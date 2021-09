Amazon Fire TV Stick 4K Max est livré avec la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos

Amazon a annoncé le lancement de sa clé de streaming la plus puissante de tous les temps : la Fire TV Stick 4K Max. Cette nouvelle clé de streaming 4K contribue à améliorer votre expérience de visionnage de la télévision, mais présente diverses améliorations par rapport à ses prédécesseurs.

Il prend en charge le Wi-Fi 6 – pour une connectivité Internet sans fil plus rapide et stable et possède même un nouveau chipset au cœur qui, selon la société, offre une amélioration de 40 % par rapport à la clé de streaming de la génération précédente. De plus, il dispose désormais de plus de stockage et de mémoire, ce qui signifie que la navigation dans l’interface deviendrait bien meilleure.

Prix ​​et disponibilité de Fire TV Stick 4K Max

Le prix de Fire TV Stick 4K Max a été fixé à Rs. 6 499 en Inde et est le deuxième appareil de streaming le plus cher d’Amazon après le Fire TV Cube, qui a été introduit en Inde il y a quelque temps.

Ce nouveau stick de streaming peut être acheté exclusivement via la plate-forme de commerce électronique d’Amazon ou via les kiosques Amazon à travers le pays. Disponible en option de couleur noire, le Fire TV Stick 4K Max est disponible en pré-réservation à partir d’aujourd’hui tandis que les livraisons devraient commencer à partir du 7 octobre.

Caractéristiques et spécifications de Fire TV Stick 4K Max

Après l’éclatement de Covid-19, il y a eu une augmentation significative de la consommation de contenu en ligne et le nouveau Fire TV Stick 4K Max vise à offrir aux téléspectateurs une expérience de visionnage de contenu transparente.

Ce streamer présente des améliorations globales qui le distinguent de ses concurrents et de ses prédécesseurs. Un nouveau processeur Mediatek MT7921LS quadricœur à 1,8 GHz offre toute la puissance de traitement requise par la clé de streaming et permet ainsi un streaming de contenu 4K plus fluide.

La clé prend en charge diverses normes audio et vidéo, notamment le streaming 4K UHD, HDR et HDR10+, à l’exception de Dolby Vision et Dolby Atmos qui offrent une expérience de cinéma directement chez vous.

(Crédit image : Amazon)

Il est livré avec 8 Go de stockage interne et 2 Go de RAM. Alors que le stockage embarqué est resté le même, la mémoire sur la nouvelle clé est augmentée. Une comparaison rapide nous dit que le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Stick (3e génération) sont livrés avec respectivement 1,5 Go et 1 Go de RAM.

De plus, Amazon Fire TV Stick 4K Max prend en charge le réseau WiFi 6 qui promet de meilleures vitesses, une meilleure couverture et une connectivité Internet stable. Si vous avez l’un des derniers routeurs avec WiFi 6 installé chez vous et avez accès à des vitesses Internet rapides, vous pourrez alors faire l’expérience de la différence.

Le Fire TV Stick 4K Max est également livré avec une télécommande fournie avec quatre boutons prédéfinis pour aider les utilisateurs à basculer rapidement vers leurs applications OTT préférées. Il existe également une prise en charge groupée de la plupart des téléviseurs et des barres de son, éliminant ainsi le besoin de plusieurs télécommandes.

Vous voulez connaître les derniers événements technologiques? Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram!