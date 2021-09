Amazon Glow rend les appels vidéo plus immersifs, avec un espace projeté et interactif pour les enfants

Amazon Glow et l’espace projeté où les enfants peuvent interagir. (Photo Amazon)

Quiconque a eu du mal à garder les enfants engagés avec des parents éloignés via les interactions traditionnelles sur écran a certainement ressenti cette tension au cours de la dernière année et demie. Amazon a annoncé mardi un appareil qui cherche à aller au-delà de l’appel vidéo et à rendre les chats interactifs.

Amazon Glow – qui ressemble un peu à un jouet de viseur allongé ou à un appareil photo Polaroid vintage – combine les appels vidéo avec des activités connectées. L’appareil dispose d’un écran dédié de 8 pouces pour que les enfants puissent voir leurs amis ou leur famille. Il projette également une image tactile de 19 pouces sur la surface devant l’appareil.

À l’aide d’un tapis spécial, les enfants peuvent jouer à un jeu, suivre une histoire, construire un puzzle ou faire des activités artistiques dans cet espace projeté, en utilisant des objets physiques, tandis que les utilisateurs à l’autre bout peuvent utiliser leur propre tablette pour interagir numériquement dans le partage espace virtuel en temps réel via l’application Amazon Glow.

(Photo Amazon)

Courtney Holoszyc, chef de programme pour Amazon Kids & Family, a déclaré lors de l’événement sur les appareils et services de mardi que Glow n’est pas un temps d’écran passif.

“C’est collaboratif et interactif, et cela permet aux enfants d’être des enfants”, a déclaré Holoszyc. « Nous avons utilisé les technologies de projection, de détection audio et de vidéo pour créer une expérience unique en son genre, une expérience immersive qui donne aux enfants et à leurs proches l’impression de jouer ensemble. »

Amazon affirme que la confidentialité et le contrôle parental font partie intégrante de la conception de Glow. Les enfants ne peuvent appeler que des contacts présélectionnés par des adultes et un obturateur de confidentialité sur l’appareil (ci-dessous) désactive les caméras et les microphones.

(Photo Amazon)

Dès le début de notre aventure avec Glow, nous savions qu’il était important de le concevoir avec des contrôles parentaux et la confidentialité à la base. Les enfants ne peuvent appeler que les contacts que leurs adultes ont présélectionnés. De plus, la fermeture du volet de confidentialité visible sur l’appareil désactive instantanément les caméras et les microphones.

Amazon est en partenariat avec Disney, Mattel, Nickelodeon et Sesame Workshop sur le contenu, et l’appareil est livré avec un abonnement d’un an à Amazon Kids+.

Glow est disponible au prix de lancement de 249,99 $ pour les clients qui demandent un accès anticipé. L’appareil commencera à être expédié à ces clients dans les semaines à venir.

« Hé, Disney ! »

(Photo Amazon)

Restant sur le thème des enfants et des familles interagissant avec les appareils Amazon, la société a également annoncé un assistant vocal approuvé par Mickey Mouse appelé Hey, Disney! qui travaillera aux côtés d’Alexa à la maison et dans les chambres d’hôtel du Walt Disney World Resort.

Les fans et les invités de Disney pourront interagir avec des personnages populaires sur les appareils Echo pris en charge. Imaginez que vous êtes dans une chambre d’hôtel Disney et que vous demandez à Goofy à quelle heure le parc ouvre.

La fonctionnalité permet également d’accéder à plus de 1 000 expériences et interactions de narration de Disney, y compris des blagues, des faits amusants, des paysages sonores, des anecdotes et plus encore.

