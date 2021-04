Amazon fixe des objectifs de diversité pour 2021 et publie de nouvelles données sur le sexe et la race

À l’intérieur d’Amazon HQ. (Photo Amazon / Jordan Stead)

Les nouvelles: Amazon a publié de nouvelles données sur la composition raciale et sexuelle de sa main-d’œuvre et a présenté des plans pour augmenter le nombre d’employés noirs et femmes dans l’entreprise.

Les données: Au 31 décembre, les femmes représentaient 31,4% des employés des entreprises américaines, en hausse de 1,4% par rapport à 2019. Les employés noirs représentaient 7,2%, contre 5,4%. Les employés blancs représentent 47%, contre 48,4%; Les employés asiatiques représentent 34,8%, contre 36,2%; et les travailleurs de LatinX représentent 7,5%, contre 6,6%.

Les écarts se creusent pour les hauts dirigeants américains – 22,8% sont des femmes, contre 21,1% en 2019. Les employés noirs représentent 3,8% des hauts dirigeants, contre 1,9%. Les employés blancs représentent 70,7%, contre 73,9%; Les employés asiatiques représentent 20%, contre 19,8%; et les travailleurs de LatinX représentent 3,9%, contre 2,9%.

Les écarts se réduisent pour la main-d’œuvre d’Amazon à tous les niveaux; une majorité de ses 1,3 million d’employés dans le monde travaillent à l’extérieur du bureau et à l’intérieur des centres de distribution ou d’autres parties du vaste réseau logistique de l’entreprise.

Objectifs 2021: Amazon veut doubler le nombre de directeurs et vice-présidents noirs cette année et augmenter de 30% le nombre de femmes occupant des postes techniques supérieurs, entre autres objectifs. La société a déclaré qu’elle avait atteint son objectif en 2020 de doubler le nombre de directeurs et de vice-présidents noirs. Il «inspectera également toutes les différences démographiques statistiquement significatives» pour les cotes de performance, l’attrition et les actions à faible rendement.

«C’est l’un des travaux les plus importants que nous ayons jamais fait, et nous nous engageons à bâtir un Amazon plus inclusif et diversifié à long terme», a écrit mercredi aux employés Beth Galetti, responsable des ressources humaines d’Amazon.

Le «problème de course» d’Amazon: Vox a rapporté en février que les employés noirs d’Amazon sont promus moins fréquemment et mieux notés que leurs pairs. Le mois dernier, un manager noir a poursuivi Amazon pour discrimination raciale et sexuelle présumée.

En comparaison: Microsoft a publié ses propres chiffres sur la diversité en octobre. Les femmes représentent 28,6% de la main-d’œuvre mondiale de Microsoft, contre 25,5% il y a trois ans; et 20% des postes de direction et d’associés de l’entreprise, contre 15,8% trois ans plus tôt.

Les employés noirs et afro-américains de Microsoft ont augmenté de 0,3 point de pourcentage au cours de l’année écoulée, à 4,9%; et représentent environ 2,9% des postes de direction et d’associé, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.