Amazon étend son service qui livre des produits d’épicerie dans votre garage

(Photo Amazon)

Les nouvelles: Amazon étend son service de livraison d’épicerie Key In-Garage à plus de 5 000 villes américaines. Il a été lancé en novembre dans cinq villes.

Comment ça fonctionne: Le service permet aux membres d’Amazon Prime de faire livrer des produits d’épicerie d’Amazon Fresh and Whole Foods dans leur garage. Les clients doivent avoir un ouvre-porte de garage intelligent connecté myQ de 30 $ ou un appareil compatible, et un lien vers celui-ci lorsqu’ils effectuent leur paiement en ligne. Ils doivent également utiliser l’application Key by Amazon. Les conducteurs obtiennent un accès temporaire et unique à l’aide de leur scanner Amazon portable, qui est également utilisé pour fermer le garage une fois la livraison terminée.

Effrayant ou pratique? Donner à un livreur l’accès à l’intérieur de votre maison peut mettre certaines personnes mal à l’aise. Amazon dit que les chauffeurs sont contrôlés par des vérifications approfondies des antécédents et sont invités à ne pas aller plus de cinq pieds à l’intérieur de votre garage.

L’expérience prend forme: La société a commencé à tester Amazon Key pour les livraisons normales en 2017, puis a étendu ce service, qui s’appelle désormais Key by Amazon. L’expansion de l’épicerie intervient alors que l’épicerie en ligne s’est accélérée en raison de la pandémie.