Amazon étend son programme mondial pour les vendeurs de PME afin de protéger leurs marques et de lutter contre les contrefaçons du commerce électronique en Inde

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les vendeurs sur Amazon en Inde auraient désormais accès à des experts en propriété intellectuelle et à des cabinets d’avocats pour protéger leurs marques et lutter contre les produits contrefaits. La société Jeff Bezos a étendu dimanche à l’Inde son programme d’accélérateur de propriété intellectuelle (IP Accelerator) disponible aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Canada et au Mexique pour les vendeurs qui sont également propriétaires de marques, y compris les petites et moyennes entreprises pour sécuriser leurs marques, protéger leurs marques et lutter contre les infractions sur Amazon.in et les sites Web d’Amazon dans le monde. Les faux produits de commerce électronique ont été l’un des plus grands défis du marché de la vente au détail en ligne à l’échelle mondiale. En 2020, les pertes annuelles de ventes au détail dans le monde dues à la contrefaçon dans le segment des vêtements étaient de 31,2 milliards de dollars, suivies de 12,1 milliards de dollars de produits pharmaceutiques, de 5,5 milliards de dollars de cosmétiques et de soins personnels, etc., selon Statista. Amazon compte actuellement plus de 8,5 lakh vendeurs en Inde.

L’obtention d’un enregistrement de marque auprès de l’Intellectual Property India, Trademarks Registry (IN TMR) peut prendre jusqu’à 18 à 24 mois et les petits vendeurs peuvent trouver qu’il est long et complexe de suivre le processus par eux-mêmes, a déclaré Amazon dans un communiqué. déclaration. « Établir des droits de propriété intellectuelle est essentiel pour les entreprises de toutes tailles pour différencier leurs produits, gagner la confiance des clients et développer leurs activités. Cependant, le processus peut être complexe et prendre du temps, ce qui entraîne le décrochage de nombreuses entreprises en cours de route », a déclaré Pranav Bhasin, directeur, MPME & Selling Partner Experience, Amazon India.

Amazon offrirait également aux PME vendeuses la possibilité de bénéficier des services de protection de marque d’Amazon.in pour protéger et gérer leur marque et leur propriété intellectuelle sur le marché avant que leur marque ne soit officiellement enregistrée. Amazon a déclaré qu’il aidait les vendeurs via des programmes tels que Brand Registry, Transparency et Project Zero, qui utilisent l’apprentissage automatique et des systèmes automatisés pour éliminer les contrefaçons potentielles du marché.

IP Accelerator a été lancé aux États-Unis en 2019 et a été lancé à titre pilote en Inde en 2020. Jusqu’à présent, six cabinets d’avocats en propriété intellectuelle se sont inscrits pour être des fournisseurs de services dans le cadre du programme d’accélérateur, notamment Hasan et Singh, Lexorbis, Sujata Chaudhri IP Attorneys, Amitabha Sen & co., Remfry & Sagar, HK Acharya & Company. L’accélérateur est accessible aux vendeurs sur Amazon.in Service Provider Network (SPN) et n’aurait aucun « coût supplémentaire » pour accéder aux listes d’entreprises IP Accelerator sur SPN.

La société mère Amazon, dans son premier rapport sur la protection de la marque en mai de cette année, avait déclaré avoir bloqué plus de 10 milliards d’annonces suspectes de mauvaise qualité avant leur publication dans ses magasins. Il a également affirmé avoir détecté et saisi plus de 2 millions de produits contrefaits qui ont été envoyés à ses centres de distribution, avant que les articles ne soient envoyés aux clients. De plus, plus de 7 000 PME étaient connectées à des cabinets d’avocats aux États-Unis et en Europe via son accélérateur IP.

