Amazon Great Indian Festival Sale 2021: Plus de 8,5 vendeurs lakh feront partie de la vente d’un mois à partir du 4 octobre

L’année dernière, Amazon était passé d’une période de vente festive d’environ une semaine à un mois. (Photo : Amazon)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Amazon India a annoncé vendredi son événement phare de vente annuelle d’un mois, le Great Indian Festival, commençant le 4 octobre 2021. L’année dernière, Amazon était passé d’une période de vente festive d’environ une semaine à un mois. L’annonce intervient trois jours après que Flipkart, propriété de Walmart, a annoncé sa vente de six jours The Big Billion Days du 7 au 12 octobre. comme Amazon Launchpad, Amazon Saheli, Amazon Karigar participeraient à la vente.

Amazon a déclaré que les acheteurs de MPME peuvent économiser 28% de plus sur leurs achats commerciaux sur le marché de gros en ligne B2B d’Amazon Amazon Business avec facture TPS, remises en gros, offres exclusives, offres de prix de fête plus bas, remise en argent, récompenses, et plus, pour leurs achats commerciaux réguliers ou cadeaux d’entreprise pour les clients ou les employés. Les économies réalisées avec la facture TPS concerneront toutes les transactions dans toutes les catégories telles que les ordinateurs portables, les imprimantes, les périphériques réseau, l’électronique de bureau, les aspirateurs, etc. de grandes marques telles que HP, Lenovo, Canon, Godrej, Casio, Eureka Forbes, etc.

Selon une enquête Amazon menée par Nielsen entre le 30 août et le 9 septembre 2021, 78% des 1 965 vendeurs interrogés ont mentionné avoir contacté de nouveaux clients tandis que 71% s’attendaient à une augmentation des ventes. L’enquête a noté que 62% des vendeurs s’attendaient à une augmentation de la visibilité des produits tandis que 71% ont mentionné la reprise des activités après le verrouillage.

La société a déclaré que ses clients auront des options avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank pour obtenir 5% de points de récompense avec Rs 750 comme bonus d’adhésion, tandis que l’inscription à Amazon Pay Later leur permettra de récupérer Rs 150 avec un crédit instantané jusqu’à Rs. 60 000, et des récompenses d’une valeur de Rs 1000 pour les clients qui utilisent des cartes-cadeaux Rs 1000, et plus encore. Afin d’améliorer les livraisons du dernier kilomètre, Amazon a créé plus de 1,10 lakh d’opportunités d’emplois saisonniers sur son réseau d’exploitation et a étendu son réseau de distribution avec une augmentation de 40 % de la capacité de stockage grâce à plus de 60 centres de distribution offrant 43 millions de pieds cubes d’espace pour les vendeurs.

