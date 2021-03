Amazon Games embauche des développeurs de Rainbow Six pour diriger un nouveau studio de développement à Montréal

(Image Amazon)

Amazon Games a annoncé mardi l’ouverture d’un nouveau studio interne à Montréal.

Le studio, simplement appelé Amazon Games Montréal, recrute actuellement des artistes et des designers pour son projet inaugural. Sa mission d’Amazon est de créer des jeux multijoueurs en ligne originaux et à gros budget.

L’ouverture montre les investissements continus d’Amazon dans sa branche de jeu. Il s’agit du quatrième studio de production interne d’Amazon pour le développement de jeux. Il rejoint Amazon Games San Diego, Amazon Games Orange County et les studios Relentless de Seattle. Le prochain projet original d’Amazon, le MMORPG New World, devrait actuellement sortir en août.

Amazon a mis fin à son premier jeu vidéo à gros budget «Crucible» en octobre. Les autres efforts d’Amazon liés aux jeux incluent son nouveau service de streaming Luna, lancé l’année dernière.

Le studio montréalais est actuellement dirigé par le directeur créatif Xavier Marquis, aux côtés du chef de production Luc Bouchard, du chef de produit Alexandre Remy et du directeur du contenu Romain Rimokh. Tous les quatre étaient auparavant chez Ubisoft Montréal, où ils étaient tous des membres principaux de l’équipe Rainbow Six: Siege.

Siege, un jeu de tir tactique en tête-à-tête, a surmonté un lancement difficile en 2015 pour devenir un e-sport et un jeu en tant que service populaire, avec plus de 70 millions de joueurs inscrits à la fin de l’année dernière.

«Forts de 8 ans d’expérience avec Siege, nous sommes ravis de commencer avec une page blanche et la liberté de création pour créer une expérience unique dans l’espace multijoueur», a déclaré Marquis dans le communiqué de presse d’Amazon.

Amazon Games Montréal est spécifiquement identifié comme producteur de jeux «AAA» dans l’annonce initiale. Il s’agit d’un terme informel dans le développement de jeux, emprunté au baseball des ligues mineures, qui indique généralement qu’un jeu a un personnel important et un gros budget de production. Quoi qu’Amazon Games Montréal finisse par faire, et la présence de tant de développeurs Siege suggère que ce sera un jeu de tir tactique, ils visent des objectifs ambitieux.

Montréal est l’une des plus grandes villes de développement de jeux vidéo en Amérique du Nord, derrière San Francisco et Austin, au Texas. Il représente environ un quart de l’industrie du jeu vidéo au Canada, stimulé par une grande scène locale – les grandes entreprises à Montréal comprennent Ubisoft, Electronic Arts, Gameloft, Eidos et WB Games – et un généreux crédit d’impôt du gouvernement local.