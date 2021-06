Amazon et Media Markt se disputent le prix le plus bas de la montre connectée à la mode : Apple Watch Series 6 au plus bas historique | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La montre que tout le monde veut, la montre connectée Apple Watch Series 6, a désormais un prix minimum dans plusieurs magasins avec une livraison gratuite et rapide.

Il n’y a rien de mieux que lorsque deux magasins se disputent le prix le plus bas d’un produit très convoité et recherché. Cette fois c’est la montre connectée Apple Watch série 6 dans sa version 40mm et avec GPS.

La smartwatch d’Apple dans sa dernière génération disponible en magasin, a un prix officiel de 429 euros. Mais en ce moment, vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 379 euros en bleu et noir.

Le prix d’Amazon est en fait une réaction aux offres Apple que Media Markt propose ces jours-ci. Ce magasin a baissé le prix de l’Apple Watch Series 6 de 40 mm à 379 euros en bleu, également en noir. De plus, il a la livraison gratuite à votre domicile ou la collecte gratuite en magasin.

Cette montre est la dernière version de la smartwatch d’Apple, avec un boîtier en aluminium et dans les deux couleurs avec le bracelet sport en silicone assorti.

Le meilleur de tous est que dans les deux magasins, c’est le prix minimum historique, donc c’est le moment de profiter d’une remise de 50 euros qu’Apple ne vous donnera jamais dans sa boutique officielle.

Une montre connectée pour faire du sport et prendre soin de sa santé

Apple Watch est une montre connectée très axé sur le sport et la santé. Des sportifs de haut niveau qui souhaitent avoir des informations sur leurs activités à leur poignet, aux personnes qui commencent à marcher ou font leurs premiers exercices pour améliorer leur condition physique.

Cette montre intelligente comprend capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang, deux mesures importantes pour prendre en compte le comportement de votre corps aussi bien en activité qu’au repos, par exemple lorsque vous dormez. Il possède également des fonctionnalités telles que suivi de période, détection de chute ou avertissements s’il trouve une mesure étrange dans votre pouls qui peut causer des problèmes. Vous pouvez même obtenir des ECG.

Il est capable de mesurer des centaines d’exercices et beaucoup d’entre eux sont automatiquement détectés lorsque vous commencez à les faire et que vous oubliez de les compter. Vous pouvez le plonger dans de l’eau douce et salée, mesurer vos exercices de natation et bien plus encore.

Si vous pensiez acheter une montre connectée au meilleur prix possible et vous avez un iPhone, n’hésitez pas car vous avez le dernier modèle Apple dans une taille de 40 mm au minimum historique.

N’oubliez pas de consulter l’analyse complète de l’Apple Watch Series 6 que nous avons publiée dans ComputerHoy.com pour vérifier tous ses points forts et s’améliorer.

