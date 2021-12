Amazon explique enfin ce qui a coupé une partie d’Internet, s’excuse auprès des clients

Le problème a également affecté la capacité d’Amazon à voir ce qui n’allait pas avec le système. (Dossier/.))

Amazon Web Services a expliqué ce qui a causé la panne qui a récemment interrompu des parties de ses propres services et des sites Web tiers qui utilisent ses services. Dans un article publié sur son site Web, la société a déclaré qu’un processus automatisé avait provoqué la panne.

« Une activité automatisée pour faire évoluer la capacité de l’un des services AWS hébergés dans le réseau AWS principal a déclenché un comportement inattendu de la part d’un grand nombre de clients à l’intérieur du réseau interne », a déclaré Amazon Web Services dans le message.

« Cela a entraîné une forte augmentation de l’activité de connexion qui a submergé les périphériques de mise en réseau entre le réseau interne et le réseau AWS principal, entraînant des retards de communication entre ces réseaux. »

Le problème a également affecté la capacité d’Amazon à voir ce qui n’allait pas avec le système. Expliquant pourquoi il a fallu si longtemps pour résoudre la panne, la société a expliqué que le problème empêchait même sa propre équipe d’exploitation d’utiliser la surveillance en temps réel et les contrôles internes sur lesquels ils s’appuient généralement.

Étant donné que le centre de contact d’assistance d’Amazon fonctionne également sur le réseau Amazon Web Services, les clients ne pouvaient pas créer de demandes d’assistance pendant sept heures. Le tableau de bord Service Health d’Amazon a également été touché, ce qui a retardé la reconnaissance du problème.

La société a déclaré qu’elle travaillait sur un moyen d’améliorer sa réponse aux pannes et prévoyait de publier un tableau de bord de santé des services remanié pour aider les clients à recevoir des mises à jour en temps opportun en cas de panne.

Amazon Web Services a déclaré: « Enfin, nous voulons nous excuser pour l’impact que cet événement a causé à nos clients. »

« Nous savons que cet événement a eu un impact significatif sur de nombreux clients. Nous ferons tout notre possible pour tirer les leçons de cet événement et l’utiliser pour améliorer encore plus notre disponibilité. »

La panne du 7 décembre a non seulement mis hors service les propres services d’Amazon, mais également des services populaires tels que Tinder, Venmo, Disney Plus et Roomba. Il a également suspendu certaines livraisons d’Amazon. Amazon a connu la dernière panne majeure à peu près à la même époque l’année dernière, provoquant une panne de plusieurs heures pour un certain nombre d’applications et de sites Web.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.