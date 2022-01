Amazon Fire TV Stick vs Fire TV Stick Lite : lequel devriez-vous acheter ?

Lite est juste

Amazon Fire TV Stick Lite

Un bon choix de bâton

Clé Amazon Fire TV (3e génération)

Alors que les Fire TV Sticks d’Amazon ont souvent été mis en vente à ce prix, aucun n’a été vendu au détail pour un montant aussi convivial. Ce streamer d’entrée de gamme peut lire des vidéos de qualité HD et même Dolby Atmos Audio avec un câble HDMI. De plus, vous obtenez une version de l’excellente télécommande vocale Alexa.

30 $ sur Amazon

Avantages

Fire TV Stick le plus abordable est livré avec Alexa Voice Remote Certified Climate Pledge Friendly

Les inconvénients

Ne prend pas en charge 4K, UHD ou Dolby Vision Dolby Atmos Audio uniquement accessible via un câble HDMI pass-through La télécommande ne peut pas contrôler les fonctions de base du téléviseur

Pour seulement 10 $ de plus que le Lite, le Fire TV Stick standard vous offre une intégration audio Dolby Atmos complète et une télécommande vocale Alexa complète qui peut contrôler les fonctions de base de votre téléviseur comme l’alimentation et le volume.

40 $ sur Amazon

Avantages

50 % plus rapide que la génération précédente d’image de qualité HD avec intégration Dolby Atmos Audio Télécommande vocale Alexa complète qui peut contrôler votre téléviseur Certifié Climate Pledge friendly

Les inconvénients

Ne prend pas en charge 4K, UHD ou Dolby Vision

Vous devez presque faire une double prise lorsque vous comparez Amazon Fire TV Stick (3e génération) et Fire TV Stick Lite, car les appareils sont presque identiques. À vrai dire, ils ne sont pas si différents, comme l’illustre le tableau des spécifications ci-dessous. Plongeons-nous et voyons pourquoi vous pourriez préférer l’un de ces bâtons de streaming à l’autre.

Amazon Fire TV Stick vs Fire TV Stick Lite : Comparaison des spécifications

L’Amazon Fire TV Stick et le Fire TV Stick Lite sont tous deux d’excellentes options abordables dans l’espace de diffusion en continu, en particulier si vous ne vous souciez pas de la vidéo 4K ou si vous n’avez pas de téléviseur capable de lire du contenu UHD.

Amazon Fire TV Stick Lite Amazon Fire TV Stick (3e génération) Dimensions 3,4 x 1,2 x 0,5 pouces 3,4 x 1,2 x 0,5 pouces Qualité d’image Jusqu’à 1080p Full HD avec prise en charge de HDR, HDR 10, HDR10+, HLG Jusqu’à 1080p Full HD avec prise en charge de HDR, HDR 10, HDR10+, HLG Audio Prise en charge du pass-through HDMI pour Dolby Atmos Audio Native Dolby Atmos Audio RAM 1 Go 1 Go de stockage 8 Go 8 Go à distance Alexa Voice Remote Lite Alexa Voice Remote (3e génération)

Comme vous pouvez le voir, ces Fire TV Sticks diffèrent dans deux domaines clés : la sortie audio (en quelque sorte) et leurs télécommandes. Entrons là-dedans.

Amazon Fire TV Stick vs Fire TV Stick Lite : fonctionnalité pour fonctionnalité

Source : Amazon

J’ai eu du mal à faire ressortir les différences entre ces deux appareils lorsque j’ai parcouru les communiqués de presse et les pages de produits sur le site Web d’Amazon, vous seriez donc pardonné d’être un peu confus également.

Les deux Fire TV Sticks partagent les mêmes capacités vidéo et peuvent afficher jusqu’à 1080p avec la prise en charge des formats suivants : HDR, HDR10/10+ et HLG. Les deux sont livrés avec 8 Go de stockage (ce qui n’est pas beaucoup si vous aimez télécharger des jeux comme Jackbox Party Pack), et les deux partagent le même processeur quad-core.

Les seuls domaines où ils diffèrent sont la façon dont vous pouvez émettre et traiter l’audio Dolby Atmos et les télécommandes vocales Alexa pratiques. Le Fire TV Stick Lite et le Fire TV Stick sont tous deux capables de lire des vidéos avec Dolby Atmos Audio, mais le Fire TV Stick Lite nécessite un pass-through HDMI pour le traiter.

Mais ce que la plupart des utilisateurs remarqueront, et dont ils se soucieront probablement davantage, c’est le type de télécommande vocale Alexa que chacun possède. Le Fire TV Stick est livré avec la télécommande vocale Alexa complète avec des boutons pour contrôler l’alimentation et le volume de votre téléviseur, contrairement au Fire TV Stick Lite. La version Lite de la télécommande vocale Alexa peut contrôler l’interface utilisateur de l’expérience Fire TV, et il existe un accès vocal à bouton-poussoir à Alexa, mais il n’y a aucun moyen de contrôler votre téléviseur.

Amazon Fire TV Stick vs Fire TV Stick Lite : lequel devriez-vous acheter ?

Source : Amazon

Ces deux appareils sont très similaires et ne sont séparés que de 10 $. Je sais que j’ai proposé plus d’inconvénients pour le Fire TV Stick Lite, mais ce serait toujours ma principale recommandation ici pour plusieurs raisons. Pour commencer, bien que les commandes du téléviseur dans la télécommande vocale Alexa complète soient agréables, elles ne sont pas essentielles. Et cela peut être une grosse hypothèse, mais je parie que si vous ne pouvez pas lire de vidéo Dolby, vous ne vous souciez probablement pas de Dolby Atmos Audio (et ne serait certainement pas trop rebuté d’utiliser le pass-through HDMI pour l’activer).

Le Fire TV Stick (3e génération) est un appareil fantastique, mais si vous envisagez une mise à niveau, je pense que cela vaut la peine de payer 10 $ supplémentaires pour obtenir le Fire TV Stick 4K. Et si vous voulez vraiment le meilleur Amazon Fire TV Stick, alors vous voudrez vous lancer pour le tout nouveau Fire TV Stick 4K Max. Le seul inconvénient est que vous finirez par dépenser 25 $ supplémentaires pour le dernier et le meilleur Fire TV Stick.

Lite est juste

Amazon Fire TV Stick Lite – Lecteur multimédia en continu

Sans fioritures

Le dernier dongle HDMI d’Amazon est sa clé Fire TV la moins chère de tous les temps. À 30 $, le Fire TV Stick Lite se passe des commandes de télévision supplémentaires de son homologue principal, mais il fait toujours le travail.

Bon choix de bâton

Clé Amazon Fire TV (3e génération)

Enfant du milieu

La clé Fire TV mise à jour d’Amazon est toujours une clé de streaming rapide et est livrée avec une télécommande mise à jour pour un accès plus facile aux commandes du téléviseur. Cependant, il ne fait toujours que du 1080p.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Casting direct et streaming

Meilleurs adaptateurs Ethernet pour votre Chromecast ou Fire TV Stick

Si vous rencontrez des problèmes avec le Wi-Fi sur votre clé de streaming, un adaptateur Ethernet peut être un bon investissement. Une connexion filaire évite les interférences de signal ou la concurrence de bande passante et donne à votre diffusion ou à votre flux un accès prioritaire aux données. Certains adaptateurs font exactement cela, tandis que d’autres profitent de l’accès direct à votre Chromecast ou Fire TV Stick pour ajouter d’autres fonctionnalités utiles.