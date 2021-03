Amazon Games attire les vétérans d’Ubisoft Rainbow Six Siege pour un nouveau studio à Montréal

Le géant de la vente au détail Amazon ouvre un tout nouveau studio de jeux à Montréal, au Canada.

La tenue a déjà attiré des vétérans de l’industrie, y compris de nombreux membres de l’équipe de base de Rainbow Six Siege d’Ubisoft, tels que le responsable de la production Luc Bouchard, le directeur de la création Xavier Marquis, le responsable du produit Alexandre Remy et le directeur du contenu Romain Rimokh. Le premier projet du studio va être – sans surprise étant donné le pedigree qu’il a embauché – un titre multijoueur en ligne.

«La riche veine de talents créatifs de Montréal sera un atout précieux alors que nous continuons à bâtir nos équipes de développement et d’édition», a déclaré le vice-président d’Amazon Games Christoph Hartmann.

«L’équipe hautement qualifiée et expérimentée de notre nouveau studio de Montréal partage notre engagement à créer les meilleurs jeux en ligne de sa catégorie, et apporte avec elle une richesse de connaissances et de passion pour la création d’expériences multijoueurs profondes et axées sur la communauté. J’ai hâte de les voir inventer au nom des clients alors qu’ils agrandissent leur équipe et développent leur premier projet. »

Le directeur créatif Marquis a ajouté: «Forts de huit ans d’expérience avec Siege, nous sommes ravis de commencer avec une page blanche et la liberté de création pour créer une expérience complètement unique dans l’espace multijoueur. Dès notre première discussion, nous avons ressenti un véritable lien avec les gens d’Amazon Games, leur approche du jeu et la quantité de connaissances, d’expertise et de technologie disponibles. C’est assez humiliant et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de créer un studio avec eux.

Cette équipe montréalaise est le quatrième studio géré par Amazon Games et travaillera aux côtés de développeurs à Seattle, dans le comté d’Orange et à San Diego.

La nouvelle qu’Amazon met en place un nouveau studio de développement vient à la suite de problèmes dans les activités de jeux de la société. Un rapport de Bloomberg publié en janvier a décrit cette branche d’activité d’Amazon comme étant en grave difficulté, mais le nouveau PDG, Andrew Jassy, ​​a déclaré au personnel qu’il était engagé dans sa division des jeux.

Récemment, la société a annulé la sortie de son MMO New World. Amazon lance également un service de streaming appelé Luna.

