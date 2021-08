Amazon et GoPro poursuivent les contrefacteurs présumés pour de fausses poignées, supports et autres accessoires

Une pièce à conviction de la plainte déposée par Amazon et GoPro, descellée lundi devant un tribunal fédéral de Seattle.

Amazon et GoPro poursuivent neuf accusés pour des allégations selon lesquelles ils auraient tenté de vendre des accessoires GoPro contrefaits sur Amazon.com, en violation des lois sur la propriété intellectuelle.

Le procès, déposé en mars devant le tribunal de district américain de Seattle, a été descellé lundi matin, rendant les allégations publiques pour la première fois.

Les articles contrefaits comprenaient la poignée flottante « Handler » de GoPro, la poignée à 3 voies, le bras d’extension et le support de trépied, comme indiqué dans une déclaration des sociétés.

« À la suite de leurs actions illégales, les défendeurs ont enfreint et abusé de la propriété intellectuelle de GoPro, ont délibérément trompé et blessé Amazon, GoPro et leurs clients, compromis l’intégrité de la boutique Amazon et sapé la confiance que les clients accordent à Amazon et à GoPro » lit la plainte.

Il s’agit de la dernière d’une série d’actions en justice et de programmes d’Amazon pour lutter contre les contrefaçons, dans le cadre d’un effort continu de la société pour montrer qu’elle est sérieuse dans la lutte contre les produits contrefaits vendus sur sa plate-forme. Amazon a déclaré en mai avoir bloqué plus de 10 milliards d’annonces suspectes de mauvaise qualité avant leur publication dans ses magasins l’année dernière.

De nombreux reportages médiatiques, enquêtes, études et groupes de surveillance ont mis en lumière le problème des contrefaçons sur la plateforme d’Amazon.