Amazon Fire TV Stick 4K Max, analyse et avis | La technologie

Juste à temps pour le Black Friday et Noël, Amazon lance le Fire TV Stick 4K Max. La question lorsque nous avons rencontré l’appareil était de savoir ce qu’il pouvait apporter au-delà du nouveau contrôle et, surtout, le 4K dont les autres membres de la famille sont déjà capables.

Et à la fin, après avoir passé quelques semaines avec, la réponse est que c’est plus pareil, mais comme cela devrait être dans toute bonne mise à jour, c’est mieux.

Ensuite Nous vous donnons notre avis sur le Fire TV Stick 4K Max dans cette analyse dans lequel nous passons en revue le bien de l’appareil, ce qui est beaucoup, et pas si bien, puisqu’il y a aussi une petite chose.

Fire TV Stick 4K MaxDimensions et poids99 x 30 x 14 mm | 48,4 grammesCouleursNoir matConnectivitéBluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 Système d’exploitation Fire OS Résolution Jusqu’à 2 160p60 Formats vidéo Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, ​​​​AV1 Formats audio AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM / Wave , Vorbis, Processeur Dolby Atmos (EC3_JOC) et RAMQuad-core 1,8 GHz MediaTek 8696 | Carte graphique 750 MHz | 2 Go de RAM RemoteMicrophone avec Alexa | Commande TV Prix 65 euros sur Amazon

Sections d’analyse Amazon Fire TV 4K Max:

Même ‘pinchito’ avec une nouvelle commande beaucoup plus confortable

Commençons l’analyse du Fire TV 4K Max en parlant du design du ‘Stick’ ou ‘pinchito’ bien que, vraiment, il n’y ait pas grand-chose à dire.

Nous avons exactement le même design que toujours avec cette forme allongée qui ressemble à un miniPC qui se connecte directement au téléviseur ou au moniteur via le HDMI intégré et la taille est identique au modèle 4K de la génération précédente.

Il est toujours construit en plastique noir mat avec le logo Amazon d’un côté et un port microUSB d’un côté.

La vérité est que J’aurais aimé qu’Amazon saute sur un port USB-C une fois pour toutes, quelque chose que nous avons vu chez des concurrents tels que le Chromecast Google TV -analyse-, mais bon, nous continuons avec microUSB 2.0 que nous pourrons connecter à une bande USB ou à l’adaptateur inclus dans la boîte, comme ils nous le montrent aussi, nos collègues de HobbyConsolas.

Attention, selon le téléviseur, vous pouvez également alimenter directement cet appareil en branchant l’USB sur l’un des ports du téléviseur.

Dans mon cas, le Sony Bravia 2018 du salon et le Sony XH90 du bureau -analyse- ne sont pas capables de fournir le courant nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil. Cependant, un ancien LG que j’ai dans la cuisine et qui est un miracle FullHD peut.

Comme toujours, dans la boîte, nous avons un câble d’extension HDMI. Ceci est utile si, par exemple, nous avons le téléviseur fixé au mur et que les ports ne sont pas sur le côté, mais à l’arrière. Ainsi, on peut placer le Fire TV sans problème.

Un autre cas utile, et ainsi Je recommande de toujours mettre cette rallonge, c’est que grâce à la longueur du câble, le Fire TV Stick n’est pas aussi enfermé et le signal Wi-Fi sera un peu mieux reçu. Et cela est essentiel dans le cas des modèles 4K.

Mais revenons à ce qui est vraiment la clé de l’expérience dans ce modèle, la commande. Et, bien que nous connaissions déjà cette télécommande, nous n’avions encore analysé aucune Fire TV avec et la vérité est qu’elle est très intéressante.

Le fonctionnement est le classique du Fire TV et comprend le contrôle du téléviseur pour quelque chose d’aussi important que le changement de volume ou la possibilité de couper le son.

Nous pourrons, évidemment, contrôler le lecteur, allumer la télévision et, en plus, nous avons un nouveau bouton avec le symbole d’une télévision avec des antennes.

Avec lui nous pourrons accéder directement à la section télévision en direct pour regarder les chaînes de télévision qui ont la lecture en continu. C’est assez intéressant si, par exemple, vous placez cet appareil sur un téléviseur qui n’a pas d’antenne.

Mais ce que j’aime le plus, ce sont les boutons du bas pour Prime Video, Netflix, Disney + et Amazon Music. Personnellement, j’aurais changé celui d’Amazon Music en YouTube, mais bon, ce raccourci est apprécié pour ne pas passer par le menu.

Et en haut, nous avons le microphone avec le bouton Alexa qui cesse d’être un microphone pour être le logo de l’assistant.

Et oui, la télécommande est toujours alimentée par piles, deux AAAA sont incluses dans l’emballage.

Vous pouvez voir la vitesse du nouveau SoC, même si je manque toujours de HBO

Mais rentrons à l’intérieur, car c’est ce qui est vraiment important dans l’appareil afin que nous puissions vraiment voir ce qui change par rapport aux modèles précédents.

Du processeur 1,7 GHz avec le GPU 650 MHz, nous sommes passés à un 1,8 GHz quad-core avec un GPU un peu plus puissant à 750 MHz.

Ce n’est pas un saut bestial, loin de là, et la vérité est que le Fire TV Cube est encore plus puissant avec ses six cœurs à 2,2 et 1,9 GHz et son GPU à 800 MHz, mais la vérité est que la gestion du Fire TV Stick 4K Max est d’une fluidité satisfaisante.

