Amazon Halo est une option décente pour un tracker de fitness simple et d’entrée de gamme pour décider si vous avez besoin de quelque chose de plus ou si vous voulez simplement garder une trace des activités de base telles que le sommeil, les entraînements et la fréquence cardiaque. Mais gardez à l’esprit que vous devez vous abonner pour en tirer le meilleur parti.

Avantages

Pas d’écran, pas de distractions Fonctionnalités supplémentaires intéressantes comme des recettes Autonomie de la batterie décente Fonction d’analyse de tonalité unique

Les inconvénients

Nécessite un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités Certains pourraient préférer avoir un écran Fonctionnalité limitée

La principale mise à niveau avec Halo View est l’ajout d’un écran tactile couleur, qui fournit des informations en un coup d’œil, du nombre de pas quotidiens à la fréquence cardiaque, aux statistiques d’entraînement, aux données de sommeil et aux notifications entrantes. Il supprime également le micro intégré.

Avantages

Ajoute un écran Autonomie de la batterie décente Vos données sont conservées en toute sécurité Fonctionnalités supplémentaires intéressantes telles que des recettes Fonction d’analyse de tonalité unique

Les inconvénients

Nécessite un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités

En ce qui concerne les appareils portables, Amazon ne vient probablement pas à l’esprit au départ. Alors que la société propose des tonnes de produits de qualité dans une variété de catégories technologiques, l’Amazon Halo est encore relativement nouveau. Comme d’autres trackers de fitness et de santé, le bracelet est un simple appareil porté au poignet qui mesure tout, de votre activité à votre sommeil. Cependant, lorsque l’on regarde Amazon Halo contre Halo View, il existe des différences apparentes.

Amazon Halo Amazon Halo View Screen Non Oui Connectivité Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Mics 2 intégrés pour l’analyse des tonalités Aucun Étanche à la nage 50M 50M Option d’adhésion Oui Oui Couleurs Noir/Onyx, Hiver/Argent, Blush/Rose Gold Active Black, Lavender Dream, Vert sauge Tailles de bande S, M, LS, M Matériau de la bande Mélange de tissu, Silicone pour le sport Bandes interchangeables en TPU hautes performances Oui Oui Autonomie de la batterie Jusqu’à 7 jours (2 jours avec la tonalité activée) Jusqu’à 7 jours Configuration requise pour le téléphone Android 7.0+, iOS 12.0+ Android 8.0+, iOS 13.0+

Les deux trackers sont similaires, avec quelques différences notables. Tout d’abord, le Halo View a un écran tactile alors que le Halo n’en a pas. Mais il y a plus que cela : le Halo ajoute également des micros pour accéder à l’intéressant composant d’analyse de tonalité disponible tandis que Halo View supprime la fonctionnalité. Pourtant, une chose similaire est que vous avez besoin d’un abonnement pour accéder à la plupart des fonctionnalités les plus intéressantes avec les deux.

Amazon Halo contre Halo View : à quoi ressemblent-ils ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

La principale différence dans l’apparence de ces deux trackers est l’absence d’écran dans l’Amazon Halo. Au lieu de cela, c’est simplement une bande recouverte de tissu tout autour. Le matériau est un mélange de polyester tissé, de nylon et d’élasthanne, tandis que le bracelet de sport est en silicone haute performance. Il se décline en petites, moyennes et grandes tailles pour la version tissu et petite/moyenne ou moyenne/grande pour le sport.

En revanche, le Halo View dispose d’un petit écran tactile couleur qui fournit des informations en un coup d’œil, y compris les notifications d’un smartphone connecté et compatible Bluetooth ainsi que des statistiques quotidiennes ainsi que l’heure et la date. Son bracelet est en TPU haute performance et il est disponible en petites/moyennes et moyennes/grandes tailles.

Source : Amazon

Le Halo est disponible en trois combinaisons de couleurs : noir/onyx, hiver/argent et blush/or rose, tandis que le groupe Halo View est disponible en noir actif, lavande rêve ou vert sauge. Avec les deux, vous pouvez échanger les groupes contre d’autres styles à votre guise, et il existe déjà d’excellentes options de groupe pour Amazon Halo View.

