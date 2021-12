Amazon Fire TV Stick 4K contre Roku Streaming Stick 4K

4K à petit prix

L’Amazon Fire TV Stick 4K est l’une des clés de diffusion multimédia en continu les plus puissantes de la marque et est plus abordable que la plupart des streamers 4K du marché. Le Fire TV Stick 4K propose également un menu simple et intuitif et une expérience vocale complète via la télécommande vocale Alexa.

Avantages

Accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ Alexa Voice Remote Conception intuitive

Les inconvénients

Aucune application Google Play Nécessite un adaptateur secteur Système de menu compliqué

Le Roku Streaming Stick 4K est le dernier stick de streaming de Roku et fait passer les choses au niveau supérieur, grâce à la compatibilité d’image Dolby Vision. Son design élégant se cache facilement derrière votre téléviseur et est apprécié pour ses capacités Wi-Fi longue portée.

Avantages

Image Dolby Vision Télécommande vocale avec commandes TV Wi-Fi longue portée

Les inconvénients

Pas de port Ethernet Pas de prise casque sur la télécommande Ne fonctionne pas aussi facilement avec les haut-parleurs Alexa/Google Home

L’Amazon Fire TV Stick 4K et le Roku Streaming Stick 4K offrent tous deux un streaming de haute qualité à un prix abordable. Les deux appareils incluent également une télécommande vocale, ce qui facilite la navigation sur votre téléviseur et les applications de streaming.

Amazon Fire TV Stick 4K vs Roku Streaming Stick 4K : Prix et caractéristiques

L’Amazon Fire TV Stick 4K coûte actuellement 30 $, ce qui en fait l’un des appareils de streaming compatibles 4K les plus abordables du marché à l’heure actuelle. Bien qu’il existe des différences mineures entre Fire TV Stick 4K et Amazon Fire TV Stick 4K Max, l’Amazon Fire TV Stick 4K continue d’être l’une des clés de streaming les plus puissantes et prend en charge le streaming en 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, et HDR10+.

L’appareil est également livré avec la télécommande vocale Alexa, qui vous permet d’utiliser votre voix pour rechercher et lancer des émissions dans les applications téléchargées et contrôler l’alimentation et le volume de votre téléviseur avec une seule télécommande.

Amazon Fire TV Stick 4K Roku Streaming Stick 4K 1080p Full HD ✔️ ✔️ 4K Ultra HD ✔️ ✔️ Dolby Vision (HDR) ✔️ ✔️ Stockage 8 Go 8 Go Mémoire 1,5 Go 1 Go Prise en charge audio Dolby Atmos DTS Digital Surround Taille 2,75 x 1,18 x 0,55 pouces 3,7 x 0,8 x 0,45 pouces Ports Sortie HDMI, micro-USB pour l’alimentation uniquement HDMI 2.0b, USB pour l’alimentation et récepteur Wi-Fi longue portée

Pendant ce temps, le Roku Streaming Stick 4K coûte également 40 $ et possède bon nombre des mêmes fonctionnalités. En plus du streaming d’images Dolby Vision et HDR10+, le Roku Streaming Stick 4K est le stick de streaming Roku le plus puissant et dispose de capacités Wi-Fi longue portée. Comme la télécommande vocale Alexa, la télécommande vocale Roku élimine le besoin d’une télécommande TV supplémentaire. Vous pouvez également télécharger l’application Roku sur votre appareil mobile pour une expérience de streaming élevée.

Amazon Fire TV Stick 4K vs Roku Streaming Stick 4K : qui devrait acheter le Amazon Fire TV Stick 4K ?

Source : Amazon

L’Amazon Fire TV Stick 4K est fréquemment démarqué. Il peut être acheté pour 10 $ à 15 $ de moins que le Roku Streaming Stick 4K, ce qui en fait de loin la meilleure option pour les téléspectateurs qui souhaitent regarder du contenu haute résolution avec un budget limité.

Les deux appareils sont également réactifs avec une connexion Internet puissante, et les deux sont livrés avec des télécommandes à commande vocale qui contrôlent votre téléviseur. Cependant, Amazon Fire TV Stick est un meilleur choix pour les consommateurs déjà familiarisés avec son interface et ceux qui diffusent la majeure partie de leur contenu à l’aide de l’application Amazon Prime Video. Il convient également de souligner que l’Amazon Fire TV Stick 4K fonctionne de manière un peu plus transparente avec les appareils compatibles Alexa et les haut-parleurs Google Home que son homologue Roku.

Amazon Fire TV Stick 4K contre Roku Streaming Stick 4K : qui devrait acheter le Roku Streaming Stick 4K ?

Source : Roku

Le Roku Streaming Stick 4K dispose d’une interface et d’une fonction de recherche qui ont tendance à être un peu plus simples que le Fire TV Stick 4K, ce qui facilite la recherche de contenu à regarder. Le Roku Streaming Stick 4K peut également être la meilleure option pour les téléspectateurs qui possèdent déjà et sont familiarisés avec les appareils Roku, qu’il s’agisse d’appareils de streaming Roku supplémentaires, de haut-parleurs sans fil Roku ou de la barre de diffusion Roku.

Le Roku Streaming Stick 4K a également l’avantage supplémentaire d’être compatible avec l’application Roku, qui vous permet d’écouter en privé le contenu diffusé sur votre téléviseur en écoutant via un casque connecté à votre appareil mobile. Il convient également de noter que si le Fire TV Stick 4K avait auparavant l’avantage de prendre en charge Dolby Vision, cette fonctionnalité a été ajoutée au Roku Streaming Stick 4K.

Amazon Fire TV Stick 4K vs Roku Streaming Stick 4K : quel appareil acheter ?

Lorsqu’il s’agit de choisir quelle clé de streaming est le meilleur appareil pour vous, cela dépend du prix que vous êtes prêt à payer pour l’expérience 4K.

L’Amazon Fire TV Stick 4K et le Roku Streaming Stick 4K offrent la meilleure qualité ou le streaming à un prix abordable, avec des options pour répondre à votre expérience de visionnage selon vos goûts et préférences particuliers. Cependant, il est plus probable que vous trouviez l’offre Amazon en vente.

Avec la dernière version des deux appareils publiée ce mois-ci, il est temps de peser vos options, de vérifier votre portefeuille et de plonger dans le streaming.

