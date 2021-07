Amazon frappé d’une amende record de 887 millions de dollars pour la protection de la vie privée, se défendra « vigoureusement »

Amazon vient d’être frappé d’une autre amende, bien que cela s’accompagne d’un prix élevé. Il a été découvert dans des documents financiers (via le WSJ) que la Commission nationale luxembourgeoise pour la protection des données (CNPD) a récemment infligé une amende de 746 millions d’euros (environ 887 millions de dollars) à l’entreprise, la plus importante imposée de loin par rapport aux lois européennes sur la protection de la vie privée.

Selon le dossier, la décision prise le 16 juillet a affirmé que le traitement des données personnelles par Amazon n’était pas conforme au RGPD. La décision appelle Amazon à modifier ses pratiques commerciales.

Dans le dossier, Amazon affirme que la décision a été prise “sans fondement” et que la société envisage de se défendre “vigoureusement” dans cette affaire.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Amazon a déclaré à Android Central que le maintien de la sécurité et de la confiance de ses clients reste une priorité absolue pour l’entreprise.

Nous sommes en profond désaccord avec la décision de la CNPD et nous avons l’intention de faire appel. La décision relative à la manière dont nous montrons aux clients des publicités pertinentes repose sur des interprétations subjectives et non testées de la loi européenne sur la protection de la vie privée, et l’amende proposée est totalement disproportionnée avec même cette interprétation.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon fait face à des amendes pour violation de la vie privée dans l’UE. En décembre dernier, l’entreprise a été condamnée à une amende de plus de 42 millions de dollars par les régulateurs français de la protection de la vie privée. De plus, Amazon, ainsi que d’autres grandes entreprises technologiques comme Google et Facebook, sont actuellement confrontés à une surveillance et à une réglementation accrues.

Auparavant, la plus grosse amende en vertu des lois de l’UE sur la protection de la vie privée était de 50 millions d’euros imposée à Google pour des violations du RGPD.

La nouvelle de l’amende intervient juste un jour après que la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre, qui ont enregistré des revenus impressionnants grâce à AWS et un Prime Day réussi, mais ont réussi à manquer les attentes des investisseurs. L’entreprise s’attend à ce que la croissance continue de ralentir, car de plus en plus de personnes passent moins de temps à la maison.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Toutes les protections

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose pour protéger votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses excellentes options qui sont soit lourdes- devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.