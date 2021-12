Amazon Fire HD 8 vs. 8 Plus : Lequel devriez-vous acheter ?

Appel de masse

L’édition 2020 de la tablette Fire HD 8 d’Amazon apporte les mises à jour itératives auxquelles vous vous attendez en termes d’augmentation des capacités de RAM, de stockage et de processeur. Il ajoute à cela un rafraîchissement du design et des options de couleurs supplémentaires. À certains égards, il peut être battu par le HD 8 Plus, mais nous pensons toujours qu’il offre un excellent rapport qualité-prix.

Avantages

Processeur plus rapide Plus de RAM et capacité de stockage plus élevée Port de charge USB-C Design et couleurs rafraîchis Mode jeu

Les inconvénients

Pas de charge sans fil Les caméras sont toujours meh

Le Fire HD 8 Plus marque la première fois qu’Amazon tentait de différencier les tablettes ou les liseuses électroniques de la même gamme avec des fonctionnalités haut de gamme. Il ne fait aucun doute que certaines de ces fonctionnalités, telles que la charge rapide et la charge sans fil, se retrouveront dans d’autres produits de la gamme, mais si vous voulez goûter à l’avenir, c’est le gadget qu’il vous faut.

Avantages

Processeur encore plus rapide et plus de RAM que le port de charge HD 8 USB-C Charge rapide Charge sans fil Mode jeu

Les inconvénients

Plus cher que HD 8 Uniquement disponible dans une option de couleur Mêmes caméras ternes que HD 8

Au cours de l’année écoulée, Amazon a mis à jour presque tous les appareils de sa gamme de tablettes Fire, de la Fire 7 à l’achat impulsif, la plus simple et la plus immersive Fire HD 10. La société a même mis à jour ses versions Kids Edition de ces comprimés en synchronisation avec les réguliers. Cependant, les fans de Fire comme moi attendent depuis près de deux ans une mise à jour du HD 8, que j’ai souvent appelé la Boucle d’or des tablettes pour son équilibre « juste » entre prix, performances et valeur. Alors maintenant que la Fire HD 8 a été mise à jour avec une Fire HD 8 Plus plus premium, qu’est-ce que quelqu’un sur le marché peut faire pour une formidable tablette de taille moyenne ?

Amazon Fire HD 8 vs. 8 Plus : scruter les différences

Étant donné que c’est la première fois que nous voyons des appareils distincts dans la même gamme de produits (à part les versions Kids Edition), examinons quelles sont les différences entre ces deux tablettes.

Fire HD 8 (2020) Fire HD 8 Plus (2020) Écran 8″ HD 8″ Résolution HD 1280×800 (189 ppi) 1280×800 (189 ppi) Stockage 32/64 Go

Extensible jusqu’à 1 To 32/64 Go

Extensible jusqu’à 1 To CPU Quad-core 2,0 GHz Quad-core 2,0 GHz Ram 2 Go 3 Go Temps de charge 5 heures 4 heures Charge sans fil Non Oui Caméras 2MP avant et arrière 2MP avant et arrière Poids 12,5 oz 12,5 oz Dimensions 8,0 x 5,4 x 0,4 pouces ( 202 mm x 137 mm x 9,7 mm) 8,0 x 5,4 x 0,4 pouces (202 mm x 137 mm x 9,7 mm) Couleurs Noir

Prune

Bleu crépuscule

ardoise blanche

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas grand-chose qui sépare ces deux versions du Fire HD 8. Elles se ressemblent, se ressemblent, pèsent le même et partagent même des accessoires comme des étuis et des housses. Les différences les plus significatives sont à l’intérieur (RAM et capacités de charge) et à l’extérieur (options de couleur). Mais c’est vraiment tout.

Amazon Fire HD 8 vs 8 Plus : quelles améliorations ces appareils partagent-ils ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Amazon n’a pas apporté une tonne de changements substantiels à cette itération du HD 8, mais les changements itératifs qu’il a apportés (aux deux modèles) sont des améliorations bienvenues.

Pour commencer, cela a augmenté la durée de vie de la batterie de 10 à 12 heures, ce qui ne semble pas beaucoup, mais peut faire une différence significative sur ces longs trajets routiers ou vols (et si vous êtes à la maison, cela signifie simplement que vous pouvez attendez encore plus avant de recharger !). Il a également apporté l’USB-C à la gamme (introduit pour la première fois avec le 2019 HD 10), donc j’espère que nous commencerons à voir cela sur toutes les mises à jour d’appareils Amazon à l’avenir.

