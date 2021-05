Amazon face à des poursuites en justice pour discrimination raciale et sexuelle

Un camion Amazon Prime au centre-ville de Seattle, près du siège d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon fait face à de nombreuses poursuites judiciaires alléguant que l’entreprise a créé une culture discriminatoire à l’égard des employés de bureau noirs, latinos et amérindiens.

Les poursuites, cinq au total, soutiennent globalement que l’entreprise contourne systématiquement les groupes minoritaires pour une promotion en faveur des employés blancs. L’une des poursuites, intentée par un employé des ressources humaines d’Amazon, affirme qu’il existe des données pour étayer l’affirmation selon laquelle les travailleurs noirs, latinos et amérindiens ne sont pas promus au même rythme que leurs homologues blancs.

Les cinq poursuites ont été intentées par des femmes qui travaillent ou ont déjà travaillé pour le géant de la vente au détail, y compris deux employés de Seattle, a rapporté le Seattle Times. Les poursuites ne se limitent pas aux promotions mais détaillent également collectivement les incidents de comportement inapproprié de la part des superviseurs, de harcèlement et de discrimination fondée sur la race.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que les questions avaient été examinées en interne et qu’aucun problème n’avait été découvert.

«Nous menons des enquêtes approfondies pour chacun de ces cas sans rapport, comme nous le faisons pour tous les incidents signalés, et nous n’avons trouvé aucune preuve à l’appui des allégations», a déclaré le porte-parole. «Amazon travaille d’arrache-pied pour favoriser une culture diversifiée, équitable et inclusive.»

Recode a rapporté que les femmes, «âgées de 20 à 60 ans», affirment également que les cadres blancs ont exercé des représailles lorsqu’ils ont initialement déposé des plaintes au sein de l’entreprise. Parmi les demandeurs, un est blanc, un est latino, un est d’origine asiatique et deux sont noirs. Trois des femmes restent employées dans l’entreprise.

Le porte-parole a déclaré que les poursuites ne suivaient pas le type de lieu de travail qu’Amazon cultive. «Nous ne tolérons aucune discrimination ou harcèlement sous quelque forme que ce soit, et les employés sont encouragés à faire part de leurs préoccupations à tout membre de la direction ou par le biais d’une ligne téléphonique éthique anonyme sans risque de représailles.»

Selon recode, l’une des poursuites était intentée par Pearl Thomas, 64 ans, qui travaille dans les ressources humaines.

Thomas a déclaré que «son patron d’Amazon Web Services HR, Keith DurJava, l’a désignée en utilisant le« n-mot »après avoir apparemment cru qu’elle s’était déconnectée d’un appel vidéo.»

Elle a ajouté qu’un autre directeur lui avait dit: «Vous ne voulez pas être une femme noire en colère», et que son patron lui a mis sur un plan d’évaluation des performances après avoir porté plainte, selon le procès.

Amazon, qui a enregistré plus de 100 milliards de dollars de revenus pendant la pandémie tout en passant à 1,2 million d’employés dans le monde, a fait l’objet de vives critiques ces derniers mois, allant de l’embauche et des promotions qui négligent les femmes et les minorités à la lutte contre les syndicats à Bessemer, en Ala.

Amazon a nié toutes ces affirmations.