Amazon Fire TV Stick 4K Max vs Chromecast avec Google TV : lequel devriez-vous acheter ?

Le dernier et le meilleur Fire TV Stick d’Amazon vérifie toutes les cases que vous pourriez souhaiter et bien plus encore.

Avantages

Image dans l’image Live View Processeur plus rapide Télécommande vocale Alexa incluse Prise en charge Wi-Fi 6 certifiée HDR10 et HDR10+

Les inconvénients

Plus cher Pas trop de fonctionnalités supplémentaires

Le Chromecast avec Google TV est un excellent appareil de streaming et quelque chose que tout le monde devrait considérer. Il offre une entrée fantastique dans le monde de Google TV et est le premier Chromecast à être livré avec une télécommande.

Avantages

Moins cher Utilise Google Assistant Chromecast intégré Capable de diffuser Google Stadia

Les inconvénients

Seulement deux boutons de raccourci du service de streaming Pas d’accès aux routines Amazon Alexa

Amazon contre Google. Fire TV contre Google TV. C’est une conversation que nous avons depuis avant même l’annonce du Fire TV Stick 4K Max contre Chromecast avec Google TV. Essayons donc de décider une fois pour toutes quel est le meilleur choix.

Fire TV Stick 4K Max vs Chromecast avec Google TV : le détail

Comme c’est le cas pour bon nombre des meilleurs produits pour la maison intelligente et les meilleurs appareils de streaming, la décision que vous prenez dépend de vos préférences personnelles. Mais avant de plonger trop profondément, examinons les différences entre le Fire TV Stick 4K Max et le Chromecast avec Google TV d’un point de vue matériel.

Ces deux appareils de streaming utilisent un seul port HDMI à l’arrière de votre téléviseur et utilisent une prise USB-A standard pour fournir l’alimentation. Amazon est bien connu pour inclure une excellente télécommande vocale avec les meilleures clés Fire TV, et avec le 4K Max, nous obtenons la toute nouvelle télécommande vocale de troisième génération. En plus d’un accès rapide à Amazon Alexa, la télécommande comporte des boutons de raccourci pour ouvrir Netflix, Prime Video, Hulu et Disney +. La télécommande incluse facilite également le contrôle de votre téléviseur lui-même, comme le réglage du volume ou simplement l’allumage et l’extinction du téléviseur.

Passant au Chromecast avec Google TV, il s’agit du premier appareil de streaming Google à être lancé avec une télécommande. Jusqu’à présent, vous deviez vous fier à votre téléphone pour contrôler tout ce qui se retrouvait sur le téléviseur. Ce n’est plus le cas, même s’il fonctionne toujours comme un Chromecast traditionnel. Néanmoins, la télécommande incluse dispose d’un bouton Assistant dédié et de seulement deux raccourcis pour YouTube et Netflix.

Amazon Fire TV Stick 4K Max Chromecast avec Google TV Dimensions 99 x 30 x 14 mm 162 x 61 x 12,5 mm Processeur MediaTek MT8696 Amlogic S905XS Système d’exploitation Fire TV Google TV RAM 2 Go 2 Go Stockage 8 Go 8 Go Qualité d’image Jusqu’à 4K UHD (3840×2160) Jusqu’à 4K UHD (3840×2160) Dolby Vision Oui Oui HDR HDR10 / HDR10+ / HLG HDR10 / HDR10+ Télécommande 3e génération Alexa Voice Remote Assistant Voice Remote Wi-Fi 6 Oui Non Afficher les séquences de la caméra de sécurité Oui Oui Gaming Amazon Luna Google Stadia

En termes de capacités de ces appareils de streaming, c’est à peu près une égalité. Les deux offrent la prise en charge HDR10 / HDR10+, ainsi que Dolby Vision, et peuvent gérer jusqu’à 4K UHD. Amazon et Google ont tous deux inclus 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, ce que nous souhaitons que les deux appareils améliorent avec les versions futures, mais le stockage devrait être suffisant pour la plupart.

