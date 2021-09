Amazon étend la prise en charge linguistique pour les vendeurs avant les fêtes de fin d’année ; taquine la grande vente du festival indien

La vente «à venir» offrirait une remise instantanée de 10% aux cartes de débit/crédit HDFC Bank et aux clients EMI, un EMI sans frais sur les cartes de débit et de crédit Bajaj Finserve, et un remboursement supplémentaire de 300 Rs sur les achats de mode et de beauté. (Image – .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : À l’approche des fêtes de fin d’année, Amazon renforce ses efforts pour intégrer davantage de vendeurs MPME. La société a maintenant étendu ses services d’enregistrement des vendeurs et de gestion de compte à trois autres langues : le malayalam, le télougou et le bengali parmi les six langues existantes, dont le gujarati, l’hindi, le kannada, le marathi, le tamoul et l’anglais. Amazon a déclaré que le lancement profiterait à “des milliers de vendeurs Amazon existants, de nombreux vendeurs potentiels et nouveaux de marchés à tous les niveaux pour gérer leur entreprise sur le marché Amazon.in dans la langue de leur choix et de leur préférence”. Les vendeurs pourraient s’inscrire, gérer les commandes et les stocks, accéder aux mesures de performance dans la langue de leur choix.

« Alors que nous travaillons à notre engagement à numériser 1 crore de MPME à travers l’Inde d’ici 2025, il est important de relever les défis de nos vendeurs lorsqu’ils cherchent à tirer parti du commerce électronique pour développer leurs activités. La langue est un obstacle important auquel les MPME indiennes sont confrontées et notre concentration sur la localisation, démontrée en partie par le lancement de services de gestion de compte en télougou, bengali et malayalam, permettra à de nombreuses MPME de faire des affaires en ligne plus facilement », a déclaré Sumit Sahay, directeur, Seller Partner Services, Amazon India dans un communiqué.

Depuis qu’Amazon a lancé la prise en charge des langues régionales pour les vendeurs en 2020, plus d’un lakh de nouveaux vendeurs se sont inscrits sur la plate-forme, a ajouté Sahay. Les langues peuvent être modifiées à la fois sur le site Web du vendeur d’Amazon et sur l’application mobile du vendeur. Pour renforcer son réseau du dernier kilomètre, la société avait annoncé le mois dernier le lancement d’une nouvelle version de son programme Delivery Service Partner (DSP) en Inde, qui permet aux aspirants entrepreneurs de créer et de lancer leur propre entreprise de livraison de colis. Les DSP sont essentiellement des entreprises locales avec lesquelles Amazon s’associe pour livrer des colis à partir d’un emplacement central jusqu’à la porte du client.

Amazon a également taquiné la vente en ligne du Great Indian Festival 2021 avec des offres. La vente «à venir» offrirait une remise instantanée de 10% aux cartes de débit/crédit HDFC Bank et aux clients EMI, un EMI sans frais sur les cartes de débit et de crédit Bajaj Finserve, et un remboursement supplémentaire de 300 Rs sur les achats de mode et de beauté. La vente commencerait tôt pour les membres Prime, un peu comme l’année dernière. Flipkart avait également récemment annoncé sa vente «à venir» Big Billion Days. La société cherche à augmenter son nombre de vendeurs à 4,2 lakh d’ici la fin de cette année, ajoutant 1,2 lakh de vendeurs au cours de la prochaine saison des fêtes. Flipkart Wholesale s’était également associé à la plate-forme de prêt aux PME Davinta pour offrir une facilité de crédit Buy Now Pay Later (BNPL) aux MPME et aux Kiranas.

