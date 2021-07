Amazon Fire TV Cube prend enfin en charge les appels vidéo Zoom

in

Amazon a finalement jugé bon d’ajouter la prise en charge des appels vidéo Zoom à ses appareils Fire TV Cube de deuxième génération. Alors que la visioconférence est un pilier sur les appareils Fire TV et Alexa depuis un certain temps maintenant, Zoom est le dernier ajout pour rendre la fonctionnalité encore plus robuste.

Amazon a défini les exigences minimales pour utiliser Zoom sur son article de blog sur la mise à jour. Premièrement, ils doivent posséder une webcam prenant en charge UVC (USB Video Class) avec une résolution d’au moins 720p et un taux de rafraîchissement de 30 ips. La webcam doit ensuite être connectée à votre Fire TV Cube avec un adaptateur Micro-USB vers USB.

Bien sûr, vous devrez également télécharger l’application Zoom sur votre Fire TV Cube et créer un compte si vous ne l’avez pas déjà fait. Si tout se passe bien avec la configuration, les utilisateurs peuvent alors rejoindre les réunions programmées avec une phrase comme “Alexa, rejoignez ma réunion Zoom”, à laquelle Alexa demandera à l’utilisateur l’ID et le mot de passe de la réunion qui peuvent être saisis à l’aide de la télécommande ou sa propre voix.

Zoom est l’un des principaux logiciels de visioconférence au monde. Idéal pour les réunions de travail, familiales et sociales, Zoom peut accueillir jusqu’à 1 000 participants en un seul appel, ce qui en fait un excellent choix pour les moyennes et grandes entreprises.

Il convient de noter que Zoom fait le tour des appareils Amazon depuis un certain temps maintenant. Le Fire TV Cube vient tout juste d’être mis à jour pour prendre en charge le logiciel, mais Zoom est disponible sur les appareils Amazon Echo Show depuis l’année dernière. Alors pourquoi les utilisateurs de Fire TV Cube ont-ils dû attendre si longtemps ?

Analyse : Trop peu, trop tard ?

Bien que Zoom soit sans aucun doute une application utile pour que beaucoup d’entre nous continuent à travailler à domicile, nous ne pouvons nous empêcher de penser que l’ajout du logiciel de visioconférence aurait été beaucoup plus bénéfique l’année dernière, lors de la première série de blocages autour de le globe.

Comme mentionné ci-dessus, Zoom est disponible pour une utilisation sur les appareils Echo Show depuis un certain temps. Cela peut être dû au fait que l’Echo Show est plus portable, grâce à l’écran situé sur l’appareil lui-même. Il est également moins cher que le Fire TV Cube, qui n’a probablement pas une base d’utilisateurs aussi large que l’Echo Show 5, l’Echo Show 8, etc.

Obtenir Zoom sur le Fire TV Cube n’était peut-être pas une priorité pour Amazon, alors. Comme l’appareil se connecte à votre téléviseur, il est objectivement moins portable. Sans oublier que les réunions Zoom sur votre téléviseur ont peut-être été considérées comme une situation de niche.

Cela dit, les avantages que Zoom apporte aux téléviseurs ne sont pas négligeables. L’application peut héberger de nombreux participants à la fois, qui peuvent tous être affichés de manière beaucoup plus claire si vous utilisez Zoom sur un grand téléviseur 4K. Le confort et la commodité pourraient également être un facteur important, avec les commandes vocales Alexa qui permettent de rejoindre facilement des réunions sans toucher à un bouton et de se connecter à une réunion dans le confort de votre canapé.

