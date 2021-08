Amazon et Cloudtail mettent fin à leur relation controversée en Inde

Un jour où la Cour suprême de l’Inde a statué qu’Amazon et Flipkart de Walmart devront faire face à des enquêtes antitrust ordonnées contre eux en Inde par la CCI (Competition Commission of India, l’organisme de surveillance antitrust du pays), il est également apparu qu’Amazon.com et l’un de ses plus gros vendeurs en Inde, Cloudtail, ont décidé de se séparer.

Ce dernier, qui est l’un des plus gros vendeurs sur Amazon en Inde, aurait bénéficié d’un traitement préférentiel de la part de la société américaine, ce qui est en violation des lois locales. Les détaillants locaux de brique et de mortier n’avaient aucun amour perdu pour Cloudtail et son alliance Amazon.

Fait intéressant et intrigant, Amazon et Catamaran (qui possède et contrôle Cloudtail) n’ont pas précisé la raison du non-renouvellement de leur contrat qui se termine le 19 mai 2022.

Les opérations de Cloudtail étaient controversées

“Les deux partenaires ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient décidé d’un commun accord de ne pas poursuivre leur joint-venture au-delà de la fin de son mandat actuel”, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué commun.

Le communiqué de presse affirmait que la coentreprise avait permis à plus de 300 000 vendeurs et entrepreneurs de se connecter et à 4 millions de commerçants de disposer de capacités de paiement numérique, offrant à ces PME et commerçants un accès à des millions de clients à travers le pays.

Mais si vous vous éloignez du communiqué de presse de bien-être et parlez à des entrepreneurs locaux, l’histoire prend une tournure différente. Les opérations de Cloudtail avaient été controversées. Plusieurs associations de commerçants ont accusé Amazon de favoriser Cloudtail par rapport aux autres vendeurs.

Cloudtail est une source de brûlures d’estomac pour les entrepreneurs locaux depuis 2014, date de sa création après qu’Amazon a formé une coentreprise avec une entité formée par le célèbre tsar de la technologie indien NR Narayana Murthy. Cloudtail a commencé à proposer des produits sur Amazon.in après sa création en août 2014.

Amazon avait cependant soutenu que Cloudtail était un vendeur indépendant proposant des produits sur sa plateforme de commerce électronique. Mais la croyance populaire était que les deux sociétés étaient étroitement liées et opéraient d’une manière qui violait les lois du pays sur les investissements étrangers.

Il existe une situation similaire avec un autre vendeur sur Amazon, nommé Appario.

Amazon serait également en pourparlers avec le parent d’Appio pour décider de poursuivre ou non leur alliance.

En général, les entreprises de commerce électronique sont dans le pétrin, car bon nombre de leurs transactions sont désormais soumises à un examen plus strict.

