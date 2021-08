Amazon fait face aux conclusions d’un agent du Conseil du travail selon lesquelles il a interféré dans la poussée syndicale – WWD

Amazon fait face à un examen plus officiel de ses actions menant à une élection par scrutin postal ce printemps pour savoir si les travailleurs de son usine de Bessemer, en Alabama, pourraient adhérer à un syndicat. Mais une éventuelle reprise des élections pourrait encore se heurter à d’importants obstacles procéduraux et pratiques, ont déclaré des experts du travail.

Lorsque les employés d’entrepôt cherchant à s’organiser ont été battus en avril dans un décompte très surveillé qui montrait que les deux tiers des voix étaient contre la syndicalisation, le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins avait amplifié ses accusations contre Amazon.

Cette semaine, le rapport d’un responsable du National Labor Relations Board a semblé justifier certaines des accusations du syndicat selon lesquelles Amazon avait incorrectement interrogé les employés pour évaluer le soutien au syndicat, et également que le détaillant avait demandé au service postal américain de placer une boîte aux lettres près de l’entrée de l’entrepôt à la vue des caméras de surveillance. Le rapport du conseiller-auditeur indiquait que de telles actions alléguées justifiaient l’appel du syndicat à une deuxième élection.

“La conduite de l’employeur en faisant installer ce réceptacle de courrier générique a usurpé le rôle exclusif du National Labor Relations Board dans l’administration des élections syndicales”, a écrit l’agent d’audience du NLRB dans le rapport. « Malgré la marge de défaite substantielle du syndicat, la décision unilatérale de l’employeur de créer, à toutes fins utiles, une boîte de collecte sur place pour les bulletins de vote du NLRB, a détruit les conditions du laboratoire et justifie une deuxième élection.

Le rapport ouvre la voie à une lutte procédurale sur les prochaines étapes, et Amazon a déjà indiqué qu’il prévoyait de faire appel.

« Nos salariés ont eu la chance d’être entendus à une époque bruyante où toutes sortes de voix pesaient dans le débat national, et au final, ils ont voté massivement en faveur d’un lien direct avec leurs managers et l’entreprise. a déclaré un représentant d’Amazon dans un communiqué. « Leur voix doit être entendue avant tout, et nous prévoyons de faire appel pour que cela se produise. »

Le NLRB, qui préside les élections syndicales, essaie généralement de faire respecter la norme dite des « conditions de laboratoire » pour de tels votes. L’idée est de garantir la confidentialité des votes et de préserver le sentiment parmi les employés votants que leurs votes ne seront pas comptés ou surveillés de quelque manière que ce soit par leur employeur, ont déclaré des experts du travail.

L’objectif de l’agence est de se prémunir contre une éventuelle surveillance par les employeurs, voire l’impression de surveillance, a déclaré Ruben Garcia, professeur de droit et codirecteur du programme de droit du travail à l’Université du Nevada, Las Vegas, School of Law.

« Si un employeur cherche à savoir qui soutient le syndicat, alors c’est de la surveillance, et cela peut avoir un effet dissuasif sur le soutien des employés au syndicat », a-t-il déclaré.

“Il y a aussi un autre principe ici, et c’est l’idée que le gouvernement est celui qui est censé compter les bulletins de vote et conduire l’élection”, a-t-il ajouté. «Donc, parfois, dans des cas antérieurs, un employeur a essentiellement donné l’impression que c’est l’employeur qui compte les bulletins de vote et décide quels votes comptent et tout.

« Cette boîte aux lettres, je pense, peut donner cette impression aux employés », a-t-il déclaré. “Il existe donc une autorité passée pour cela – pas exactement comme cela – mais fondamentalement, des cas passés qui ont rencontré un problème lorsque quelque chose comme cela semble être possiblement sous le contrôle de l’employeur.”

Les conclusions de l’agent d’audience du NLRB ne sont pas nécessairement inhabituelles, mais malgré son soutien à une réélection, la voie vers un autre vote est pavée d’appels et de contestations. Le NLRB a déclaré cette semaine que les parties à l’affaire pourront s’opposer aux conclusions du rapport, qui transmettra ensuite l’examen au directeur régional de l’affaire, qui rendrait ensuite sa décision, un processus qui pourrait prendre ” plusieurs semaines », selon l’agence.

Malgré un avantage apparent pour les travailleurs d’Amazon cherchant à s’organiser, les obstacles à une deuxième élection réussie sont importants, étant donné les difficultés pratiques de s’organiser une deuxième fois, ont déclaré des experts syndicaux. Les représentants syndicaux doivent généralement s’engager avec les travailleurs en dehors des lieux de travail, et uniquement lorsque les travailleurs sont en congé, a déclaré Julius Getman, président émérite de l’Université du Texas à la faculté de droit d’Austin.

« Le syndicat doit faire venir les travailleurs chaque fois qu’il le peut, c’est-à-dire lorsqu’ils ne sont pas au travail », a-t-il déclaré. « Mécaniquement, c’est beaucoup plus difficile pour le syndicat de présenter son cas aux travailleurs, et c’est [what happens when] les syndicats font mal, plus que toute autre chose – les employeurs ont un avantage majeur en pouvant faire entendre leur cas par les travailleurs.