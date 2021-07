Amazon fournit des outils clés dans le cloud pour concevoir la voiture de course de Formule 1 du futur

La voiture de course de Formule 1 de nouvelle génération. (Photo de Formule 1)

L’intérêt d’Amazon pour le sport a amené le géant de la technologie des stades de la NFL aux arènes de hockey de la LNH et maintenant sur les pistes de course de Formule 1, car Amazon Web Services a joué un rôle clé dans la conception de nouvelles voitures de course F1.

La ligue de course a révélé la voiture de nouvelle génération dans une présentation YouTube jeudi, et Amazon a déclaré dans un article de blog que l’intention est de créer des courses plus intenses et de l’excitation sur la piste grâce à une conception de véhicule plus aérodynamique.

AWS a participé au processus en utilisant Computational Fluid Dynamics et des milliers de cœurs de calcul pour exécuter des simulations de plus de 550 millions de points de données. Ces points de données ont modélisé l’impact du sillage aérodynamique d’une voiture sur une autre, et en utilisant AWS, la F1 a réduit le temps moyen d’exécution des simulations de 80 %, de 60 heures à 12 heures.

L’aileron arrière révisé de la F1 est conçu pour pousser l’air plus haut à l’arrière de la voiture. (Image F1)

Toute cette analyse de données et cette conception étaient axées sur le désir de rapprocher les voitures les unes des autres. La distance entre les voitures avait été restreinte en raison d’une perte de force d’appui créée par l’air turbulent sortant d’une voiture de tête. Le nouveau design réduit ce flux d’air, augmente la force d’appui dans la voiture suivante et comble l’écart entre les coureurs.

La F1 est passée d’un environnement sur site, utilisant la CFD et des tests en soufflerie, à Elastic Compute Cloud d’AWS pour exécuter des simulations complexes qui visualisent la turbulence de sillage sur les voitures.

Les voitures seront utilisées par les équipes pour la saison 2022.