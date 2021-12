Amazon fait un changement majeur pour la saison 4

Près de deux ans après la fin de la saison 3, le prochain chapitre de la vie de Midge Maisel est sur le point de commencer. Mardi, Amazon a publié le premier teaser de la saison 4 de The Marvelous Mrs. Maisel, qui sera la première saison déployée sur une période de plusieurs semaines au lieu de tout à la fois. Cette décision intervient alors que de plus en plus de streamers choisissent ce modèle de sortie traditionnel plutôt que le vidage en pleine saison, pionnier de Netflix.

La dernière fois que nous avons vu Midge (Rachel Brosnahan), sa carrière de stand-up a fait un grand pas en arrière lorsqu’elle a perdu une chance de faire la première partie de la pop star Shy Baldwin (LeRoy McClain). Dans la bande-annonce, sa manager, Susie Myerson (Alex Borstein) essaie de l’encourager à passer à autre chose au début de la nouvelle décennie. Malheureusement pour Susie, passer à Midge signifie refuser d’ouvrir pour d’autres actes. Susie ne pense pas pouvoir le faire parce que ce n’est pas ainsi que l’entreprise fonctionne. « Alors changeons le business, » dit Midge en se penchant.

La merveilleuse Mme Maisel a été créée par Amy Sherman-Palladino, qui est productrice exécutive avec son mari, Daniel Palladino. La série a été lancée en 2017, et ses saisons ont toutes été diffusées le même jour. Amazon choisit cependant un plan de sortie différent pour la saison 4. Deux épisodes sortiront chaque semaine, à partir du 18 février 2022 et se terminant le 11 mars, note The Hollywood Reporter. Cela devrait s’avérer être une bonne décision puisque les gens parleront de la saison pendant un mois au lieu d’un seul jour.

La longue attente de la saison 4 peut être imputée à la pandémie de coronavirus. Lors d’une interview avec Hollywood Reporter l’année dernière, Sherman-Palladino et Palladino ont déclaré qu’ils avaient planifié la saison 4, mais qu’ils attendaient le feu vert pour tourner. Heureusement, ce feu vert est finalement arrivé afin que nous puissions voir ce qui arrive à Midge en 1960.

« Nous l’avons assez bien foutue en l’air à la fin de cette saison. Nous l’avons repoussée plusieurs fois dans la série », a déclaré Sherman-Palladino en août. « Mais c’est ça le show-business. C’est un pas en avant, deux pas en arrière – c’est la vie d’une bande dessinée. Et n’oublions pas, nous parlons encore d’une bande dessinée féminine en 1960. C’est déjà assez difficile pour une bande dessinée féminine d’obtenir un pied aujourd’hui, mais oubliez les années 60 quand il y en avait, genre, quatre. La renverser ne sera jamais le problème. Nous avons mille façons de la faire tomber. C’est en suivant son monde et sa trajectoire qui nous dit quoi faire d’elle. »

Mme Maisel met également en vedette Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron et Jane Lynch. L’émission a remporté 20 Primetime Emmys, dont une victoire pour le prix Oustanding Comedy Series pour sa première saison. Brosnahan, Borstein et Shalhoub ont également remporté des Emmys pour leurs performances.