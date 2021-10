Amazon et Verizon s’associent pour la connectivité satellite et cellulaire

Le projet Kuiper d’Amazon fournira un accès aux données à large bande via des milliers de satellites. (Amazon / Projet Kuiper Illustration)

Le projet Kuiper d’Amazon et Verizon Communications annoncent qu’ils collaboreront sur des solutions de connectivité qui capitaliseront sur la future constellation de satellites à large bande de Kuiper ainsi que sur les réseaux de données terrestres 4G/LTE et 5G de Verizon.

Le partenariat Amazon-Verizon se concentrera sur les communautés rurales et d’autres régions actuellement mal desservies en matière de services de données à large bande, ont déclaré les deux sociétés aujourd’hui dans un communiqué de presse.

« Il y a des milliards de personnes sans accès haut débit fiable, et aucune entreprise ne comblera à elle seule la fracture numérique », a déclaré Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon. « Verizon est un leader de la technologie et de l’infrastructure sans fil, et nous sommes fiers de travailler ensemble pour explorer l’offre d’un haut débit rapide et fiable aux clients et aux communautés qui en ont le plus besoin. Nous sommes impatients de collaborer avec des entreprises et des organisations du monde entier qui partagent cet engagement. »

L’année dernière, Amazon a reçu le feu vert conditionnel de la Federal Communications Commission pour déployer 3 236 satellites qui fourniraient un accès Internet haut débit à travers le monde depuis l’orbite terrestre basse, ou LEO.

Amazon dit qu’il prévoit d’investir plus de 10 milliards de dollars dans le projet Kuiper – et la société compte actuellement plus de 700 employés travaillant sur le projet, la plupart basés à Redmond, Wash. Les antennes pour les terminaux au sol sont en cours de test à Redmond et ailleurs, mais la conception du satellite n’a pas encore été dévoilée.

Jusqu’à présent, neuf lancements de satellites utilisant les fusées Atlas V de United Launch Alliance ont été réservés, et bien qu’Amazon n’ait pas encore annoncé de calendrier de déploiement de satellites ou de début de service, au moins la moitié des 3 236 satellites doivent être en orbite d’ici la mi-temps. 2026 pour satisfaire aux exigences de licence de la FCC.

Amazon et Verizon ont travaillé ensemble dans le passé sur des projets tels que l’Initiative d’interopérabilité vocale et l’intégration de la plate-forme 5G Edge MEC de Verizon avec AWS Wavelength.

Dans le communiqué de presse d’aujourd’hui, qui coïncide avec le Mobile World Congress LA, les deux sociétés déclarent avoir commencé à développer des spécifications techniques et à définir des modèles commerciaux préliminaires pour une large gamme de services de connectivité. Leurs efforts initiaux se concentreront sur l’extension des réseaux de données sans fil fixes de Verizon aux zones mal desservies à l’aide des solutions de liaison cellulaire du projet Kuiper.

« Le projet Kuiper offre une flexibilité et des capacités uniques pour un système de satellites LEO, et nous sommes ravis de la perspective d’ajouter une couche de connectivité complémentaire à notre partenariat existant avec Amazon », a déclaré Hans Vestberg, PDG de Verizon. « Nous savons que l’avenir reposera sur notre réseau 5G de premier plan, conçu pour la mobilité, l’accès sans fil fixe et le cloud computing en temps réel. Plus important encore, nous pensons que la puissance de cette technologie doit être accessible à tous. »

À terme, Amazon et Verizon prévoient de créer de nouveaux services pour des secteurs allant de l’agriculture et de l’énergie à la fabrication et aux transports.

« L’industrie agricole va connaître des changements spectaculaires dans son fonctionnement et son succès au cours des prochaines années », a déclaré Betsy Huber, présidente de The National Grange. « Les fermes intelligentes, apportant la technologie à l’agriculture et reliant le dernier kilomètre de l’Amérique rurale seront à l’avant-garde pour aider notre industrie à fournir de la nourriture à des milliards de personnes dans le monde. Assurer la connectivité dans les zones rurales sera la clé du succès de ces efforts. Nous sommes ravis de voir le leadership des deux sociétés travailler ensemble pour aider notre industrie à passer au niveau supérieur. »

Les conditions financières relatives au partenariat n’ont pas été divulguées.

En ce qui concerne les horaires du service à large bande par satellite, le projet Kuiper est considérablement derrière l’entreprise Starlink de SpaceX et l’entreprise anglo-indienne OneWeb. Il y a déjà plus de 1 650 satellites Starlink en orbite et SpaceX a inscrit un nombre limité d’utilisateurs pour le service Starlink. Pendant ce temps, la constellation de OneWeb compte jusqu’à 358 satellites et prévoit de commencer à servir dans les régions arctiques dès cet hiver.

En juin, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que des accords étaient en cours pour fournir des services de liaison Starlink dans des emplacements éloignés aux opérateurs de réseaux mobiles. « Je pense que cela peut être très utile à de nombreux opérateurs de télécommunications pour le transport de données », a-t-il déclaré à l’époque. L’un de ces accords, impliquant l’opérateur télécom japonais KDDI, a été annoncé en septembre.