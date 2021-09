Amazon Fire TV Stick 4K est hors compétition, il me montre vraiment sa version et avec Google TV | La technologie

in

L’Amazon Fire TV Stick aura bientôt un rival, realme se prépare à attaquer cette catégorie de produits avec sa propre version qui aura Google TV comme drapeau.

Amazon semble avoir le marché des appareils intelligents qui transforment un téléviseur normal en un téléviseur intelligent. Il a lancé plusieurs versions de son Fire TV Stick pour répondre à tous les besoins des clients potentiels, mais il semble qu’il connaîtra une période difficile dans un avenir proche.

La firme asiatique realme a jeté un œil sur les types d’appareils dont dispose Amazon et a décidé de lancer sa propre version. Bien sûr, le système d’exploitation est Google TV. En ayant une relation facteur/forme plus que similaire, les points qui feront la différence seront le système d’exploitation et la puissance.

Realme 4k Google TV Stick sera un lancement exclusif sur Flipkart BBD Probablement la première clé Google TV en Inde pic.twitter.com/3N3c8QiQHr – Utsav Techie (@utsavtechie) 13 septembre 2021

Et, est-ce qu’Amazon se porte très bien depuis des années en ce qui concerne les appareils destinés au divertissement. Le Fire Stick TV couvre plusieurs gammes et, c’est pourquoi, ils parviennent à être plus que des options recommandées pour tout utilisateur cherchant à pouvoir regarder un film sur Netflix à l’installation de Kodi.

Ce qui est amusant, c’est qu’à ce jour, seuls les Chromecast les plus avancés et certains téléviseurs disposaient de Google TV. Cette version destinée au divertissement par Google ne s’est pas développée autant que son système d’exploitation mobile, il est donc intéressant qu’elle ait effectivement lancé sa première clé avec ce logiciel.

Il n’y a aucun type de spécification concernant le realme stick, la seule chose que nous avons l’intuition est qu’il peut reproduire le contenu en 4K en raison du fait qu’il a cette balise dans le nom. S’il est capable de lire des films et des séries avec cette résolution, on s’attendrait à ce qu’il ait un intérieur puissant et à la hauteur de ses rivaux.

Nous devrons attendre que le produit me soit officiellement présenté afin de connaître tous les détails, pour le moment tout ce que nous pouvons faire est d’attendre. De plus, la fuite indique qu’il serait lancé en Inde, il y a donc une petite possibilité qu’il n’atteigne pas nos frontières. Bien qu’on s’attende à ce qu’il soit lancé dans plusieurs pays en même temps.