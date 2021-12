Amazon Fire TV Stick 4K Max vs Fire TV Stick 4K : faut-il mettre à niveau ?

Max tout

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Ouvert la voie

Amazon Fire TV Stick 4K

Le dernier et le meilleur Fire TV Stick d’Amazon coche toutes les cases que vous pourriez souhaiter, et plus encore.

35 $ ​​sur Amazon

Avantages

Image dans l’image Live View Processeur plus rapide Télécommande vocale Alexa incluse Prise en charge Wi-Fi 6 certifiée HDR10 et HDR10+

Les inconvénients

Plus cher Pas trop de fonctionnalités supplémentaires

Bien qu’il ne soit plus au sommet de la montagne, le Fire TV Stick 4K reste la meilleure option pour beaucoup.

30 $ sur Amazon

Avantages

Lecture 4K HDR et HDR10+ Télécommande vocale Alexa incluse Offre la plupart des mêmes fonctionnalités à un prix inférieur Même design exceptionnel

Les inconvénients

Pas de prise en charge Wi-Fi 6 Impossible d’utiliser l’image dans l’image Live View

Il est facile de vouloir voir comment le Fire TV Stick 4K Max et le Fire TV Stick 4K se comparent les uns aux autres alors qu’ils se disputent le titre du meilleur Fire TV Stick. Mais y a-t-il suffisamment d’améliorations avec le dernier modèle d’Amazon pour justifier une mise à niveau ? Ou devriez-vous vous en tenir au TV Stick 4K éprouvé ?

Fire TV Stick 4K Max vs Fire TV Stick 4K : le Max est-il suffisant ?

À première vue, il ne semble pas y avoir beaucoup de différence entre le nouveau Fire TV Stick 4K Max et le Fire TV Stick 4K. Les deux offrent le même excellent design qui se branche simplement sur un port HDMI à l’arrière de votre téléviseur. Amazon inclut une télécommande vocale Alexa dans la boîte pour les deux modèles. Cependant, c’est ici que nous commençons à voir certaines des différences.

En termes de performances, Amazon a intégré un processeur légèrement plus puissant, avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 1,8 GHz par rapport aux 1,7 GHz du modèle 4K standard. Pour accompagner la bosse du processeur, le Fire TV Stick 4K Max comprend également 0,5 Go de RAM supplémentaire, ce qui porte le total à 2 Go. C’est juste un peu plus que les 1,5 Go de RAM inclus avec le TV Stick 4K.

Amazon Fire TV Stick 4K Max Amazon Fire TV Stick 4K Dimensions 99 x 30 x 14 mm 99 x 30 x 14 mm Processeur MediaTek MT8696 MediaTek MT8695 RAM 2 Go 1,5 Go Stockage 8 Go 8 Go Qualité d’image Jusqu’à 4K UHD (3840×2160) Jusqu’à 4K UHD (3840×2160) Dolby Vision Oui Oui HDR HDR10 / HDR10+ / HLG HDR10 / HDR10+ / HLG Télécommande 3e génération Alexa Voice Remote 2e génération Alexa Voice Remote Wi-Fi 6 Oui Non Live View Picture-in-Picture Oui Non

Pour revenir un instant à la télécommande, avec le Fire TV Stick 4K Max, Amazon a inclus une toute nouvelle télécommande vocale Alexa. Cette option comprend des boutons de raccourci pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Hulu, ainsi qu’un bouton Blue Alexa en haut et un bouton Live TV. Pendant ce temps, le Fire TV Stick 4K standard utilise la télécommande vocale Alexa de 2e génération, qui ne dispose pas de tous les boutons de raccourci supplémentaires mais offre toujours un accès rapide à Alexa.

Quant à ce bouton Live TV, le Fire TV Stick 4K Max atteint son potentiel maximal lorsqu’il est utilisé avec l’une des meilleures caméras de sécurité compatibles Alexa. Live View Picture-in-Picture permet de voir qui est à la porte sans interrompre votre film ou votre émission préférée. Amazon a également confirmé qu’il prévoyait d’apporter la possibilité de connecter sans fil les meilleurs haut-parleurs Alexa avec le Fire TV 4K Max pour une expérience Amazon Alexa vraiment immersive.

Nous ne savons pas quelles pourraient être les limitations potentielles pour qu’Amazon n’apporte pas certaines de ces fonctionnalités au Fire TV 4K. Mais dans l’état actuel des choses, ces fonctionnalités n’arriveront pas pour le Fire TV Stick de dernière génération. C’est dommage aussi, car ce sont des fonctionnalités supplémentaires assez intéressantes, à condition que vous utilisiez une caméra de sécurité domestique intelligente.

Fire TV Stick 4K Max vs Fire TV Stick 4K : faire un choix

La plus grande chose que le Fire TV Stick 4K a en sa faveur est son prix. En dehors de la période des fêtes, la clé de streaming de dernière génération d’Amazon est beaucoup moins chère que son homologue Max. Mais compte tenu de l’agressivité d’Amazon dans la baisse du prix de ses différents appareils, c’est un appel difficile. Cependant, si vous n’avez pas de caméras de sécurité compatibles avec Alexa et que vous ne prévoyez pas d’en obtenir, le Fire TV Stick 4K gérera tout ce dont vous avez besoin.

Mais si vous voulez le meilleur Fire TV Stick et l’un des meilleurs appareils de streaming de l’année, le choix évident est le Fire TV Stick 4K Max. Il offre des performances plus rapides, plus de RAM, plus de fonctionnalités et la télécommande vocale Alexa de 3e génération. Sans parler de la possibilité à venir de coupler sans fil vos haut-parleurs Echo à la clé de streaming pour une meilleure expérience audio.

Tout le pouvoir

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Le Fire TV Stick le plus puissant

Le dernier Fire TV Stick d’Amazon est également l’offre la plus impressionnante de la société à ce jour. Avec le streaming 4K UHD, Live View Picture-in-Picture et la télécommande vocale Alexa mise à jour, il s’agit du package complet.

Toujours aussi bien

Amazon Fire TV Stick 4K

Parfait si vous n’avez pas de caméras de sécurité

Si vous n’êtes pas encore entré dans le monde des caméras de sécurité intelligentes pour la maison et que vous n’en avez pas l’intention, le Fire TV Stick 4K reste un excellent choix. Il offre bon nombre des mêmes caractéristiques que le Max à un prix plus acceptable.

