de transformer des centaines de milliers de petites entreprises dans un monde numérique en évolution rapide, en fournissant des capacités en ligne leur permettant d’accéder à des clients à la fois en Inde et globalement. Nous sommes touchés par la façon dont la coentreprise a dépassé sa vision, aidant le commerce en ligne à évoluer grâce aux efforts incessants de centaines de ses employés, ayant un impact positif sur plus de 4,3 millions de petites entreprises, créant des centaines de milliers d’emplois et contribuant à l’économie numérique de l’Inde », a déclaré Amit Agarwal, vice-président senior mondial et chef de pays chez Amazon Inde.

La JV a permis à des centaines de milliers de vendeurs de vendre en ligne et de proposer une large sélection de produits aux clients indiens. La JV a également soutenu la croissance de programmes comme Karigar et Saheli, a déclaré Amazon.

