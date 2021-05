Amazon fait un don de 1,4 million de dollars à Bellevue pour aider les services sociaux et les espaces extérieurs à mesure qu’il se développe dans la ville

Un rendu de la place et de l’espace vert autour d’une tour de bureaux Amazon prévue à Bellevue, Washington (Image Amazon / NBBJ)

L’engagement d’Amazon envers Bellevue, dans l’État de Washington, va au-delà de ses projets de développement d’un grand campus dans la ville à l’est de Seattle. Le géant de la technologie a annoncé lundi soir qu’il faisait un don de 1,4 million de dollars à la ville de Bellevue pour aider les services sociaux et améliorer les quartiers et les parcs.

Amazon donne 1 million de dollars au Bellevue Human Services Fund, 289 000 dollars pour des projets d’amélioration des quartiers et 150 000 dollars pour l’amélioration des parcs. Le don intervient alors qu’Amazon accroît son empreinte dans la ville avec la construction d’une nouvelle tour de bureaux et des espaces loués, pour faire place à 25000 employés prévus loin de son siège principal à Seattle.

«Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les décideurs politiques, les organisations locales et la communauté alors qu’Amazon continue d’investir dans Bellevue», a déclaré Brian Huseman, vice-président des politiques publiques d’Amazon, dans un communiqué de presse. «En tant que membre de la communauté dynamique et résiliente de Bellevue, l’entreprise est heureuse de travailler avec la ville pour aider à répondre aux besoins de la communauté et soutenir les parcs et les atouts du quartier.

Amazon avait précédemment donné 1 million de dollars au Fonds des services humains en 2020 au plus fort de la pandémie COVID-19. Le fonds sert de ressource principale pour soutenir les services sociaux dans la communauté, et l’argent sera distribué à plus de 40 entités à travers l’Eastside pour aider à la reprise de la pandémie.

Les dons destinés à l’amélioration du quartier et des parcs iront à l’amélioration des espaces extérieurs à Bellevue, y compris des endroits tels que le jardin botanique de Bellevue, la zone de chien sans laisse du mini-parc Bel-Red, la plantation d’arbres dans toute la ville, le parc international de Crossroads, la ferme Kelsey Creek et plus encore.

Amazon a précédemment annoncé un fonds d’équité en matière de logement de 2 milliards de dollars pour créer et préserver des logements abordables dans ses trois «communautés de siège» – la région de Puget Sound; Arlington, Va .; et Nashville, Tennessee.Le premier investissement d’Amazon consistait en 185,5 millions de dollars de prêts et de subventions inférieurs au marché à la King County Housing Authority pour préserver jusqu’à 1000 maisons abordables dans l’Eastside, y compris des unités à Bellevue’s Pinewood Village, Hampton Greens et les Illahee Apartments.

Avec plus de 75000 employés maintenant dans la région qu’elle appelle chez lui, Amazon a manifesté un fort désir de s’étendre au-delà des limites de Seattle, motivé en partie par des différends avec le conseil municipal de Seattle concernant son impact sur la communauté et les efforts de la ville. d’imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises. En 2019, après une précédente bataille fiscale, la société a annoncé son intention de déplacer ses opérations mondiales à Bellevue.

«Amazon continue d’investir dans Bellevue, et je remercie l’entreprise d’avoir donné un exemple aussi remarquable de partenariat communautaire», a déclaré la mairesse de Bellevue, Lynne Robinson, dans un communiqué. «Ces dollars auront un impact significatif sur notre communauté alors que nous commençons à nous remettre ensemble des effets de la pandémie.