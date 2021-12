Amazon Fire TV Stick 4K contre 3e génération

Centrale d’incendie

Amazon Fire TV Stick 4K (2021)

Grandeur non 4K

Clé Amazon Fire TV (3e génération 2021)

Bien qu’il soit un peu plus cher, le Fire TV Stick 4K (2021) a d’excellentes spécifications et offre la possibilité de diffuser en 4K.

Avantages

Lecture vidéo 4K Un peu plus de RAM Livré avec Alexa Voice Remote

Si vous ne vous souciez pas de la lecture vidéo 4K ou de la prise en charge de Dolby Vision, le Fire TV Stick (3e génération 2021) est moins cher et fonctionne aussi bien que son homologue.

Avantages

Même stockage et même processeur que la version 4K Moins cher Livré avec Alexa Voice Remote

Les inconvénients

Pas de lecture vidéo 4K Pas de prise en charge de Dolby Vision

Dans la bataille pour revendiquer le rôle de meilleur appareil de streaming pour votre maison, le Fire TV Stick (3e génération 2021) et le Fire TV Stick 4K (2021) sont assez similaires. Les deux remplissent leur rôle, en fonction de ce que vous essayez d’accomplir avec vos besoins de lecture vidéo et de streaming. Cependant, que vous souhaitiez une lecture 4K ou la prise en charge de Dolby Vision, vous serez influencé. Amazon a également récemment lancé l’Amazon Fire TV Stick 4K Max avec un processeur plus rapide et une prise en charge du Wi-Fi 6.

Amazon Fire TV Stick (3e génération 2021) vs Fire TV Stick 4K (2021) : qu’est-ce qui est similaire ?

Lorsque l’on regarde ces deux bâtons de streaming face à face, il peut être extrêmement difficile de les distinguer en dehors de l’emballage. Dimensionnellement, le Fire TV Stick (3e génération) et le Fire TV Stick 4K (2021) sont similaires, ce dernier étant juste un peu plus long. Ce que vous trouvez dans la boîte est le même, avec le câble de chargement Micro-USB, la verrue murale Amazon, l’extension HDMI et des documents supplémentaires, ainsi que le bâton lui-même.

Amazon Fire TV Stick 4K (2021) Amazon Fire TV Stick (3e génération 2021) Dimensions 99 mm x 30 mm x 14 mm 86 x 30 x 13 mm Processeur Quad Core 1,7 GHz Quad Core 1,7 GHz RAM 1,5 Go 1 Go Qualité d’image Jusqu’à 4K Ultra HD avec prise en charge de HDR, HDR 10, HDR10+, HLG, Dolby Vision Jusqu’à 1080p Full HD avec prise en charge de HDR, HDR 10, HDR10+, HLG Stockage 8 Go 8 Go Télécommande vocale Alexa Télécommande vocale Alexa avec commandes TV

Les deux incluent la télécommande vocale Alexa (3e génération) mise à jour d’Amazon, qui peut être utilisée pour contrôler l’ensemble de votre téléviseur en plus de Fire TV, ainsi que des raccourcis vers plusieurs de vos applications de streaming préférées. Vous trouverez également 8 Go de stockage dans les deux, qui ne peuvent pas être étendus avec un stockage microSD ou USB. Avec le Fire TV Stick (3e génération 2021), le processeur a été mis à jour à partir des itérations précédentes, apportant avec lui le même processeur Quad-Core cadencé à 1,7 Ghz. Maintenant, les deux ont également le même processeur !

Amazon Fire TV Stick (3e génération 2021) contre Fire TV Stick 4K (2021) : il s’agit de 4K

Nous avons déjà souligné les similitudes entre le Fire TV Stick (3e génération 2021) et le Fire TV Stick 4K (2021). Bien sûr, la version 4K est légèrement plus grande et contient juste un peu plus de RAM, mais ce n’est vraiment pas grand-chose à dire.

Lorsque vous essayez de décider si vous devez effectuer une mise à niveau, il s’agit en fait de quelques questions assez simples. Avez-vous besoin ou souhaitez-vous une lecture vidéo 4K ? Ou êtes-vous d’accord avec une vidéo 1080p ? La 4K vaut-elle 10 $ de plus ?

Nonobstant les ventes des détaillants, il y a généralement une différence de 5 $ à 10 $ entre le Fire TV Stick (3e génération 2021) et le Fire TV Stick 4K (2021). Ce n’est vraiment pas beaucoup, d’autant plus que quelques dollars supplémentaires déverrouillent la lecture 4K, la prise en charge de Dolby Vision et un peu plus de RAM. Nous dirions donc que le coût supplémentaire en vaut la peine, à moins que votre téléviseur existant ne soit qu’une pièce de rechange ou n’ait même pas la lecture 4K disponible.

Ceux qui veulent juste transformer un téléviseur stupide en un téléviseur intelligent seront mieux lotis en conservant le Fire TV Stick de troisième génération d’Amazon. Vous obtenez toujours une télécommande vocale Alexa, qui peut servir de télécommande pour votre téléviseur, ainsi qu’un accès à toutes les mêmes applications et services que le Fire TV Stick 4K. La dernière version Alexa Voice Remote comprend également des boutons de raccourci vers vos services de streaming préférés.

En attendant, si vous êtes quelqu’un qui souhaite profiter de ses vidéos avec la meilleure qualité possible, le Fire TV Stick 4K (2021) est la solution. Il y a plus de RAM sous le capot, ce qui offrira des vitesses légèrement meilleures lorsque vous essayez de charger des applications et des vidéos. De plus, il existe également une prise en charge de diverses certifications HDR pour accompagner Dolby Vision et Dolby Audio. À vrai dire, les deux sont excellents, mais il y a une raison pour laquelle le Fire TV Stick 4K (2021) est le meilleur Fire TV Stick du marché.

Centrale d’incendie

Amazon Fire TV Stick 4K (2021)

C’est celui à obtenir

L’Amazon Fire TV Stick 4K est la voie à suivre si vous voulez le meilleur d’Amazon. Vous obtenez une lecture 4K, Dolby Vision et Dolby Audio, le tout sans payer beaucoup plus de votre poche.

Grandeur non 4K

Amazon Fire TV Stick (3e génération) avec appareil de diffusion en continu Alexa Voice Remote HD

Obtenez ceci si vous ne voulez pas 4K

Le Fire TV Stick (3e génération) est idéal pour à peu près tout le monde, car il peut vous servir de porte d’entrée pour entrer dans le monde d’Alexa.

