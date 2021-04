Amazon et Google signent une lettre s’opposant aux limites des droits de vote ⋆ .

(Pascal Rossignol / .)

La déclaration a été organisée par Kenneth Chenault, ancien directeur général d’American Express, et Kenneth Frazier, directeur général de Merck.

Les autres sociétés soutenant la déclaration incluent Black Rock, Netflix, General Motors et Starbucks.

“Il devrait être clair que les entreprises américaines soutiennent massivement le principe du droit de vote”, a déclaré Chenault dans le communiqué. Cependant, «nous ne sommes pas normatifs» concernant une législation spécifique.

«Ce ne sont pas des questions politiques», a déclaré Chenault. «Ce sont les questions qui nous ont été enseignées en éducation civique.»

La déclaration fait partie d’une poussée des grandes entreprises pour dénoncer la législation électorale telle que le projet de loi récemment adopté en Géorgie, qui, entre autres dispositions, oblige les électeurs à présenter une pièce d’identité avec photo et interdit aux groupes de défense de distribuer de la nourriture dans les bureaux de vote. Des projets de loi similaires sont à l’étude dans des États tels que le Texas et le Michigan, et ont été introduits après que l’ancien président Trump a affirmé que les démocrates avaient «volé» les élections générales au moyen de la fraude électorale.

Le président Biden et d’autres démocrates affirment qu’une telle législation vise à empêcher les Afro-Américains de voter, Biden comparant les projets de loi aux lois Jim Crow.

Envoyez un conseil à l’équipe des nouvelles de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source