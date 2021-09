Amazon Fire TV Omni vs. série 4 : quelle est la différence, et lequel devriez-vous acheter ?

Feu premium

La série Omni d’Amazon représente son expérience de divertissement la plus premium. Les téléviseurs sont dotés d’un son et d’une vidéo de qualité supérieure associés à des commandes Alexa mains libres, à des fonctions de confidentialité intégrées et à une configuration facile des appels vidéo bidirectionnels. Ils sont également disponibles en cinq tailles différentes pour s’adapter à n’importe quel espace.

Avantages

Accès Alexa mains libres intégré 4K UHD, HDR 10, HLG et Dolby Digital Plus Disponible dans des tailles allant de 43 à 75 pouces Commutateur de mise en sourdine de la confidentialité physique Passez des appels vidéo bidirectionnels avec une webcam compatible via Alexa Communications

Les inconvénients

Seuls les modèles 65 et 75 pouces sont dotés de Dolby Vision Ne sont pas livrés avec une webcam intégrée

La série 4 est destinée à ceux qui veulent une expérience Fire TV de première partie à un prix plus accessible. Vous obtenez toujours le contrôle Alexa via la télécommande vocale incluse et les ensembles prennent en charge la vidéo 4K UHD. Si vous ne prévoyez pas de projeter des films dans votre salon ou de passer beaucoup d’appels vidéo, cela pourrait être l’option pour vous.

Avantages

Livré avec la nouvelle télécommande vocale Alexa Une option 4K UHD plus abordable 4K UHD, HDR 10, HLG et Dolby Digital Plus Disponible dans des tailles allant de 43 à 55 pouces

Les inconvénients

Besoin d’utiliser la télécommande pour appeler Alexa Non configuré pour gérer les appels vidéo bidirectionnels avec Alexa Communications Pas de prise en charge Dolby Vision

Les appareils Fire TV d’Amazon existent depuis plus d’une demi-décennie sous la forme de décodeurs et de clés de diffusion en continu, ainsi que d’ensembles intégrés à des ensembles Fire TV Edition tiers, alors qu’est-ce qui rend ces nouveaux appareils spéciaux ? Eh bien, ce sont les premiers téléviseurs fabriqués directement par l’équipe interne d’Amazon qui offrent l’expérience Fire TV complète dans un seul appareil. Il existe de nombreuses similitudes entre les deux séries, alors examinons de plus près la série Amazon Fire TV Omni par rapport à la série Fire TV 4 pour voir ce qui est différent et quel ensemble pourrait convenir à votre maison.

Amazon Fire TV Omni vs Fire TV Série 4 : comment ils se comparent

Tout d’abord, commençons notre comparaison en examinant leurs principales spécifications. Comme vous pouvez le voir, les deux séries partagent beaucoup d’ADN amazonien.

Amazon Fire TV Omni Series Amazon Fire TV 4 Series Tailles 43, 50, 55, 65, 75 pouces 43, 50, 55 pouces Résolution d’affichage 4K UHD, HDR 10, HLG 4K UHD, HDR 10, HLG Type de rétroéclairage LED LED Taux de rafraîchissement 60 Hz 60 Hz Prise en charge audio Dolby Digital Plus avec passthrough de l’audio encodé Dolby Dolby Digital Plus avec passthrough de l’audio encodé Dolby Ports HDMI 3 HDMI 2.0 + 1 HDMI 2.1 avec eARC 3 HDMI 2.0 + 1 HDMI 2.1 avec ports Ethernet eARC 1 1 Ports USB 1 1 Commandes Alexa

Télécommande vocale Alexa Télécommande vocale Alexa Commandes de confidentialité Interrupteur d’arrêt du microphone NA

Amazon Fire TV Omni vs Fire TV Série 4 : Similitudes

Source : Amazon

Ces frères et sœurs de séries télévisées ont beaucoup plus en commun les uns avec les autres que ce qui les sépare, alors commençons notre comparaison avec leurs similitudes.

Pour commencer, les séries Omni et 4- sont livrées avec la dernière expérience Fire TV intégrée, sans périphérique requis pour commencer à diffuser le meilleur de Prime Video, Netflix, Hulu ou quel que soit votre service d’abonnement préféré. Ils sont tous deux livrés avec une tonne de contenu gratuit accessible à partir de la vignette “gratuite” sur l’écran d’accueil, y compris le contenu Prime Video et IMDBtv, ainsi que des options d’autres services.

