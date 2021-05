Amazon Fire TV Cube: le divertissement à domicile obtient une nouvelle voix

Doté d’un processeur hexa-core ultra-puissant, le Fire TV Cube offre une expérience rapide et fluide, avec un accès instantané au contenu Dolby Vision et 4K Ultra HD jusqu’à 60 images par seconde.

Ce n’est un secret pour personne que la télévision est en déclin pour la simple raison que les consommateurs n’ont pas beaucoup de contrôle sur le contenu. La pandémie a aggravé la situation; il y a un flux incessant de nouvelles et d’informations concernant l’urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés. Parfois, cela peut devenir quelque peu déprimant. Même avant la pandémie, je suis tombé sur de nombreuses familles (au moins dans les grandes villes) qui ont supprimé la connexion de la télévision par câble / satellite; certaines des principales raisons citées – il n’y a aucun contrôle sur le contenu, le contenu est insipide, ennuyeux et parfois quelque peu hors de propos. Au lieu de cela, en matière de divertissement, Amazon Fire Stick (un appareil de diffusion multimédia qui vous permet de diffuser des vidéos, d’installer des applications, de lire de la musique, etc., sur votre téléviseur) est le premier choix pour de nombreux foyers.

Couper pour présenter. Il y a une nouvelle innovation d’Amazon Devices qui promet de ramener les téléspectateurs sur grand écran et d’offrir une expérience semblable au cinéma dans le salon. Nous parlons du tout nouveau Fire TV Cube (Rs 12 999), un lecteur multimédia en continu pour une expérience Fire TV mains libres activée par Alexa. «Fire TV Cube est notre appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant, développé après avoir recueilli de nombreux commentaires sur la manière dont les clients utilisent la voix dans le salon», déclare Parag Gupta, responsable d’Amazon Devices, Inde. «Nous avons combiné la technologie vocale en champ lointain des appareils Echo avec l’expérience utilisateur très appréciée de Fire TV afin que les clients puissent utiliser la commodité d’Alexa pour contrôler leur divertissement.»

Croyez-moi, le Fire TV Cube semble carrément futuriste. Fondamentalement, les clients peuvent contrôler vocalement leur système de divertissement, y compris les téléviseurs compatibles, les décodeurs, les appareils Smart Home, les récepteurs A / V, etc. Par exemple, vous pouvez regarder vos favoris depuis Prime Video, Netflix, YouTube, Disney + Hotstar, Zee5 , SonyLiv, Voot et autres. De plus, vous pouvez syntoniser les chaînes de télévision en direct avec les fournisseurs de câblodistribution ou de décodeur. Fire TV Cube vous donne accès à des dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa. Le vaste catalogue Fire TV combiné à une commande vocale puissante facilite plus que jamais la lecture de la télévision. Dites simplement «Alexa, ouvre Netflix» ou «Alexa, trouve des clips vidéo sur YouTube» ou «Alexa, regarde Pokemon sur Voot Kids».

Dans la boîte, vous obtiendrez le Fire TV Cube, la télécommande vocale Alexa, l’adaptateur Ethernet, le câble d’extension IR et l’adaptateur secteur; Le câble HDMI n’est pas fourni, les utilisateurs doivent l’acheter séparément pour connecter l’appareil. La configuration de votre Fire TV Cube est facile. Placez Fire TV Cube à au moins 1 à 2 pieds des enceintes. Connectez Fire TV Cube au port HDMI de votre téléviseur et à Internet à domicile. Suivez les invites à l’écran pour configurer votre système de divertissement. Veuillez noter que si l’un des composants de votre système de divertissement est caché dans une armoire fermée, utilisez le prolongateur infrarouge en option, inclus avec Fire TV Cube. Branchez-le simplement à l’arrière de l’appareil et placez la tête de l’extension infrarouge dans l’armoire à côté de vos autres appareils. Vous devriez maintenant être opérationnel et prêt à utiliser votre Fire TV Cube.

Doté d’un processeur hexa-core ultra-puissant, le Fire TV Cube offre une expérience rapide et fluide, avec un accès instantané au contenu Dolby Vision et 4K Ultra HD jusqu’à 60 images par seconde. Vous apprécierez les couleurs brillantes de Dolby Vision et HDR, et HDR 10+, ainsi que la clarté audio de Dolby Atmos sur le Fire TV Cube.

Comme mentionné précédemment, le Fire TV Cube propose une reconnaissance vocale avancée en champ lointain avec huit microphones et une technologie de formation de faisceau avancée qui combine les signaux des microphones individuels pour supprimer le bruit, la réverbération, le contenu en cours de lecture et même la parole concurrente pour s’assurer qu’Alexa entend clairement votre demande une fois placé à côté de votre téléviseur. Lorsqu’il est combiné avec le nouveau processeur puissant, vous pouvez facilement rechercher et naviguer dans le contenu en utilisant uniquement votre voix, que ce soit via votre câble, vos décodeurs ou vos applications de streaming. De l’autre côté de la pièce, dites simplement «Alexa, allume le téléviseur» ou «Alexa, regarde Mirzapur» et Alexa répondra à votre demande.

Parlons techniques, le Fire TV Cube utilise la technologie infrarouge multidirectionnelle, les protocoles basés sur le cloud et HDMI CEC, qui, lorsqu’ils sont combinés avec Alexa, vous permettent de contrôler votre téléviseur compatible, la barre de son, le récepteur A / V, le câble, sélectionner le décodeur boîtes, ainsi que d’autres appareils intelligents pour la maison. Fire TV Cube vous permet d’atténuer la lumière, de vérifier la météo, d’écouter les actualités et bien plus encore, même lorsque le téléviseur est éteint avec le haut-parleur intégré.

En résumé, cet appareil multimédia de diffusion en continu Amazon combine les fonctionnalités du Fire TV Stick avec les haut-parleurs intelligents Echo, permettant aux utilisateurs de contrôler leur téléviseur et d’autres appareils intelligents en utilisant leur voix via Alexa. Inutile de dire que c’est un incontournable pour les ménages modernes.

Prix ​​public estimé: Rs 12,999

