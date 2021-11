Amazon fait une remise de 300 euros sur cet ordinateur portable ASUS avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Prix ​​scandaleux sur Amazon pour l’ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus G14 avec processeur Ryzen 7, carte graphique NVIDIA RTX et 16 Go de RAM.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable et que vous disposez d’un budget qui avoisine les 1 000 euros, un monde de possibilités en tous genres s’ouvre devant vous, comme les ordinateurs portables gamer. Et peu importe si vous ne voulez pas qu’il joue, ils vous offrent des fonctionnalités de scandale à des prix toujours plus serrés.

L’ordinateur portable de jeu Asus ROG Zephyrus G14 en est un exemple. Il est très puissant et a tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne pendant des années d’utilisation. De plus, il est compact à une taille de 14 « .

En Amazon ils l’ont abaissé 300 euros de son prix normal et vous pouvez déjà l’obtenir pour 1 099 euros.

L’Asus Zephyrus G14 est l’un des ordinateurs portables de jeu les plus sophistiqués aujourd’hui. Il a un écran de 14″ et un design qui profite de l’écran pour aspirer l’air lorsque le portable est en marche. De plus, il a de la puissance à revendre grâce à son processeur AMD et son GPU NVIDIA RTX avec Ray Tracing.

Nous parlons d’un ordinateur portable avec un écran 14 pouces 120 Hz et des fonctionnalités de jeu. Normalement, l’écran de ces ordinateurs est généralement de 15,6 pouces, mais aussi plus lourd.

À l’intérieur, il y a un processeur puissant AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. La meilleure chose est que la RAM et le SSD peuvent être mis à jour à l’avenir si nécessaire.

Dans la section graphique, il a Une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti de 4 Go, plus que suffisant pour l’utiliser avec des jeux et des programmes qui nécessitent une grande puissance graphique.

Ce sont ses principales caractéristiques.

Écran 14″ FullHD (1920 x 1080) 120 Hz Processeur AMD Ryzen 7 4800HS (2,9 GHz, 8 Mo) 16 Go de RAM (8 Go embarqués + 1 x 8 Go) DDR4-3200 MHz 1 To M.2 NVMe PCIe Stockage Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Go GDDR6 Sans système d’exploitation

En venant sans système d’exploitation installé, vous avez la possibilité de faire une installation propre. Ne vous inquiétez pas, suivez ces instructions pour télécharger Windows 11 et l’installer rapidement.

Et c’est qu’une partie de cet ordinateur portable est si bon marché qu’elle doit être livrée sans Windows pré-installé, vous économisez donc de l’argent avec quelque chose qui vous prendra peu de temps lorsque vous le recevrez.

Vous pouvez désormais vous procurer cet ordinateur portable pour 1099 euros. Il vient avec une remise de 300 euros et la livraison est totalement gratuite.