Les deux sont à l’épreuve de la nage jusqu’à 50 mètres (5 atm), mais le Halo est livré avec une paire de micros intégrés pour l’analyse de tonalité (nous en parlerons plus tard). En plus du capteur et du bracelet, chacun est livré avec un chargeur ou un clip USB et un guide de démarrage rapide.

La principale différence ici, comme indiqué, est l’écran. Bien que la différence de prix entre ces deux produits soit nominale, la principale raison pour laquelle vous voudrez peut-être opter pour le Halo au lieu du Halo View est si vous voulez délibérément éviter les distractions. Le Halo ressemble plus à un bracelet au poignet, vous obligeant à vous connecter à l’application pour voir où vous en êtes pour la journée en termes de pas, de sommeil, de fréquence cardiaque, etc. Sinon, il fait tranquillement le travail en arrière-plan pendant que vous passez votre journée. Si vous préférez tout voir sur votre poignet, y compris les notifications de choses comme les SMS entrants, Halo View est le meilleur choix entre les deux.

Amazon Halo vs. Halo View : des fonctionnalités qui se démarquent

Source : Android Central

Les deux trackers peuvent enregistrer les pas, la fréquence cardiaque, le temps de sommeil, l’activité et les sports. Le Halo offre un accès à une bibliothèque d’entraînements provenant de sources telles que Lifesum et SWEAT (avec l’abonnement – nous en parlerons plus tard) et un suivi d’activité basé sur l’intensité. Avec Halo View, vous pouvez accéder à des programmes comme le HIIT et la force, le yoga, la barre, la marche et des entraînements à faible impact, allant de cinq minutes à une heure, encore une fois, cependant, avec l’abonnement.

Parce que Halo View a un écran, vous pouvez suivre des entraînements en direct et recevoir des rappels de votre poignet et d’autres notifications téléphoniques. Vous pouvez également accéder à des tonnes d’activités à la demande ainsi qu’à un soutien à la méditation, au sommeil et à la nutrition. Il existe même des mesures de composition corporelle avec les deux appareils qui évalueront votre pourcentage de graisse corporelle à l’aide de l’appareil photo de votre téléphone et de l’application.

Source : Amazon

Halo View ajoute une évaluation des mouvements avec l’application et peut vous aider à développer un programme d’exercices personnalisé. Il offre également une mesure des niveaux d’oxygène dans le sang à la demande, non inclus avec le Halo d’origine.

Source : Amazon

Les deux offrent une fonctionnalité intéressante appelée analyse du ton de la voix, qui vous indique comment vous vous entendez avec les autres, comme vos enfants, vos proches ou vos collègues. Il est conçu pour vous aider à renforcer votre communication. Le Halo dispose de deux micros intégrés pour mesurer cela, tandis que le Halo View utilise votre téléphone et l’application. Il y a eu des critiques sur les implications en matière de confidentialité et de sécurité d’avoir des micros dans le Halo, ce qui a probablement incité Amazon à éliminer les micros du Halo View.

Il existe également des fonctionnalités intéressantes à valeur ajoutée, notamment la mesure de la quantité et de la qualité de votre sommeil, des méditations quotidiennes d’experts comme Headspace et l’accès à plus de 450 recettes d’experts via Whole Foods.

Les deux fonctionnent également avec Alexa et offrent une autonomie de sept jours, bien que cela tombe à deux lorsque la fonction d’analyse de tonalité est activée sur le Halo, car il calcule cela à l’aide de ses micros intégrés.

Si vous recherchez un suivi de budget pour des entraînements sérieux que vous pouvez également utiliser pour rester au top de votre journée, Halo View est la meilleure option. Si vous souhaitez simplement suivre l’activité quotidienne et les entraînements occasionnels, courir, marcher ou même faire du vélo, le Halo fera également l’affaire. Mais vous obtiendrez plus de valeur avec l’écran du Halo View, à moins que vous ne cherchiez vraiment à éviter les distractions. Gardez à l’esprit que sans l’écran, vous devrez quand même utiliser votre téléphone pour afficher les données de l’application, ce qui pourrait vous inciter à sortir votre téléphone plus souvent.