Amazon a mis à jour la palette de couleurs du HD 8 pour mieux correspondre à la série 7 et à ses liseuses Kindle populaires. Il a également amélioré les processeurs pour une amélioration des performances de 30%, et il a augmenté la RAM dans les deux appareils (2 Go et 3 Go, respectivement). Bien qu’il ait conservé les configurations de stockage interne de 32 et 64 Go, Amazon a augmenté l’extensibilité du stockage microSD jusqu’à 1 To, ce qui est excellent pour stocker des films, de la musique et des jeux pour des voyages prolongés ou des zones à faible connectivité.

C’est la première fois qu’une tablette Fire a la caméra frontale sur le côté dans une orientation horizontale ou paysage, et pour ma part, je pense que c’était une sage décision. Je sais que j’ai tendance à tenir mes tablettes de cette façon lorsque j’essaie d’avoir une meilleure vue du contenu à l’écran, il est donc logique que ce soit une meilleure expérience pour discuter en vidéo avec d’autres. De plus, si vous souhaitez utiliser un clavier Bluetooth, cette orientation est bien plus logique.

Enfin, Amazon introduit une expérience de jeu sans distraction appelée Game Mode. Cela empêche les notifications de s’immiscer dans votre jeu. La meilleure partie à ce sujet? Il est activé par défaut et s’allume automatiquement lorsque vous ouvrez un jeu. Bien sûr, vous pouvez toujours désactiver cette option dans les paramètres si les interruptions ne vous dérangent pas, mais pourquoi le feriez-vous ?

Amazon Fire HD 8 vs 8 Plus : que propose Amazon Fire HD 8 Plus ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

2020 a marqué la première fois qu’Amazon a essayé de créer un niveau plus premium dans ses tablettes Fire avec le Fire HD 8 Plus. À première vue, l’appareil n’a pas vraiment l’air différent du Fire HD 8 « normal », en plus d’être uniquement disponible dans une couleur ardoise. Non, pour le HD 8 Plus, c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte.

Pour commencer, la HD 8 Plus est livrée avec 50 % de RAM en plus que la HD 8 (3 Go à 2 Go), ce qui devrait aider les jeux et les films à paraître plus fluides et à durer plus longtemps que les autres tablettes Fire. De plus, le HD 8 Plus peut charger plus rapidement via son adaptateur 9W inclus. C’est très bien pour ceux qui veulent faire le plein plus rapidement, en particulier avant un voyage en voiture.

En parlant de charge, le véritable argument de vente du HD 8 Plus est qu’il est capable de charger sans fil Qi. Amazon vend une station de chargement sans fil unique, mais elle fonctionne également avec certains chargeurs sans fil tiers. L’utilisation de la station d’accueil Amazon signifie que vous pouvez rapidement mettre votre Fire HD 8 en mode Show et le laisser comme ça sans avoir un fil laid qui dépasse ou vous soucier de l’épuisement de la batterie. Cela le transforme en un Echo Show, mais c’est un Echo Show que vous pouvez ramasser et emporter partout avec vous.

Amazon Fire HD 8 vs. 8 Plus : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

En tant que fan des appareils d’Amazon, j’ai été ravi de voir que cette taille de tablette populaire a finalement été mise à jour après deux ans. J’étais également heureux de voir Amazon introduire davantage de fonctionnalités premium dans la HD 8. Les deux versions de la tablette sont d’excellentes options, mais pour la plupart des gens, la HD 8 est la voie à suivre. Bien sûr, il n’a pas de charge sans fil, ni ne charge aussi rapidement que le HD 8 Plus, mais je ne pense pas que cela compte pour la plupart des clients de la tablette Fire. Oui, ce sont des « bons à avoir », mais ce ne sont pas des « besoins d’avoir ». Et lorsque ces appareils ne sont pas en vente, il y a une différence de prix d’environ 20 $ et plus, ce qui signifie que la plupart des gens seront très bien avec la version de base.

Cela dit, même à sa capacité de stockage maximale et avec des accessoires tels que la station de chargement sans fil, le Fire HD 8 Plus coûte plus de 150 $ de moins que l’iPad le moins cher et reste donc un excellent rapport qualité-prix pour un appareil de divertissement personnel ou familial. Ajoutez au fait qu’avec cette station d’accueil sans fil, il peut servir essentiellement de remplacement à temps plein à Echo Show, et vous obtenez deux fantastiques appareils Amazon pour le prix d’un. Pas une mauvaise affaire !

