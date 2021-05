Amazon Fire TV Stick (3e génération) : diffusion plus rapide, moins d’encombrement, plus de contrôle

La première chose que j’ai aimée à propos de ce Fire TV Stick est qu’il simplifie la diffusion en continu avec des boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dans une seule télécommande.

Lancé pour la première fois en 2017, Amazon Fire TV Stick (lecteur multimédia en continu) est devenu un accessoire incontournable pour que les gens se livrent à leur choix de divertissement: émissions de télévision, musique, films, originaux de fournisseurs de contenu populaires (Amazon Prime Video, Netflix, etc.), fitness, jeux, sports et bien plus encore. Avec Alexa, la voix est rapidement devenue le moyen le plus simple de trouver et de regarder votre contenu préféré; la meilleure partie est avec la recherche universelle de Fire TV, les téléspectateurs n’ont pas à basculer entre plusieurs applications. Des millions d’appareils Fire TV ont été vendus en Inde et les responsables de l’entreprise affirment qu’en 2020, Fire TV a vu plus de 50 millions d’utilisateurs actifs par mois sur ses appareils dans le monde.

Couper pour présenter. Nous examinons le tout nouveau Fire TV Stick (3e génération, version 2021) avec une toute nouvelle télécommande vocale Alexa, disponible pour un séduisant Rs 3499. Désormais un appareil fabriqué en Inde, il serait 50% plus puissant que la variante de deuxième génération pour une diffusion rapide en Full HD, comprend Alexa Voice Remote avec boutons d’alimentation et de volume. Au début, j’ai été impressionné par sa promesse de moins de désordre et plus de contrôle. Laissez-moi vous expliquer comment. La toute nouvelle télécommande vocale Alexa vous permet d’utiliser votre voix pour rechercher et lancer des émissions dans les applications. Les tout nouveaux boutons prédéfinis vous permettent d’accéder rapidement aux applications préférées. De plus, contrôlez l’alimentation et le volume de votre téléviseur et de votre barre de son avec une seule télécommande. Examinons en profondeur certaines des fonctionnalités qui font de cet appareil Amazon un produit phare.

Le nouveau Fire TV Stick est simple à installer et à utiliser. J’ai branché le Fire TV Stick directement sur le téléviseur Sony, vous pouvez même utiliser l’extension HDMI incluse. Branchez-le dans une prise murale, connectez-vous à Internet à domicile et vous êtes prêt à partir. La conception compacte se branche directement sur un port HDMI et peut se glisser parfaitement derrière votre téléviseur. Vous pouvez facilement déplacer Fire TV Stick entre les téléviseurs à la maison ou à l’extérieur pour que votre contenu voyage avec vous. Un conseil: Fire TV Stick ne prend pas en charge le streaming 4K. Si cette fonctionnalité vous intéresse, vous pouvez opter pour le Fire TV Stick 4K plus cher (Rs 5 999).

La première chose que j’ai aimée à propos de ce Fire TV Stick est qu’il simplifie le streaming avec les boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dans une seule télécommande. De plus, avec 50% de puissance en plus que la génération précédente, Fire TV Stick offre des démarrages rapides d’applications et une diffusion rapide en Full HD. C’est quelque chose que vous ne pouvez expérimenter que si vous essayez la nouvelle variante.

La deuxième chose est son audio. Vous pouvez facilement sentir les scènes prendre vie grâce à l’audio immersif Dolby Atmos sur certains titres, y compris sur Prime Video, Disney+ Hotsar et Netflix lorsqu’il est connecté à des barres de son et des systèmes audio domestiques compatibles. Dolby Atmos fait bouger les sons tout autour de vous – même au-dessus de votre tête – vous plongeant dans tout ce que vous regardez. J’ai regardé quelques superproductions hollywoodiennes telles que Saving Private Ryan avec Tom Hanks, le film de guerre de chars férocement sanglant de 2014 de Brad Pitt Fury, qui est intense et captivant; regarder ces drames sur Dolby Atmos, c’est comme s’asseoir dans la salle de cinéma avec tout le son intense tout autour de vous.

Le streaming sur Fire TV est simple et intuitif. Tout commence par l’écran d’accueil facile à utiliser de Fire TV. Recherchez parmi plusieurs services de streaming pour trouver ce que vous voulez regarder. Vous pouvez visionner des dizaines de milliers de films et d’émissions de Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar, Zee5, SonyLIV, Sun NXT, ALT Balaji, Discovery Plus et de nombreuses autres applications. Vous pouvez diffuser des actualités en direct, des sports et des émissions populaires. Ou accédez à des dizaines de milliers de titres HDR. De plus, écoutez de nombreuses chansons via des services comme Amazon Music, Gaana et autres. Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés sur Prime Video, ainsi qu’à l’écoute sans publicité de millions de chansons avec Prime Music – aucune application supplémentaire à télécharger et aucun abonnement au câble requis.

Retour à la télécommande vocale Alexa. Fondamentalement, cela peut contrôler le Fire TV Stick et certaines fonctions (telles que l’alimentation et le volume) sur une large gamme d’appareils compatibles IR, y compris les téléviseurs, les barres de son et les récepteurs A / V. Cela contient également des boutons d’application supérieurs prédéfinis. Vous maintenez donc le bouton vocal enfoncé et demandez à Alexa de trouver, de lancer et de contrôler le contenu. Alexa peut également passer au câble et contrôler les appareils domestiques intelligents pris en charge.

Ce sont des temps de pandémie et nous travaillons tous et apprenons de chez nous. Obtenez cette nouvelle création étonnante d’Amazon et restez à la maison, restez en sécurité et divertissez-vous. Fortement recommandé pour éviter l’ennui.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 86 x 30 x 13 mm, poids 32 g

Processeur: Quad-core 1,7 GHz

Stockage: 8 Go internes

Ports : sortie HDMI, micro-USB pour l’alimentation uniquement

Configuration requise: TV HD avec entrée HDMI disponible, connexion Internet via Wi-Fi, une prise de courant

Compatibilité TV : TV HD avec HDMI capable de 1080p ou 720p à 60/50 Hz

Prise en charge vocale: Oui, avec Alexa Voice Remote (incluse) ou l’application gratuite Fire TV

Prix ​​public estimé : Rs 3 999

