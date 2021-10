Amazon et UCLA créent un pôle scientifique axé sur l’IA et son impact

Pietro Perona et Prem Natarajan d’Amazon se joignent à Leonard Kleinrock, Jayathi Murthy, Andrea Ghez, Jens Palsberg et Stefano Soatto de l’UCLA lors d’une journée de la science Amazon lors de l’événement de lancement de l’UCLA. (Photo UCLA)

Amazon et UCLA lancent un pôle de recherche qui s’appuiera sur la recherche industrielle et universitaire pour répondre aux problèmes sociaux soulevés par l’essor rapide de l’intelligence artificielle.

Le Science Hub pour l’humanité et l’intelligence artificielle sera basé à la UCLA Samueli School of Engineering de Los Angeles, Amazon fournissant un financement d’un million de dollars pour la première année du partenariat. Les deux parties peuvent renouveler l’accord jusqu’à quatre années supplémentaires.

Dans un communiqué de presse, l’UCLA a déclaré que les professeurs de l’ensemble de son campus collaboreraient avec les spécialistes de l’IA d’Amazon pour identifier et résoudre les défis de la recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec une attention particulière aux problèmes tels que le biais algorithmique, l’équité, la responsabilité et l’IA responsable. La collaboration soutiendra des bourses de doctorat et des projets de recherche ainsi que des programmes de sensibilisation communautaire.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Amazon dans cet effort pour examiner l’avenir de l’intelligence artificielle et ses implications pour notre monde », a déclaré le chancelier de l’UCLA, Gene Block. « Le Centre scientifique pour l’humanité et l’intelligence artificielle fera progresser les découvertes liées à l’IA et approfondira notre compréhension d’une discipline qui révolutionne la façon dont nous utilisons et comprenons la technologie moderne. »

Le hub soutiendra la recherche en IA sous la direction d’un groupe consultatif dirigé par le professeur d’informatique de l’UCLA, Jens Palsberg. Le groupe, qui comprend des représentants d’Amazon et de l’UCLA, développera, sollicitera et sélectionnera des propositions de recherche – et examinera les candidatures pour les récipiendaires de la bourse.

Le financement du hub soutiendra des bourses annuelles de 70 000 $ chacune pour les étudiants de la deuxième, troisième ou quatrième année d’un programme de doctorat en génie de l’UCLA. Les boursiers seront également invités à participer à des stages d’été rémunérés chez Amazon.

« Le hub est conçu pour favoriser la mission éducative de l’université, afin qu’il puisse mieux former les divers talents nécessaires pour soutenir la révolution de l’IA dans les années à venir, d’une manière qui profite à tous les secteurs de la société », a déclaré Stefano Soatto, vice-président président des sciences appliquées pour Amazon Web Services AI. Soatto, qui est actuellement en congé de son poste de professeur d’informatique à l’UCLA, a contribué à aider Amazon et l’université à établir le pôle scientifique.

L’UCLA a organisé aujourd’hui un événement «Amazon Science Day» pour célébrer le dévoilement du hub ainsi que le 52e anniversaire de la naissance d’Internet. Le 29 octobre 1969, l’informaticien de l’UCLA, Leonard Kleinrock, a dirigé la transmission du premier message Internet de son laboratoire au Stanford Research Institute. (Le réseau s’est écrasé après que l’équipe de Kleinrock a envoyé les deux premiers caractères : le « LO » dans LOGIN.)

Le pôle scientifique est le dernier exemple de la collaboration d’Amazon avec des universités à travers le pays pour faire avancer la recherche en IA et dans d’autres domaines. En 2016, par exemple, Amazon a versé 10 millions de dollars à l’Université de Washington pour soutenir l’expansion de la Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering. Et cette semaine encore, Amazon Web Services a mis en lumière les débuts de son centre de recherche en informatique quantique sur le campus de Caltech.