L’une des principales raisons pour lesquelles vous pourriez envisager le Fire TV Stick 4K Max par rapport au Fire TV Stick 4K est l’ajout de l’image dans l’image en direct. Amazon affirme que cette fonctionnalité arrivera sur les futurs appareils Fire TV, mais pour le moment, le 4K Max reste le seul appareil à l’inclure. Avec Live View PiP, vous pouvez voir qui est à la porte sans avoir besoin d’arrêter ce que vous regardez juste pour répondre à la porte. Bien qu’il ne s’appelle pas de la même manière, le Chromecast avec Google TV inclut la même fonctionnalité, à condition que vous utilisiez l’une des meilleures caméras de sécurité.

Les différences ne commencent à apparaître qu’une fois que vous entrez dans les détails les plus fins. Par exemple, le Fire TV Stick 4K Max est compatible avec les meilleurs routeurs Wi-Fi 6. Cela signifie que vous profiterez de vitesses Internet plus rapides, réduisant ainsi le nombre de goulots d’étranglement potentiels qui auraient autrement pu se produire. Étant donné que le Chromecast avec Google TV est un peu plus ancien que son homologue amazonien, sa connectivité Wi-Fi est limitée. Mais du côté positif, le Chromecast prend en charge les connexions réseau 2,4 GHz et 5 GHz.

Encore une autre similitude se résume au jeu. Amazon et Google proposent tous deux de nouveaux services de streaming de jeux dont les utilisateurs peuvent profiter. Amazon Luna est la nouvelle option des deux et fonctionne mieux que jamais avec le Fire TV Stick 4K Max. Il en va de même pour Google Stadia et le Chromecast avec Google TV, bien que la fonctionnalité n’était pas disponible au lancement.

Fire TV Stick 4K Max vs Chromecast avec Google TV : tout est question de préférence

Alors passons aux choses sérieuses. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un ou l’autre de ces appareils de streaming, car ils vous donnent tous les deux accès aux meilleurs services de streaming. Le seul avantage réel du Fire TV Stick 4K Max est qu’il est compatible Wi-Fi 6, mais le Chromecast se bat avec la prise en charge du réseau 5 GHz.

Un autre domaine à garder à l’esprit est le prix. En dehors de la période des fêtes, le Fire TV Stick 4K Max peut être acheté pour environ 70 $, tandis que le Chromecast avec Google TV coûte 50 $. Mais pendant la saison des vacances, les deux peuvent être trouvés pour environ 40 $, voire moins.

Donc, la dernière question qui reste est de savoir si vous voulez un appareil de streaming alimenté par Alexa ou un appareil de streaming alimenté par Google Assistant. Amazon Alexa a l’avantage d’utiliser les meilleures routines, mais le Chromecast met la puissance de Google dans la paume de votre main. Il est difficile de faire un choix discernable, mais si nous devions en choisir un, ce serait avec le Fire TV Stick 4K Max.

L’offre d’Amazon gagne l’avantage final en raison du moment de sa sortie. La compatibilité Wi-Fi 6 est un gros problème pour beaucoup, car vous ne rencontrerez pas de goulots d’étranglement même si plusieurs personnes diffusent et jouent à des jeux en ligne en même temps. Alexa est sans doute plus polyvalente simplement en raison de la possibilité de télécharger ces routines, et il y a tellement de haut-parleurs Echo différents à choisir que votre tête pourrait tourner. Le Fire TV Stick 4K Max est un appareil de streaming fantastique et que vous devriez considérer.

Tout le pouvoir

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Le Fire TV Stick le plus puissant

Le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon offre une diffusion en continu jusqu’à 4K UHD, beaucoup de puissance et une prise en charge Wi-Fi 6, ce qui en fait l’un des meilleurs appareils de diffusion en continu.

Diffuser avec Google

Chromecast avec Google TV

Idéal pour l’écosystème de Google

Le Chromecast avec Google TV est un adversaire redoutable et pourrait sans doute être meilleur que le Fire TV Stick 4K Max. Cependant, le manque de prise en charge du Wi-Fi 6 et de quelque chose comme les routines Alexa le laisse un peu en retrait.

