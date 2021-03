Amazon fait un don de 1,5 million de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre la faim dans la région de Seattle à travers quatre organisations

Un rendu de la nouvelle banque alimentaire Ballard en construction à Seattle. (Image de la banque alimentaire Ballard)

Amazon a annoncé mardi qu’elle versait plus de 1,5 million de dollars à diverses organisations de la région de Seattle et de la région de Puget Sound, dont le but est de fournir une aide alimentaire et de lutter contre la faim.

Les bénéficiaires du nouveau financement comprennent:

Banque alimentaire Ballard: Amazon donne 750 000 $ à l’organisation du quartier Ballard. La banque alimentaire affectera 500 000 $ à sa campagne de financement «Hope Beyond Hunger» pour soutenir la construction et l’ouverture de sa nouvelle maison, qui ouvrira cet automne. Un autre 250 000 $ soutiendra des programmes communautaires pour les familles et les enfants dans le besoin, et Amazon explore également comment ses employés pourraient renforcer la force de 190 bénévoles pour diriger les opérations de la banque alimentaire. « Amazon a répondu à l’appel à un moment critique où tant de nos voisins sont aux prises avec les impacts du COVID-19 », a déclaré Jen Muzia, directeur exécutif de Ballard Food Bank, dans un communiqué.

FareStart: Partenaire d’Amazon de longue date, FareStart reçoit un don de 250 000 dollars pour étendre les opérations de lutte contre la faim et soutenir les programmes communautaires. Amazon a fourni plus de 17 millions de dollars de dons en nature et en espèces et a contribué plus de 2 millions de dollars de revenus à l’activité de restauration de FareStart au cours des 10 dernières années. Il fournit également des services de conseil et des espaces pour aider l’activité de restauration en pleine croissance de FareStart.

Ligne de vie alimentaire: Amazon a fait don de 250 000 dollars pour soutenir les approvisionnements alimentaires, les opérations et les efforts de lutte contre la faim de l’organisation à but non lucratif.

Patch Ballard P: Un montant de 270000 dollars d’Amazon a aidé à combler le déficit de collecte de fonds nécessaire pour aider à sauver le jardin communautaire d’un demi-acre vieux de 44 ans.

Amazon a également engagé des ressources dans les communautés où sa présence se développe, notamment Arlington, en Virginie, et Nashville, au Tennessee. Plus de détails sont disponibles sur les efforts d’Amazon sur sa page Web Help for Hunger.