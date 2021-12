Amazon glisse à la 4e place des installations d’applications d’achat mondiales au milieu de la montée des marques internationales

Amazon, n°1 sur cette liste en 2020, est tombé à n°4 en 2021. L’entreprise reste en tête du classement américain. Source : Apptopia

La position de leader d’Amazon dans le commerce électronique aux États-Unis est bien documentée, mais les derniers classements mondiaux pour les installations d’applications montrent le potentiel des nouvelles marques pour bouleverser le mastodonte des achats en ligne.

Le géant de la technologie s’est classé au quatrième rang mondial des installations d’applications d’achat pour 2021, selon de nouvelles données d’Apptopia. Amazon a dominé le classement mondial l’année dernière, tel que mesuré par la plate-forme de veille concurrentielle en temps réel.

Trois sociétés de commerce électronique ont devancé Amazon dans les classements mondiaux : Shopee, basée à Singapour, qui dessert l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine ; Shein, basé en Chine, leader de la « fast fashion » ; et Meesho, basé en Inde, spécialisé dans le commerce électronique social pour des catégories telles que la mode et les produits pour la maison.

Amazon est toujours premier dans le classement américain d’Apptopia pour les installations d’applications d’achat en 2021.

Répondant aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs, les dirigeants d’Amazon ont affirmé à plusieurs reprises que la petite part de l’entreprise sur le marché mondial de la vente au détail, y compris les ventes en ligne et hors ligne, était en deçà du pouvoir de marché qui justifierait une action antitrust agressive.

Cependant, il y a quelques mois, Amazon devrait représenter plus de 40 % des ventes du commerce électronique aux États-Unis en 2021, selon eMarketer.