Amazon Halo vs Halo View : qu’obtenez-vous sans l’abonnement ?

Source : Amazon

La plupart des fonctionnalités décrites ici nécessitent un abonnement Halo, qui coûte 3,99 $ par mois, des frais nominaux mais encore une autre facture à ajouter à la liste. Le Halo est livré avec un essai gratuit de six mois et le Halo View avec 12 mois, les deux se renouvelant automatiquement à la fin du terme, sauf si vous annulez. Mais il y a de fortes chances qu’une fois que vous l’avez, vous déciderez de le garder.

Source : Amazon

Sans abonnement avec les deux, vous bénéficiez d’un suivi fondamental, y compris un accès limité aux entraînements, au suivi de la fréquence cardiaque, aux calories brûlées, au temps d’éveil et de sommeil, ainsi qu’à la température de sommeil. Cependant, si vous souhaitez des fonctionnalités telles que les mesures de la composition corporelle, le suivi des activités, l’analyse détaillée du sommeil, l’analyse du tonus, la santé des mouvements et des plans d’amélioration personnalisés, vous devrez vous inscrire.

Ainsi, les deux trackers sont des entrées intéressantes et abordables dans le monde du suivi de la condition physique et de la santé, mais pour en tirer le meilleur parti, vous devez également prendre en compte le coût récurrent de l’abonnement dans le prix une fois la période d’essai gratuite expirée.

Amazon Halo vs Halo View : lequel devriez-vous acheter ?

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Étant donné la différence de coût nominale entre les deux, les deux sont fréquemment mis en vente et le fait que Halo View est le dernier modèle, il est plus logique d’opter pour ce modèle lors du choix entre Amazon Halo et Halo View. La seule raison d’opter pour le Halo est d’éliminer les distractions sur votre poignet. Mais si cela conduit à la tentation de saisir votre téléphone et de vérifier les choses plus souvent que vous ne pourriez le faire, cela pourrait avoir l’effet inverse. Si vous pensez que vous feriez bien ce que vous faites et que vous vous enregistriez via l’application une fois par jour, alors la conception simpliste et sans écran pourrait vous plaire.

Cela dit, la possibilité de mettre en file d’attente une séance d’entraînement directement depuis votre poignet et même de la suivre via des séances d’entraînement en direct fait de Halo View une option plus convaincante. Ajoutez à cela la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, qui est une caractéristique précieuse en particulier pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou d’apnée du sommeil, et c’est une mise à niveau intéressante.

Source : Amazon

Bien que les micros inclus pour l’analyse de tonalité soient soignés dans Halo, il y a de fortes chances que la fonctionnalité soit plus fantaisiste qu’autre chose, utilisée plusieurs fois et abandonnée par la suite. De plus, si vous êtes préoccupé par votre confidentialité et votre sécurité, vous préférerez peut-être ne pas du tout avoir de micros intégrés. Notez, cependant, qu’Amazon dit que vos données de santé personnellement identifiables sont sécurisées et que vous pouvez supprimer ou télécharger vos données à tout moment.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, il est logique d’obtenir l’abonnement. Mais si vous n’êtes pas fan de l’ajout d’un autre abonnement récurrent à la liste, il existe des tonnes d’autres trackers de fitness abordables que vous pouvez trouver qui coûtent un peu plus, voire un peu moins et qui ne nécessitent pas d’abonnement.

À l’écoute

Halo d’Amazon

Aucune distraction, micros intégrés

La seule raison d’opter pour l’Amazon Halo plutôt que pour Halo View est de garder les distractions à distance car il n’a pas d’écran. Mais les micros intégrés pour l’analyse de la tonalité pourraient être une rupture pour vous, et Halo View ajoute des mises à niveau convaincantes sans augmenter le prix.

Suivi de fitness d’entrée de gamme digne de ce nom

Vue halo d’Amazon

Un tracker de fitness solide

Vous feriez mieux d’utiliser Amazon Halo View, qui offre des mises à niveau intéressantes telles que la mesure de l’oxygène dans le sang, un écran tactile couleur et six mois supplémentaires sur l’essai d’abonnement Halo. De plus, il supprime les micros intégrés.

