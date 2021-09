Amazon Event 2021 : tout ce qui est annoncé, y compris Astro, Echo Show 15 et la caméra de drone de Ring

in

Amazon a beaucoup annoncé lors de son événement matériel de septembre 2021. Nous avons un tout nouvel écran Echo, de nouvelles fonctionnalités d’IA et même un robot qui semble être très amusant à garder dans la maison. Amazon envisage clairement de diriger le ménage avec une multitude de types d’appareils qui visent à vous garder en sécurité et connecté.

L’événement de l’année dernière a vu l’introduction de plusieurs nouveaux appareils Echo, des clés Fire TV et l’incursion d’Amazon dans le jeu avec Amazon Luna. Même cette année, il n’y avait peut-être pas autant de matériel, mais ce que nous avons obtenu était assez impressionnant.

Tous les appareils ne sont pas encore disponibles en précommande, mais vous pouvez vous inscrire pour obtenir des mises à jour sur le moment où ces appareils seront disponibles. Et étant donné la popularité de certains de ces appareils, vous devriez vous inscrire rapidement avant que l’espace ne s’épuise !

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Echo Show 15

Le nouvel Echo Show 15 est le plus grand écran intelligent d’Amazon, qui sert également de cadre photo numérique que vous pouvez monter sur votre mur. Il est livré avec les nouveaux widgets Alexa d’Amazon pour mieux suivre les tâches à la maison. Il est alimenté par le nouveau processeur AZ2 Neural Edge qui active une fonction d’identification visuelle en option. De cette façon, il affichera des informations contextuelles basées sur les membres de la famille qu’il reconnaît.

Amazon a également annoncé de nouvelles avancées en matière d’IA, avec des événements personnalisés basés sur des données sonores et visuelles. De cette façon, les appareils peuvent détecter certains bruits comme le bip d’un appareil ou vous informer si vous avez laissé la porte du garage ouverte. Des avancées comme celles-ci pourraient lui donner une longueur d’avance sur bon nombre des meilleurs écrans intelligents d’autres sociétés.

Cadre photo numérique

Amazon Echo Show 15

Pour toute la famille

Le nouvel Amazon Echo Show 15 dispose d’un grand écran rotatif qui peut être placé presque n’importe où dans la maison, d’un mur du salon au comptoir de cuisine. C’est génial pour le divertissement, et avec Visual ID, il peut s’adapter rapidement aux besoins de n’importe quel membre de la famille,

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Ring Always Home Cam

Techniquement, ce n’est pas une nouvelle annonce, mais Amazon ouvre enfin des invitations à ceux qui souhaitent acheter son nouveau drone Always Home Cam. Il dispose d’une caméra 2K pour capturer des vidéos autour de la maison et peut voler pendant quelques minutes à la fois avant de retourner à sa station de charge.

Si vous avez toujours voulu qu’un drone de sécurité vole autour de votre maison, vous ne voulez pas manquer cela. Les inscriptions sont désormais ouvertes aux résidents américains uniquement.

Sécurité aérienne

Ring Always Home Cam

Sécurité mobile

La Ring Always Home Cam est un drone personnel qui peut patrouiller votre maison pendant quelques minutes à la fois avec une caméra vidéo 2K ultra-puissante, vous n’avez donc pas à garder une tonne de caméras autour.

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Amazon Glow

Amazon Glow est l’appareil d’appel vidéo idéal pour les enfants. Grâce à son projecteur vers le bas unique, vos enfants et vos proches peuvent s’engager ensemble comme jamais auparavant, jouer à des jeux, lire des livres et résoudre des énigmes ensemble.

L’Amazon Glow fait partie des quelques mises à jour concernant les enfants annoncées lors de l’événement d’Amazon, y compris le nouvel assistant vocal de Disney qui permettra aux enfants d’interagir avec leurs personnages Disney préférés via les appareils Alexa, et de nouveaux ajouts à Amazon Kids+ comme LEGO Monkie Kid et le nouveau Jeu Super Spy Ryan.

Amusant pour les enfants

Amazon Glow

Ensemble quand vous n’êtes pas

L’Amazon Glow est l’appareil ultime pour les enfants qui leur permet de dialoguer avec leurs proches grâce au projecteur descendant, leur donnant accès à des jeux et à des livres qui peuvent être appréciés ensemble.

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Halo View

Le Halo View prend le bracelet de fitness Amazon Halo de première génération et y met un écran AMOLED, donnant aux utilisateurs un accès instantané aux données de santé sans avoir à sortir leur téléphone. Pour plus d’intimité, il n’y a pas de microphone sur le groupe comme le Halo d’origine. Amazon promet une semaine d’autonomie de la batterie, ce qui n’est pas mal, même si c’est sur le bas de gamme par rapport aux meilleurs trackers de fitness sur le marché aujourd’hui.

