Amazon étend la formation de “ perfectionnement ” pour les rôles de développeur de logiciels aux travailleurs extérieurs

Amazon a annoncé mardi qu’il étendait l’un de ses soi-disant programmes de «mise à niveau des compétences» à des personnes extérieures à l’entreprise souhaitant acquérir une formation pour des postes en génie logiciel.

Le programme: Depuis 2017, l’Amazon Technical Academy a inscrit des centaines d’employés d’Amazon à un cours interne de neuf mois qui les prépare à des postes de développement logiciel d’entrée de gamme au sein de l’entreprise. S’appuyant sur cette base de cours et sur la réussite des diplômés, Amazon propose désormais le programme aux étudiants en dehors d’Amazon.

Amazon Technical Academy s’associe à deux partenaires de formation en ligne dotés d’une expertise technologique: Kenzie Academy, qui propose des programmes en génie logiciel et en conception UX, et Lambda School, qui se concentre sur la formation de scientifiques des données et de développeurs Web. Les deux écoles adoptent le programme de l’Académie technique d’Amazon et se concentreront sur le recrutement d’un corps étudiant diversifié, en accordant une attention particulière à la diversité sexuelle, raciale et financière dans le bassin de candidats, a déclaré Amazon.

Le programme de développement du backend d’entreprise de Lambda School sera un cours de neuf mois, à temps plein, entièrement à distance et commencera à accepter les candidatures en août. Le programme de génie logiciel de la Kenzie Academy sera un cours de neuf à 12 mois, à temps plein, entièrement à distance, sans temps de classe fixe.

Engagement de reconversion: Amazon a annoncé un effort de 700 millions de dollars pour recycler sa main-d’œuvre américaine en juillet 2019, s’engageant à l’époque dans une initiative de cinq ans appelée «Upskilling 2025». Le programme gratuit ouvert à tous les travailleurs donne accès à l’éducation et à la formation nécessaires pour aider tout le monde, des associés du centre de distribution aux assistants de direction, à occuper des emplois très demandés et bien rémunérés.

Au-delà d’Amazon Technical Academy, les programmes incluent Associate2Tech, Machine Learning University, AmazonCareer Choice, Amazon Apprenticeship et AWS Training and Certification.

Forte demande: Selon le Bureau of Labor Statistics, le marché du travail devrait croître deux fois plus vite pour les professionnels de l’informatique que pour le reste du marché du travail de 2014 à 2024. En 2019, le salaire annuel médian pour les professions en informatique était d’environ 48 000 $ de plus que le salaire médian pour toutes les professions aux États-Unis

Ashley Rajagopal, responsable de l’Académie technique d’Amazon. (Photo d’Amazon / Mitch Pittman)

Responsable du programme: Ashley Rajagopal, employée de longue date d’Amazon, dirige l’Académie technique d’Amazon, qu’elle a rejoint très tôt avec une petite équipe d’ingénieurs et de chefs de produit qui cherchaient à déterminer si Amazon pouvait améliorer les compétences des employés dans des carrières en génie logiciel, quels que soient leurs compétences techniques ou leurs antécédents.

«La clé de notre succès a été notre effort délibéré pour démystifier les compétences nécessaires pour devenir ingénieur logiciel», a déclaré Rajagopal dans un article de blog d’Amazon. «Au fur et à mesure que nous avons défini ces compétences, nous avons intentionnellement fait évoluer notre programme et notre approche pédagogique pour qu’ils soient accessibles aux participants qui n’avaient pas la possibilité, en raison de leurs antécédents ou de contraintes financières, de poursuivre des études collégiales en génie logiciel.»

Amazon a investi plus de 12 millions de dollars dans l’académie rien qu’en 2020. Un tiers des participants n’ont pas de diplôme universitaire et 40% des participants faisaient auparavant partie de la main-d’œuvre horaire, selon Rajagopal.