Amazon Fire TV propose des actualités locales personnalisables dans plus de villes des États-Unis

L’accès aux nouvelles locales a été un gros problème après les événements qui se sont déroulés l’année dernière, en particulier autour du COVID-19, des brutalités policières et des élections. Aujourd’hui, Amazon a annoncé qu’il étendait ses offres de nouvelles locales aux villes des États-Unis, donnant aux propriétaires des meilleures clés Amazon Fire TV un accès à une expérience de nouvelles en direct personnalisable directement à partir de l’application de nouvelles. Cela porte le nombre total de villes soutenues à 88, contre 12 lorsque le soutien initial a été déployé en décembre dernier.

En plus de l’expansion, l’application de nouvelles ajoute également la prise en charge de fournisseurs de nouvelles supplémentaires tels que CBSN, TEGNA, Cox, The EW Scripps Company et Altice USA, rejoignant la liste des fournisseurs déjà pris en charge tels que ABC News Live, CBS News, . , Black News Channel, et plus encore.