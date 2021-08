Amazon First Reads: comment marquer un nouveau livre électronique Kindle gratuit chaque mois

Si vous êtes un acheteur régulier d’Amazon, vous avez probablement déjà entendu parler de Kindle Unlimited et de Prime Reading, mais avez-vous déjà entendu parler d’Amazon First Reads ?

C’est l’un des services de lecture les moins connus d’Amazon et c’est un excellent moyen d’économiser sur les nouveaux livres électroniques, même si vous n’êtes pas membre Prime. Cependant, l’inscription à Amazon First Reads en tant que membre Prime a ses avantages : vous obtenez un ebook gratuit chaque mois, par opposition aux prix réduits pour les non-membres Prime.

Si cela vous semble tentant et que vous n’avez pas encore essayé Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire maintenant et vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours pour profiter de tous les avantages liés à un abonnement.

Alors, qu’est-ce qu’Amazon First Reads exactement ?

Amazon First Reads expliqué

Auparavant appelée Kindle First Reads, cette plate-forme de lecture Amazon vous permet d’accéder rapidement aux nouveaux titres de livres électroniques publiés par Amazon Publishing. Chaque mois, une dizaine de titres sélectionnés dans divers genres sont disponibles un mois avant la sortie grand public. Vous pouvez découvrir ces titres en vous inscrivant à la newsletter First Reads.

Plus important encore, ces tout nouveaux ebooks sont disponibles à un prix réduit pour chaque abonné First Reads, généralement pour seulement 1,99 AU$ chacun. Si vous êtes également un membre Prime, alors un de ces livres est totalement gratuit pour vous.

Les sélections Amazon First Reads sont diffusées aux abonnés le premier de chaque mois et vous disposez du mois entier pour décider lesquelles vous souhaitez lire.

Combien coûte Amazon First Reads ?

L’inscription à First Reads est gratuite pour tous. Vous vous dirigez vers le microsite First Reads d’Amazon et vous vous inscrivez à la newsletter mensuelle afin de savoir quand les livres sélectionnés sont disponibles à l’achat.

Cependant, gardez à l’esprit que les non-membres Prime paient pour les livres qu’ils achètent, bien qu’à 1,99 AU$ chacun, c’est un prix incroyable pour les livres que vous voulez vraiment lire. Un ebook récemment publié peut coûter environ 7 à 10 AU$ pièce, ce qui vous permet d’économiser une bonne partie de la monnaie.

Comme mentionné précédemment, les membres Prime peuvent obtenir l’un de ces ebooks gratuitement chaque mois. Si vous en voulez plus, vous payez le 1,99 AU$ habituel pour les autres. Que vous payiez pour votre sélection ou non, les livres First Reads sont à vous.

Aux États-Unis, Amazon permet aux abonnés First Read – Prime et non Prime – d’acheter même des copies papier de la sélection mensuelle de livres à un prix inférieur à la disponibilité générale. Cette option n’a pas traversé le Pacifique jusqu’en Australie, mais nous espérons que cela changera bientôt.

Si vous êtes un membre Kindle Unlimited, cependant, Amazon First Reads est un peu discutable, car toutes les sélections First Reads sont ajoutées gratuitement à la bibliothèque Kindle Unlimited, mais un mois plus tard, lorsque les titres sont diffusés au grand public.

Comment lisez-vous les ebooks Amazon First Reads ?

Une fois que vous avez effectué un achat – gratuit ou non – via la page Amazon First Reads, le livre est automatiquement ajouté à votre bibliothèque Kindle. Vous pouvez ensuite lire le livre sur n’importe quel appareil Kindle, y compris les smartphones ou les tablettes exécutant l’application Kindle.

Et, contrairement aux autres services de lecture d’Amazon, les ebooks achetés via First Reads sont à vous ! En tant que membre Kindle Unlimited, cependant, les choix First Reads font partie du catalogue rotatif et disparaîtront de votre bibliothèque lorsque vous l’échangerez contre autre chose.