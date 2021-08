Amazon fait amende honorable après le contrecoup pour avoir détruit des millions de produits

TL;DR

Amazon a annoncé deux nouveaux programmes pour réduire le gaspillage après avoir été découvert en train de détruire des dizaines de nouveaux produits. Les nouvelles initiatives visent à donner une seconde vie aux articles en surstock ou invendus.

Amazon a prévu de donner une nouvelle vie aux produits invendus qui se trouvent dans ses entrepôts après qu’une enquête récente a révélé que le géant du commerce électronique détruisait des millions d’articles tout neufs et parfaitement bons tels que des iPad, des MacBook, des téléphones, des téléviseurs, etc. en raison de problèmes de stockage dans l’un de ses 24 entrepôts au Royaume-Uni.

Des preuves vidéo et des interviews d’ITV News ont montré qu’Amazon jetait environ 130 000 articles invendus par semaine, et cela à partir d’un seul endroit au Royaume-Uni ! Lorsque les images inquiétantes ont été publiées, les spéculations ont commencé à monter selon lesquelles l’entreprise suivait probablement des pratiques de gaspillage similaires dans ses autres entrepôts dans le monde.

Désormais, la réaction des législateurs et des militants écologistes a incité Amazon à lancer deux nouveaux programmes pour donner une seconde vie aux produits invendus. La société a annoncé les programmes FBA Liquidations et FBA Grade and Resell pour permettre aux entreprises de revendre plus facilement les stocks retournés par les clients ou surstockés.

“Ces nouveaux programmes sont des exemples des mesures que nous prenons pour garantir que les produits vendus sur Amazon, que ce soit par nous ou nos partenaires de petites entreprises, soient utilisés à bon escient et ne deviennent pas des déchets”, a déclaré Libby Johnson McKee, directrice d’Amazon. WW Retours, ReCommerce et Durabilité.

Les vendeurs qui souhaitent revendre les articles retournés peuvent les remettre en vente sur Amazon en tant qu’articles « d’occasion ». Lorsqu’un article est retourné, les vendeurs peuvent choisir de définir un nouveau prix et de l’acheminer automatiquement vers ce nouveau programme. L’option est désormais disponible pour les vendeurs au Royaume-Uni et sera disponible aux États-Unis d’ici la fin de l’année et en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne au début de 2022.

L’autre programme FBA Liquidations donnera aux vendeurs la possibilité d’utiliser le canal de revente en gros et la technologie d’Amazon pour récupérer une partie de leurs coûts d’inventaire à partir de leurs stocks retournés ou excédentaires. Le programme est maintenant en ligne aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne et devrait être lancé au Royaume-Uni en août.

Ces efforts sont-ils suffisants pour réduire les déchets présumés d’Amazon ? On ne le saura qu’avec le temps. L’entreprise affirme qu’elle s’est engagée à zéro carbone net d’ici 2040 et à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025.