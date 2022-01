Amazon et MediaMarkt ouvrent la guerre des prix sur le dernier scooter Xiaomi, le Mi Electric Scooter 3, qui tombe déjà à son prix minimum historique | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous pensiez acheter un scooter électrique, c’est maintenant l’un des meilleurs moments, surtout si vous voulez être à jour.

Il y a quelques mois à peine, Xiaomi a présenté son nouveau modèle de scooter, le Mi Electric Scooter 3, qui s’accompagne de quelques améliorations en termes d’efficacité énergétique et de design, même s’il faut dire que petit à petit, les scooters Xiaomi ont tellement évolué qu’ils le sont déjà. une véritable référence pour le secteur.

Son prix d’origine est de 449 euros, bien que par surprise une guerre des prix s’est déclenchée entre MediaMarkt et Amazon qui permet de l’acheter Pour seulement 371 euros, une véritable aubaine pour un scooter qui vient d’arriver sur le marché.

Il est possible d’acheter le Xiaomi Mi Electric Scooter 3 moins cher car MediaMarkt fête ses jours sans TVA, et cela signifie que la réduction est appliquée jusqu’à atteindre les 371 euros susmentionnés, une offre à laquelle Amazon Espagne a immédiatement répondu en égalant le prix, une dynamique plus ou moins habituelle.

Le nouveau scooter électrique Xiaomi avec une meilleure batterie, un moteur plus puissant et une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres.

Il y a plusieurs améliorations qui rendent ce modèle très intéressant, comme l’autonomie prolongée de la batterie de 30 km, ce qui donne un petit plus par rapport aux 25 km du modèle précédent.

En outre, il intègre également un moteur un peu plus puissant, avec 600W, ce qui aide beaucoup à gravir des collines sans trop de problèmes, en perdant à peine de la vitesse.

La vitesse maximale est de 25 km/h, une norme dans pratiquement tous les modèles du secteur, car il n’est pas permis d’aller plus vite dans de nombreuses villes, où la vitesse est limitée et il n’est pas prudent de rouler à des km/h plus élevés.

Lors de l’achat d’un scooter électrique, il est normal que vous ayez beaucoup de doutes. Pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher, dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir le modèle le plus approprié pour vous.

Quant aux conditions de vente des deux magasins, elles sont assez claires. Le prix est le même, bien que de votre côté MediaMarkt offre la possibilité de récupérer votre commande gratuitement dans certains de ses magasins physiques, tandis qu’Amazon vous offre la livraison gratuite en seulement 24 heures si vous avez un compte Amazon Prime.

Si vous ne l’avez pas, il est conseillé d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de séjour, qui en plus de la livraison gratuite offre de nombreux avantages, comme des jeux gratuits et des récompenses de Prime Gaming ou l’accès à l’intégralité du catalogue Prime Vidéo.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.