Amazon Fire TV Stick 4K Max : insufflez une nouvelle vie à votre ancien téléviseur

Pour les moins avertis en technologie, le Wi-Fi 6 est capable de vitesses plus élevées et de meilleures performances que le Wi-Fi 5 que nous utilisons aujourd’hui. Permettez-moi de souligner que pour utiliser le Wi-Fi 6, vous aurez besoin d’un routeur compatible Wi-Fi 6, mais Fire TV Stick 4K Max est également compatible avec les routeurs Wi-Fi existants.

Les téléviseurs intelligents, dont beaucoup sont dotés d’Alexa intégré, sont devenus un appareil de divertissement préféré des ménages indiens. Un téléviseur intelligent utilise votre réseau domestique alimenté par Internet pour fournir des services et des vidéos en streaming sur votre téléviseur. Grâce à Amazon Fire TV Stick, vous pouvez également transformer votre ancien téléviseur en un téléviseur intelligent. Fondamentalement, Fire TV Stick est un appareil de diffusion multimédia en continu qui vous permet de diffuser des vidéos, d’installer des applications, de lire de la musique, etc., sur votre téléviseur. Il est construit sur la plate-forme Android et convertit votre téléviseur normal en Smart TV. Vous pouvez installer des applications Android sur l’appareil, jouer à des jeux et profiter de la musique également. « C’est une clé HDMI et tout ce dont vous avez besoin est un port HDMI sur votre téléviseur et vous êtes prêt à partir », a déclaré un responsable d’Amazon.

« Fire TV compte des millions d’utilisateurs actifs en Inde, qui profitent de plusieurs heures de contenu chaque jour », déclare Parag Gupta, responsable d’Amazon Devices India. Récemment, la société fondée par Jeff Bezos a présenté Fire TV Stick 4K Max (Rs 6 499), le meilleur stick de streaming de l’entreprise à ce jour. Il est 40 % plus puissant que Fire TV Stick 4K et dispose d’un nouveau processeur quadricœur à 1,8 GHz et de 2 Go de RAM, pour que vos applications démarrent plus rapidement et que la navigation soit plus fluide. « Fire TV Stick 4K Max est également notre premier lecteur multimédia en continu à offrir une prise en charge du Wi-Fi 6 et utilise le dernier chipset Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6, ce qui signifie un streaming plus fluide en 4K », a déclaré Gupta. « Il y a une augmentation significative du streaming vidéo avec plusieurs sorties directes en streaming et les clients choisissent le divertissement à domicile. Avec Fire TV Stick 4K Max, nous avons pris le lecteur multimédia en continu le plus vendu et l’avons rendu encore meilleur avec une expérience plus rapide et la dernière connectivité qui offre une diffusion transparente sans ralentir votre Wi-Fi domestique.

Nous avons le tout nouveau Fire TV 4K Max à des fins d’essai. Ce qui est inclus dans la boîte est Fire TV Stick 4K Max, Alexa Voice Remote (3e génération), deux piles AAA, un adaptateur secteur, un câble USB et un câble d’extension HDMI. Physiquement, le Fire TV Stick 4K Max est identique au Fire TV Stick 4K. Il s’agit d’une simple clé rectangulaire noire, avec une prise HDMI sortant d’une extrémité.

Dès que j’ai compris l’ensemble de l’appareil (ce qui est assez simple et direct), je l’ai branché sur mon téléviseur Sony Bravia mural de neuf ans. Croyez-moi, cette clé Fire TV a une très bonne qualité de fabrication. La télécommande a un look premium et se sent bien en main. La configuration avec la télévision est tout simplement transparente. Le Fire TV Stick 4K Max regorge d’applications et de fonctionnalités, construites autour d’une interface à base de tuiles conviviale mais visuellement dense. Il prend en charge le streaming 4K UHD, HDR et HDR10+ ainsi que Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience de cinéma à la maison. Il est livré avec la dernière télécommande vocale Alexa afin que vous puissiez facilement rechercher le contenu que vous souhaitez regarder, contrôler la lecture, gérer votre maison intelligente, et plus encore. Quatre boutons prédéfinis vous permettent d’accéder rapidement à vos applications. Vous pouvez également contrôler votre téléviseur et votre barre de son compatibles sans avoir besoin d’une autre télécommande.

Fire TV Stick 4K Max vous donne accès à des milliers d’applications, de compétences Alexa et de chaînes, ainsi qu’à des centaines de milliers de films et d’émissions en 4K, Ultra HD, HDR, HDR10+ ou Dolby Vision sur vos applications préférées telles que Prime Video , Netflix, et plus encore. Vous pouvez diffuser gratuitement avec YouTube ou regarder la télévision en direct, et plus encore. Ou écoutez des chansons, des listes de lecture via des services comme Amazon Music, Apple Music et Spotify.

Dans l’ensemble, le Fire TV Stick 4K Max est l’appareil Fire TV le plus rapide en termes de vitesses Wi-Fi potentielles. C’est un très bon streamer multimédia, avec des performances rapides et de nombreuses applications et services. Vraiment, il insuffle une nouvelle vie à votre ancien téléviseur et le rend vraiment intelligent. Hautement recommandé.

Prix ​​public estimé : Rs 6 499

