Amazon Fire TV Stick 4K contre Roku Premiere : lequel devriez-vous acheter ?

Le meilleur rapport qualité/prix d’Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K

Configuration simple

Première de Roku

Amazon affine la plate-forme Fire TV depuis de nombreuses générations, et le dernier Fire TV Stick est l’aboutissement de toutes ces années de raffinement. Il se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur 4K et inclut également les fonctionnalités d’Alexa.

30 $ sur Amazon

Avantages

La prise en charge de l’interface 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos Fire TV est vraiment simple à utiliser La télécommande est bien conçue

Les inconvénients

Pas de support pour les applications Google à part YouTube

Le Roku Premiere est un streamer 4K compact qui offre beaucoup de valeur pour un prix bas. Roku prend en charge tous les principaux services de streaming, y compris Netflix, Hulu et Amazon Prime, ainsi qu’une vaste bibliothèque de chaînes gratuites offrant un contenu varié.

33 $ sur Amazon

Avantages

Excellent rapport qualité-prix pour un appareil de streaming 4K Prise en charge des services de streaming et des canaux d’utilisateurs Facile à configurer et à utiliser

Les inconvénients

Le contenu gratuit de la chaîne est aléatoire

Lorsque vous comparez Amazon Fire TV Stick 4K et Roku Premiere, votre choix se résume peut-être à votre allégeance à l’écosystème plus large de produits et services d’Amazon, car ils offrent tous deux une tonne de contenu de qualité à diffuser avec des interfaces conviviales. Les deux peuvent offrir une qualité HDR 4K lorsqu’elle est disponible, tandis que le Fire TV Stick propose une télécommande avec commandes vocales intégrées. De plus, les deux offrent une prise en charge d’Alexa, mais seul le Roku est compatible avec Google Assistant pour rechercher et lire du contenu.

Amazon Fire TV Stick 4K contre Roku Premiere : décomposons-le

Source : Android Central

La première chose que vous remarquerez est qu’il existe des différences de conception distinctes entre les deux. Le Fire TV Stick 4K est un dongle compact qui se branche directement à l’arrière de votre téléviseur, avec un câble d’extension HDMI inclus si l’espace est assez restreint. Le Roku Premiere est tout aussi compact et comprend un HDMI pour se connecter à votre téléviseur, mais il est suffisamment léger pour être monté à l’arrière de votre téléviseur.

Amazon Fire TV Stick 4K Roku Premiere Dimensions 4,7 x 1,6 x 0,5 pouces 3,3 x 1,4 x 1 pouces Prend en charge 4K Oui Oui Prend en charge HDR Oui Oui Télécommande avec microphone Oui Non Fonctionne avec Alexa Oui Oui Fonctionne avec Google Assistant Non Oui

Du côté logiciel, vous êtes lié pour une expérience similaire, quel que soit l’appareil que vous choisissez. Les deux appareils vous permettent de personnaliser votre écran d’accueil avec vos sources de contenu préférées, et les interfaces sont intuitives et familières si vous avez déjà utilisé un service de streaming auparavant. Amazon fait un bon travail prévisible en vous dirigeant vers son propre streaming vidéo et la fonctionnalité intégrée d’Alexa sur la télécommande. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également contrôler votre téléviseur via l’application minimaliste Fire TV d’Amazon. Vous pourrez y trouver les services de streaming les plus populaires, la meilleure clé Fire TV, y compris YouTube et Apple TV+. Qui aurait pensé ça à la sortie de ce produit ?

Roku fabrique également certains des meilleurs produits de streaming, mais il n’a aucun intérêt direct dans le jeu du service de streaming. Il n’est pas en concurrence directe avec Google, il existe donc une tonne de services et de chaînes de streaming sous l’égide de Roku. Chaque service a un poids égal sur la plate-forme Roku, mais la télécommande comporte en évidence des boutons de raccourci pour Netflix, Sling, Hulu et DirecTV Now, c’est donc une inclusion pratique si vous êtes abonné à l’un de ces services. Et bien qu’il n’y ait pas de microphone sur la télécommande, vous pouvez contrôler votre téléviseur avec l’application Roku. À partir de là, vous pouvez tout contrôler depuis votre téléphone, brancher des écouteurs pour des sessions de visionnage privées et utiliser un clavier mobile lorsque vous recherchez du contenu à regarder. Vous pouvez également diffuser facilement du contenu de votre téléphone sur votre téléviseur connecté à Roku, ce qui pourrait s’avérer utile la prochaine fois que vous pourrez organiser une fête.

Amazon Fire TV Stick 4K contre Roku Premiere : lequel choisir ?

Source : Android Central

Ces deux streamers sont assez équilibrés dans tous les domaines qui comptent. Pourtant, nous devons choisir un gagnant, et nous pensons finalement que la télécommande vocale Alexa et l’interface plus fluide pèsent en faveur d’Amazon. Cependant, si vous n’êtes pas fortement investi dans l’écosystème d’Amazon ou si vous souhaitez accéder aux applications Google Play, alors le Roku Premiere pourrait être la meilleure option pour vous. Dans tous les cas, vous allez vous régaler !

Alimenté par Alexa

Amazon Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon offre une mise à niveau rapide et simple à la plupart des téléviseurs de votre maison.

Alimenté par Fire TV OS avec Alexa disponible à votre entière disposition, le Fire TV Stick 4K est votre meilleure option de streaming d’Amazon. Il s’agit d’un dongle complet prenant en charge HDR 4K et Dolby Vision qui peut également être contrôlé par vos haut-parleurs Amazon Echo. Disponible pour seulement 50 $, quoi de ne pas aimer?

Meilleure valeur

Première de Roku

Roku offre le meilleur contenu en streaming, le tout contenu dans un package compact.

Roku a réussi à réduire le prix d’Amazon mais a été un peu court en termes de fonctionnalités. Cela dit, les appareils Roku sont à la fois faciles à configurer et à utiliser, et il y a une tonne de canaux de contenu disponibles. Si vous n’êtes pas déjà abonné à l’écosystème Amazon Echo, c’est une très bonne option.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’énergie

Vous ne pouvez pas utiliser 2,4 GHz ? Vous pouvez toujours installer une prise intelligente dans votre maison.

Vous ne pouvez pas utiliser 2,4 GHz, mais vous souhaitez tout de même la commodité d’une prise intelligente ? Il n’y a pas encore beaucoup d’options. Cependant, vous pouvez toujours vous connecter avec la prise intelligente bi-bande de Broadlink qui fonctionne avec le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, de sorte que vous restez connecté même si votre routeur ne fonctionne pas avec 2,4 GHz.

Meilleure assistance Stadia

Stadia fonctionnera désormais sur ces appareils Android TV

Google permet à davantage de matériel Android TV de diffuser des jeux vidéo du cloud vers votre téléviseur via Stadia. Voici tous les appareils Android TV qui le prendront officiellement en charge.