Les deux séries télévisées sont livrées avec la nouvelle télécommande vocale Alexa, qui vous permet d’accéder à Alexa par bouton-poussoir pour contrôler votre téléviseur, demander du contenu ou même contrôler vos appareils domestiques intelligents. Et contrairement aux télécommandes Amazon précédentes, ce modèle a des boutons de raccourci vers Prime Video, Disney+, Netflix et Hulu.

Bien que certaines tailles supplémentaires soient disponibles pour la série Omni, les deux versions sont disponibles dans des configurations de 43, 50 et 55 pouces. Les deux offrent également les mêmes performances vidéo et audio de base, y compris les images 4K UHD, la prise en charge de HDR 10 et HLG et Dolby Digital Plus avec passthrough de l’audio encodé Dolby.

Amazon Fire TV Omni vs Fire TV série 4: Différences

Source : Amazon

Bien que chaque série Amazon Fire TV fasse partie des meilleurs appareils Alexa que vous puissiez acheter, il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être débourser l’argent supplémentaire pour la série Omni par rapport à la série 4.

La première raison et sans doute la plus importante est la façon dont vous accédez à Alexa. Avec la série Omni, vous avez deux façons d’utiliser l’assistant vocal personnel d’Amazon pour contrôler votre téléviseur, votre audio et votre expérience de maison intelligente – avec votre voix ou via la télécommande. Vous voyez, la série Omni a des microphones intégrés qui vous permettent d’émettre des requêtes et des commandes à Alexa de n’importe où dans la pièce avec juste votre voix. Bien sûr, il existe un interrupteur physique pour désactiver ces microphones si vous ne voulez pas qu’ils soient toujours allumés. Vous pouvez également utiliser la télécommande vocale Alexa pour les moments où vous ne voulez pas crier des commandes de partout dans la maison.

La série Omni vous permet également de connecter des webcams compatibles pour les appels vidéo bidirectionnels avec Alexa Communications, qui n’est pas disponible sur la série 4. Enfin, la série Omni est disponible en deux tailles plus grandes – les modèles 65 et 75 pouces – prenant en charge Dolby Vision pour une expérience de visionnement plus cinématographique.

Bien sûr, les fonctionnalités haut de gamme de la série Omni ont un coût. Pour chacune de leurs configurations partagées, la série Omni coûte environ 40 $ de plus que la série 4. De plus, le plus grand ensemble de la série Omni coûte plus de 1 000 $, tandis que l’appareil de la série 4 le plus cher coûte un peu plus de 500 $.

Amazon Fire TV Omni vs Fire TV Série 4 : que devriez-vous acheter ?

Source : Amazon

Si vous avez déjà utilisé un téléviseur intelligent comme un Roku ou l’un des autres appareils Fire TV d’Amazon, il y a de fortes chances que vous vous sentiez comme chez vous avec l’un ou l’autre de ces ensembles. Bien que les deux offrent un excellent rapport qualité-prix, nous donnons ici un clin d’œil à la série Omni car elle a un plafond plus élevé. Avec l’accès mains libres Alexa, vous pouvez utiliser votre téléviseur depuis presque n’importe où dans la pièce avec juste votre voix, y compris passer ou accepter des appels vidéo, à condition que vous ayez installé une caméra compatible. La série 4 est excellente, mais elle ne se distingue pas vraiment des fournisseurs tiers proposant des offres similaires. C’est une série plus abordable, cependant, et peut donc plaire à plus de clients pour cette seule raison.

Feu premium

Série Amazon Fire TV Omni

Tout en un

Les téléviseurs Omni-Series of Fire d’Amazon associent des spécifications audio et vidéo haut de gamme à la commodité mains libres. Contrôlez votre téléviseur et votre maison intelligente avec juste votre voix grâce à l’intégration vocale Alexa intégrée, et associez une webcam compatible pour démarrer ou répondre à des appels vidéo depuis votre canapé.

Feu pour tous

Amazon Fire TV série 4

Un pour tous

La série Fire TV 4 offre le meilleur de l’expérience de divertissement d’Amazon à un prix plus accessible. Ces ensembles offrent un son et une vidéo de haut niveau sans avoir besoin de dongles, de clés ou de décodeurs.