L’interface n’est pas des plus légères et, en fait, elle doit gérer plusieurs lignes et colonnes avec leurs vignettes et leurs détails, mais vraiment tout bouge très bien, offrant une bonne expérience utilisateur.

Il y a quelque chose que je n’aime pas du tout comme la publicité dans certains menus de l’interface, car il ne s’agit pas seulement d’une publication du contenu de vos applications, mais de produits totalement externes et, à vrai dire, je trouve cela assez intrusif.

Ayant dit cela, nous avons 500 Mo de RAM en plus pour atteindre 2 Go et à la fois le passage dans les menus et l’ouverture des applications, tant qu’on est dans une bonne connexion Wi-Fi, c’est rapide.

Je n’ai pas eu de plantages ou de fermetures étranges pendant les deux semaines de test et, comme je le dis, l’expérience est attendue d’un appareil qui coûte 65 euros sans offres, mais il y a quelques détails à la fois bons et moins bons que je voudrais commenter au.

Si je commence par le bien, jeà la qualité d’image sur un téléviseur compatible Dolby Atmos (et tant que le contenu l’est aussi) c’est superbe.

En 4K avec Dolby Atmos sur un bon téléviseur, nous avons une excellente expérience en regardant un film, et s’il est accompagné d’un système compatible Atmos, tant mieux. Bien sûr, comme dans le précédent 4K.

Nous pourrons connecter des appareils tels que des manettes et des écouteurs via Bluetooth et la connexion sans fil me semble très stable.

A la maison j’ai un système Wi-Fi 6 Et ce modèle est compatible, mais à vrai dire, mon précédent Fire TV 4K avec Wi-Fi 5 faisait aussi bien que celui-ci, puisque le Wi-Fi 6 est destiné à des situations très particulières. C’est quelque chose que je n’ai pas pu mesurer, vraiment.

Les applications sont bien adaptées et celles qui fonctionnent à merveille. Maintenant, oubliez HBO Max.

Avec Max, c’est devenu un service essentiel, mais non seulement il n’y a pas d’application, mais car nous n’avons pas intégré Chromecast ou AirPlayNous ne pourrons pas non plus envoyer le HBO du mobile, de la tablette ou du PC vers le Fire TV Stick 4K Max.

Cela me semble une absence inexcusable, vraiment, surtout sachant que dans la compétition on peut en profiter.

Je n’aime pas trop la recherche d’applications non plus, car je la trouve un peu chaotique, mais bon, tout est une question d’habitude et, finalement, la plupart d’entre nous téléchargeront quelques applications au début, qui sont celles nous utiliserons pour le reste.

Et oui, comme toujours, nous avons toujours un Fire TV Stick sur lequel nous pouvons étendre les possibilités avec Kodi et Plex.

Alexa pour commander à la fois le Stick et votre maison

Et bien, en plus d’avoir un appareil qui nous permet de contrôler le streaming, nous avons une télécommande qui nous permet d’exécuter Alexa.

C’est vraiment utile pour deux raisons. Le premier est que nous pouvons vous demander d’accéder à différents contenus, même dans des applications non Amazon, avec la voix pour, au lieu de naviguer dans l’interface, demander un film ou une série spécifique.

La seconde est que nous pourrons contrôler les appareils domestiques avec la télécommande comme si nous avions un Amazon Echo.

Oui, ce n’est pas aussi confortable que de dire « Alexa, allume la lumière du salon » car nous avons besoin de l’étape précédente consistant à appuyer sur le bouton correspondant de la télécommande, mais nous pourrons contrôler les caméras, les minuteries, les lumières, les prises et tout ce que vous voulez. nous avons au sein de l’écosystème d’Amazon.

Nous pourrons également lier le Fire TV avec un Echo que nous avons et nous pourrons faire tout cela, même en changeant le contenu sur le téléviseur, sans avoir à prendre la télécommande.

Nous commentons cette fonctionnalité car elle est présente dans ce modèle, mais c’est vraiment quelque chose de commun à toutes les dernières Fire TV Sticks.

Alexa fonctionne bien, il est stable et rapide sur le Fire TV 4K Max, mais il est également stable sur les appareils moins puissants.

Si vous ne voulez pas sauter dans le Cube, c’est le meilleur Fire TV jamais conçu.

Au final, comme nous l’avons vu dans cette revue, le Fire TV Stick 4K Max est à peu près le précédent Fire TV Stick 4K, mais avec la nouveauté de la télécommande avec plus de boutons et l’inclusion d’une technologie telle que le Wi-Fi 6.

C’est également un appareil plus rapide et la vérité est que c’est quelque chose qui se remarque dans la stabilité, les temps de chargement des applications, le démarrage de l’appareil et la facilité de gestion du contenu HDR, Dolby Vision et 4K.

En qualité d’image, nous avons la même expérience qu’avec le précédent 4K Stick ou avec le Fire TV Cube et ce que nous allons gagner avec cette version, en gros, c’est cette vitesse supplémentaire et la connectivité Wi-Fi 6.

Si ça vaut le coup, tant mieux, foncez, car c’est un bon appareil, mais sinon, le 4K précédent est à un prix très intéressant et avec la nouvelle télécommande incluse.

Et, à titre plus personnel, j’aime bien le Fire TV Stick car on peut jouer avec grâce à la possibilité d’installer l’APK dans sa mémoire interne de 8 Go, entre autres, mais qu’il n’est toujours pas compatible avec HBO me semble-t-il quelque chose qui ne l’est pas doit être négligé.