Amazon franchit la barre des 10 lakhs de vendeurs en Inde

Depuis janvier 2020, plus de 4,5 lakh de nouveaux vendeurs ont rejoint Amazon.in.

Amazon India a déclaré mercredi qu’il comptait désormais plus de 10 vendeurs lakh sur sa plate-forme, avec plus de 4,5 lakh de nouveaux marchands rejoignant la plate-forme au cours des deux dernières années.

Plus de 90 % des vendeurs sur Amazon.in sont des petites et moyennes entreprises (PME) locales et plus de la moitié de ces vendeurs sur le marché viennent de villes de niveaux II et III, selon un communiqué.

Depuis janvier 2020, plus de 4,5 lakh de nouveaux vendeurs ont rejoint Amazon.in.

Parmi ceux-ci, plus d’un lakh sont des détaillants locaux hors ligne et des magasins de quartier qui ont été intégrés sur le marché Amazon via le programme Local Shops on Amazon, a-t-il ajouté.

« Il est encourageant de voir le rôle qu’Amazon joue en permettant aux petites entreprises locales à travers le pays, y compris les détaillants locaux hors ligne et les magasins de quartier de toute l’Inde qui adoptent le commerce électronique et font confiance à Amazon pour développer leur activité en vendant en ligne, participer aux livraisons du dernier kilomètre, rejoindre les achats assistés et plus encore », a déclaré le vice-président d’Amazon Inde, Manish Tiwary.

Il a ajouté que la croissance rapide des vendeurs rejoignant Amazon.in reflète le formidable esprit d’entreprise des entreprises indiennes et le rôle clé que le commerce électronique a joué dans leur entreprise, en particulier lors des récents défis causés par la pandémie.

« Alors que nous regardons vers l’avenir, nous restons attachés à notre engagement de numériser 10 millions de PME, y compris les omniprésents dukaans. Nous sommes fermement convaincus qu’Amazon peut jouer un rôle important en alimentant l’économie numérique de l’Inde jusqu’à son ambition de 1 000 milliards de dollars », a déclaré Tiwary.

Depuis son entrée sur le marché indien en 2013, Amazon a investi dans la création de l’infrastructure et de l’écosystème pour aider les PME à adopter le commerce électronique.

Cela comprend des initiatives telles que l’acheminement des camionnettes Chai Cart et Tatkal sur les marchés et les hubs SMB dans les villes indiennes pour accroître la sensibilisation au commerce électronique et le lancement de plusieurs innovations indiennes pour Amazon, telles que Seller Flex et Easy Ship.

La société exploite également des cohortes de vendeurs clés comme « Karigar » pour les tisserands et les artisans, « Saheli » pour les femmes entrepreneurs et « Launchpad » pour les marques émergentes de vente directe aux consommateurs.

Amazon s’est engagé avec le vaste réseau de magasins de quartier locaux à travers l’Inde, intégrant le commerce électronique dans leurs opérations grâce à des programmes ciblés tels que Local Shops of Amazon (pour la vente en ligne), Amazon Easy (pour les achats assistés), I Have Space (pour la dernière – livraisons au kilomètre) et autres.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.