Vous ne pouvez pas encore précommander Halo View, mais lorsque vous le pourrez, il coûtera 80 $.

Retour à l’essentiel

Vue Halo

Bientôt disponible

L’Amazon Halo View adopte une position plus traditionnelle en matière de suivi de la condition physique grâce au nouvel écran AMOLED, ce qui le rend idéal pour que vous n’ayez pas à transporter votre téléphone pour afficher les mesures de santé.

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Amazon Smart Thermostat

Le thermostat intelligent d’Amazon est un appareil certifié Energy Star avec une conception simple qui fonctionne “de manière fiable avec la plupart des systèmes CVC 24 V existants”. Grâce à Alexa, il ajustera automatiquement la température de votre maison en fonction de vos préférences lorsque vous êtes à la maison ou en votre absence, et vous pouvez configurer des routines pour qu’elle change chaque fois que vous dites des choses comme “Bonjour” ou “Bonjour”. nuit.”

Le thermostat intelligent Amazon est disponible en précommande dès maintenant pour seulement 59 $ ou même moins en fonction des remises des services publics.

Garde ton calme

Thermostat intelligent Amazon

L’intelligence d’Alexa

Le thermostat intelligent alimenté par Alexa utilise l’IA pour ajuster la température de votre maison en fonction de vos préférences et peut même être programmé pour changer en fonction d’événements et de routines spécifiques.

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Ring Alarm Pro

La dernière station de base d’Amazon offre des fonctionnalités de sécurité améliorées grâce au routeur TrueMesh eero Wi-Fi 6 intégré pour une connectivité fiable. Les propriétaires peuvent également bénéficier d’une surveillance professionnelle en option avec Ring Virtual Security Guard, un service d’abonnement qui transfère la surveillance de vos flux vidéo à une société de sécurité professionnelle. Ce serait idéal lorsque vous dormez ou lorsque la famille est en vacances.

Sécurité complète de la maison

Sonnerie Alarme Pro

Tranquillité d’esprit

Le Ring Alarm Pro est le système de sécurité domestique ultime grâce au Wi-Fi 6 intégré et à la surveillance professionnelle en option avec le nouveau Virtual Security Guard

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Sonnette vidéo Blink

En plus de Ring, Amazon possède également une autre société, Blink, qui propose des caméras vidéo intelligentes pouvant être placées dans la maison. Aujourd’hui, Blink lance sa première sonnette vidéo, qui peut être filaire ou alimentée par batterie. Lorsqu’elle est alimentée par batterie, la sonnette vidéo Blink peut durer jusqu’à deux ans lorsqu’elle est utilisée avec le module de synchronisation 2, qui fournira également un stockage local avec une clé USB.

Blink a également présenté une nouvelle caméra Floodlight ainsi qu’un nouveau support à énergie solaire pour la caméra extérieure Blink.

La sonnette vidéo Blink est disponible en précommande maintenant pour 50 $.

Une protection abordable

Sonnette vidéo clignotante

Blink ne manquera rien

La première sonnette vidéo de Blink possède toutes les meilleures fonctionnalités que vous pouvez attendre d’une entreprise Amazon, y compris la connexion à des appareils alimentés par Alexa et une longue durée de vie de la batterie.

Amazon Fall Hardware Event 2021 : Amazon Astro

À ne pas confondre avec le personnage populaire PS5 d’Astro’s Playroom, le nouvel Amazon Astro est un robot – oui, un robot – qui peut errer et surveiller votre maison. Il dispose d’un grand écran avec des yeux expressifs qui peuvent également afficher sa tâche en cours. Il peut même être utilisé pour les appels vidéo et peut se déplacer intelligemment dans la maison pour vous trouver si nécessaire, ce qui est utile en particulier lorsqu’il est associé au nouveau service Alexa Together, qui sera bientôt disponible sur Astro.

Le nouvel Amazon R2-D2 Astro peut être précommandé via le programme Jour 1 d’Amazon pour 999 $, et il coûtera 1 450 $ lorsqu’il sera plus largement disponible. Cela dit, vous devriez vous inscrire maintenant!

Droïde de sécurité

Amazon Astro

C’est le droïde que vous recherchez

Le nouvel Amazon Astro est un robot de sécurité domestique cool qui peut surveiller votre maison pendant que vous dormez ou que vous êtes absent. Il dispose même de fonctions d’appel vidéo et d’un objectif périscope pour bien voir les espaces trop hauts pour qu’il puisse atteindre normalement.

